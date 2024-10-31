Русский музей представит выставку к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны

На выставке будут представлены редкие портреты, исторические документы, фотографии и мемориальные предметы, рассказывающие о жизни и государственной роли Августейшей особы.
Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья» приурочена к 200-летию со дня рождения супруги императора Александра II и расскажет о жизни, государственной деятельности и благотворительном вкладе императрицы, оказавшей значительное влияние на развитие женского образования и Российского общества Красного Креста. Экспозиция представит редкие портреты, архивные документы, мемориальные предметы и уникальные артефакты из крупнейших музеев и архивов, а также частных собраний. Среди них Эрмитаж, «Петергоф», «Царское Село», «Павловск» и коллекции Светланы Гнутовой, Натальи Кострыгиной, Александра Ренжина и других.
Палата для раненых в Доме призрения бедных, 1879 год
Экспозиция охватывает этапы жизни Марии Александровны от детских лет в замке Хайлигенберг до роли императрицы в период реформ и войн, когда ее благотворительная деятельность стала основой для Российского общества Красного Креста. Помимо исторических артефактов, в рамках выставки также покажут материалы, связанные с миссионерской и просветительской деятельностью императрицы. Один из разделов экспозиции будет посвящен семье, где представят редкие фотографии и письма.
Выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья» открыта с 3 ноября по 12 декабря в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.
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