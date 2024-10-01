8 балетных артистов Петербурга, за которыми стоит следить в новом сезоне

Раманбек Бейшеналиев

Формально Раманбек далеко не новичок в труппе Мариинского — в театр выпускник Академии Вагановой пришел в 2014 году. Но это именно тот случай, когда корифей (в балетной иерархии так называют солирующего артиста кордебалета) — один из самых запоминающихся характеров в спектакле.

В репертуаре танцовщика родом из Киргизии практически все знаковые соло академического балета, требующие тонкости исполнения — от Голубой птицы в «Спящей красавице» до Золотого божка в «Баядерке». И это не считая ведущие партии Шурале в одноименном спектакле-сказке и Джеймса в романтичной «Сильфиде» с блестяще выполненными антраша (прыжок, во время которого ноги исполнителя быстро скрещиваются в воздухе. — Прим. ред.).