Русский музей представит выставку к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны

Экспозиция охватывает этапы жизни Марии Александровны от детских лет в замке Хайлигенберг до роли императрицы в период реформ и войн, когда ее благотворительная деятельность стала основой для Российского общества Красного Креста. Помимо исторических артефактов, в рамках выставки также покажут материалы, связанные с миссионерской и просветительской деятельностью императрицы. Один из разделов экспозиции будет посвящен семье, где представят редкие фотографии и письма.

Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья» открыта с 3 ноября по 12 декабря в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.

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