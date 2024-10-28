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Искусство

В Эрмитаже открывается выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания музея и коллекции Юрия Борисова»

Покажут ключевые декоративно-прикладные изделия эпохи, информация о которых ранее не была представлена в открытом доступе.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова» откроется 1 ноября в Главном штабе Эрмитажа. Среди экспонатов покажут 111 предметов (34 предмета из хранения музея)— вазы, лампы, флаконы, монетницы, пресс-папье — производства 12 французских заводов из города Нанси в провинции Лотарингия. Большая часть экспонатов будет представлена широкому кругу впервые.

Ваза c изображением анемоны корончатой. Франция, Нанси. Фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси». Начало 1990-х годов.
Фото: Андрей Теребенин

Ваза c изображением анемоны корончатой. Франция, Нанси. Фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси». Начало 1990-х годов.

Ваза с изображением георгин. Германия, Валлеристаль, Объединенные заводы Валлеристаля и Портьё (Verreries réunies de Vallerysthal et Portieux). Мастер
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Ваза с изображением георгин. Германия, Валлеристаль, Объединенные заводы Валлеристаля и Портьё (Verreries réunies de Vallerysthal et Portieux). Мастер Дезире Кристиан (?). Около 1896-1900 года.

Ваза с изображением цветка и листьев страстоцвета. Франция, Нанси. Хрустальный завод Галле. 1900 год.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Ваза с изображением цветка и листьев страстоцвета. Франция, Нанси. Хрустальный завод Галле. 1900 год.

Стекло ар нуво из Лотарингии отличалось насыщенностью цветов и игрой света, что достигалось благодаря напылению и использованию эмали. Знаменитое цветное стекло этого региона неразрывно связано с несколькими знаковыми именами: дизайнеров Эмиля Галле, Жана-Антонина и Августа Дома. Визитной карточкой Галле стала техника многослойного стекла, которая позволяла создавать сложные и объемные эффекты. Кроме того, его работы известны сложной резьбой и ботаническими сюжетами. Братья Дом, с другой стороны, основав завод по производству хрусталя Daum в Нанси, стали первыми, кто начал экспериментировать с pâte de verre — техникой, позволяющей создавать матовое и красочное стекло.

Ваза с изображением подсолнуха. Франция, Нанси, фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (&Cie)/ Verrerie (s) de Nancy). 1894
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Ваза с изображением подсолнуха. Франция, Нанси, фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (&Cie)/ Verrerie (s) de Nancy). 1894 год

Ваза с изображением тюльпанов. Франция, Нанси. фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (&Cie)/ Verrerie (s) de Nancy). 1895
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Ваза с изображением тюльпанов. Франция, Нанси. фирма «Братья Дом и Ко». Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (&Cie)/ Verrerie (s) de Nancy). 1895 год

Ваза с изображением роз. Франция, Нанси, Фирма «Братья Дом и Ко. Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (& Cie). Verrerie(s) de Nancy). 1901-1905 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа. Фото: Андрей Теребенин

Ваза с изображением роз. Франция, Нанси, Фирма «Братья Дом и Ко. Стекольный завод в Нанси» (Daum Frères (& Cie). Verrerie(s) de Nancy). 1901-1905 года.

Выставка «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова» открыта с 1 ноября 2024 года по 13 апреля 2025 года в Главном штабе Эрмитажа на Дворцовой площади, 6-8.

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