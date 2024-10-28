В Эрмитаже открывается выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания музея и коллекции Юрия Борисова»

Стекло ар нуво из Лотарингии отличалось насыщенностью цветов и игрой света, что достигалось благодаря напылению и использованию эмали. Знаменитое цветное стекло этого региона неразрывно связано с несколькими знаковыми именами: дизайнеров Эмиля Галле, Жана-Антонина и Августа Дома. Визитной карточкой Галле стала техника многослойного стекла, которая позволяла создавать сложные и объемные эффекты. Кроме того, его работы известны сложной резьбой и ботаническими сюжетами. Братья Дом, с другой стороны, основав завод по производству хрусталя Daum в Нанси, стали первыми, кто начал экспериментировать с pâte de verre — техникой, позволяющей создавать матовое и красочное стекло.