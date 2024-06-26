Выставка «Случайный тираж» под кураторством лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», арт-журналиста и автора канала «Твой стремный коллаб» Александры Генераловой и искусствоведа Ксении Бендиной расскажет о визуальных и смысловых параллелях между послевоенной экспериментальной графикой 1960-х — 1990-х годов и новейшими принтами, созданными в последние 6-7 лет.

Рынок современной печатной графики в последние годы стремительно набирает популярность благодаря новой экосистеме, которую развивают интернет-галереи, ярмарки, маркеты и печатные мастерские. Медиум становится доступнее широкой аудитории. Одновременно с этим растет интерес и к работам признанных мастеров прошлого, о которых мы узнаем благодаря проектам коллекционеров Кирилла Авелева, Николая Кононихина, исследователя искусства Алексея Парыгина.