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Искусство

Русский музей представит выставку к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны

На выставке будут представлены редкие портреты, исторические документы, фотографии и мемориальные предметы, рассказывающие о жизни и государственной роли Августейшей особы.

Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья» приурочена к 200-летию со дня рождения супруги императора Александра II и расскажет о жизни, государственной деятельности и благотворительном вкладе императрицы, оказавшей значительное влияние на развитие женского образования и Российского общества Красного Креста. Экспозиция представит редкие портреты, архивные документы, мемориальные предметы и уникальные артефакты из крупнейших музеев и архивов, а также частных собраний. Среди них Эрмитаж, «Петергоф», «Царское Село», «Павловск» и коллекции Светланы Гнутовой, Натальи Кострыгиной, Александра Ренжина и других.

Палата для раненых в Доме призрения бедных, 1879 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Палата для раненых в Доме призрения бедных, 1879 год

Экспозиция охватывает этапы жизни Марии Александровны от детских лет в замке Хайлигенберг до роли императрицы в период реформ и войн, когда ее благотворительная деятельность стала основой для Российского общества Красного Креста. Помимо исторических артефактов, в рамках выставки также покажут материалы, связанные с миссионерской и просветительской деятельностью императрицы. Один из разделов экспозиции будет посвящен семье, где представят редкие фотографии и письма.

Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья» открыта с 3 ноября по 12 декабря в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.

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