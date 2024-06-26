Советские литографии из частных собраний встретятся с принтмейкерами нашего времени: резидентом резонансной студии «Тихая» Владимиром Чернышевым, покоряющей Англию Александрой Бетеевой, художником года по версии Cosmoscow Александрой Гарт и многими другими. Рассказываем подробности.
Жена Власова. "Нож в спину". 2023 год
Выставка «Случайный тираж» под кураторством лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», арт-журналиста и автора канала «Твой стремный коллаб» Александры Генераловой и искусствоведа Ксении Бендиной расскажет о визуальных и смысловых параллелях между послевоенной экспериментальной графикой 1960-х — 1990-х годов и новейшими принтами, созданными в последние 6-7 лет.
Рынок современной печатной графики в последние годы стремительно набирает популярность благодаря новой экосистеме, которую развивают интернет-галереи, ярмарки, маркеты и печатные мастерские. Медиум становится доступнее широкой аудитории. Одновременно с этим растет интерес и к работам признанных мастеров прошлого, о которых мы узнаем благодаря проектам коллекционеров Кирилла Авелева, Николая Кононихина, исследователя искусства Алексея Парыгина.
Среди участников — вобравшая в себя традиции авангарда из первых уст Вера Матюх, певец индустриального Ленинграда Борис Ермолаев, ведущий представитель «ленинградской пейзажной школы» Александр Ведерников, иллюстратор с академической выучкой Виктор Вальцефер, символист Григорий Израилевич, график-импрессионист со «струящейся» манерой Анатолий Каплан, яркий представитель ленинградской школы литографии Милица Чарнецкая, линогравер Андрей Ушин, ученик «оттепели» Семен Белый, Лев Збарский, которым восхищался даже Довлатов (в «Записных книжках» писатель очертил начало оттепели рисунками художника), Александра Бетеева, Александра Гарт, Владимир Чернышев, магический реалист Алексей Дубинский, «деревописец» Нестор Энгельке, офортистка Александра Бурмистрова, Александра Тен, Глеб Баранов, художники объединения Community print и другие. Принты отобраны из коллекции KGallery, а также частных собраний.
Александра Генералова и Ксения Бендина
Кураторы проекта:
В каждой отобранной для проекта работе — история, случайный или неслучайный эпизод из жизни художников, мастерских или галерей, которые работали с печатной графикой. Графический кабинет в баре WoD и Ленинградская экспериментальная литографская мастерская, редкие литографии, выпущенные тиражом 5 листов и «массовые» принты, которые печатали тысячными тиражами, академическая школа и эксперимент, натюрморты для украшения квартиры и авторские высказывания о хронике текущих событий. Кураторы не ставят перед собой задачу дать зрителю полноценный исторический экскурс в историю явления, но дать почувствовать «вкус бумаги».
Александра Гарт. Без названия. Частное собрание
Выставка «Случайный тираж» открыта с 11 июля по 1 сентября 2024 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.
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