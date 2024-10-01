8 балетных артистов Петербурга, за которыми стоит следить в новом сезоне

В анамнезе у будущих принцев крови, их возлюбленных и главных фей на балетной сцене Петербурга — безупречная выучка, легкие прыжки и дипломы с отличием. В портфолио — сольные дебюты, престижные конкурсы и номинации на премию «Золотая маска». Исследователь балета и современного танца, автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова рассказывает про восемь многообещающих молодых артистов.
Светлана Савельева
Артистка Мариинского переехала в из Екатеринбурга, чтобы учиться в Академии Вагановой и стать лауреатом престижной премии Vaganova-Prix. Закончив класс Марины Васильевой, в труппу Савельева поступила в 2019 году. Несмотря на изнурительную работу в кордебалете театра, под руководством Любови Кунаковой (педагог много лет репетирует главные партии с примой Викторией Терешкиной!), в прошлом сезоне Савельева отправилась на конкурс «Арабеск», где получила заслуженное признание и золотую медаль.
Специально для нее хореограф Александр Сергеев поставил совместный дуэт Lacrimosa на музыку Вивальди — результат работы доказал, что современный балет не чужд академической выучке Савельевой, а напротив может стать ее родной стихией. Прямо как горы: покорение Эльбруса — любимый отдых балерины!
Раманбек Бейшеналиев
Формально Раманбек далеко не новичок в труппе Мариинского — в театр выпускник Академии Вагановой пришел в 2014 году. Но это именно тот случай, когда корифей (в балетной иерархии так называют солирующего артиста кордебалета) — один из самых запоминающихся характеров в спектакле.
В репертуаре танцовщика родом из Киргизии практически все знаковые соло академического балета, требующие тонкости исполнения — от Голубой птицы в «Спящей красавице» до Золотого божка в «Баядерке». И это не считая ведущие партии Шурале в одноименном спектакле-сказке и Джеймса в романтичной «Сильфиде» с блестяще выполненными антраша (прыжок, во время которого ноги исполнителя быстро скрещиваются в воздухе. — Прим. ред.).
Мария Буланова
Ученица Людмилы Ковалевой, воспитавшей не одну приму, выпустилась вместе с Марией Хоревой, Анастасией Нуйкиной и Дарьей Ионовой. Когда одноклассницы отправились в мировое турне вместе с премьером Ксандером Паришем, о них говорило все балетное сообщество. Техничность, дарование и темперамент актрисы сразу отметило руководство, поэтому в театре вчерашняя студентка стартовала сразу со статуса солистки.
Манкость Заремы в драмбалете «Бахчисарайский фонтан», чувственность Жар-птицы в одноактной классике Русских сезонов Дягилева, игривость Уличной танцовщицы в «Дон Кихоте», легко и непринужденно перебирающей пуантами между кинжалами в знаменитой вариации, царственность Мирты в «Жизели» и Феи Сирени в «Спящей красавице» — на Буланову можно и нужно ходить специально. Прибавьте к этому номинацию на «Золотую Маску» в 2022 году за исполнение Феи в одноактном балете Максима Петрова «Поцелуй феи», и получится портфолио восходящей суперзвезды.
Владислав Башмаков
Первый артист Михайловского театра третий сезон демонстрирует балетоманам техничность, обаяние и задор юного солиста. Критики (и поклонники!) отмечают азарт и юмор танца Башмакова, хотя разумной доли амбиций ему не занимать — на конкурсе «Арабеск-2024» артист был отмечен серебром. Одним из пунктов его программы стал фрагмент из балета «Икар», поставленного Владимиром Васильевым в 1970-х. Кстати, культовый премьер Большого и легенда балетного мира лично разрешил танцовщику выйти в этом номере.
Алиса Баринова
Улыбка Бариновой озаряет счастьем даже последние ряды галерки. И это неспроста — И это неспроста — петербурженка, воспитанница Академии Вагановой и обладательница красного диплома пока выступает в составе кордебалета, но дебютирует и в сольных партиях. В конце сентября ее можно было увидеть в па-де-труа друзей принца в «Лебедином озере», а 17 октября она выйдет уже в классическом дуэте в «Жизели».
Иван Сотников
Образцовый выпускник Академии Вагановой приехал покорять Петербург из Перми, а летом 2024-го получил диплом с отличием по классу Фетона Миоцци. Пока в его биографии не так много строчек с названиями конкурсов и премий, зато есть именная стипендия благотворительного Фонда Светланы Захаровой — прима-балерины Большого и нового руководителя Московской академии хореографии. Оценить выучку и вращения Сотникова можно совсем скоро: 8 октября он станцует в классическом дуэте в балете «Жизель».
Есения Анушенкова
Еще до того как прозвучал последний звонок, Есения знала — скоро в трудовой появится строчка «Мариинский театр». Студентку Академии танца Бориса Эйфмана сначала пригласили на роль стажера, а уже в 2024-м она стала полноправной артисткой труппы. Репертуар Анушенковой набирается стремительно: высокая и с отменными данными корифейка уже дебютировала в сложносочиненных и репрезентативных соло.
Она станцевала Повелительницу дриад в «Дон Кихоте» и Принцессу Флорину в «Спящей красавице» — партиях, которые часто исполняют первые солистки. Вскоре наверняка мы сможем увидеть Есению в новогоднем блоке самого главного рождественского балета: Маша в «Щелкунчике» уже давно в ее репертуаре.
Лука Добош
Бухарест — Базель — Петербург: маршрут выпускника Академии Вагановой с финальной точкой в России оказался причудливым. Сначала он был учеником хореографической школы в родной Румынии, затем — четыре года провел в Школе балета в Швейцарии. В 2021 году Лука Добош поступил на программу стажировки в России, которая привела его в Мариинский театр. Сейчас Добош сдержанно числится в кордебалете, но постепенно заявляет о себе в главных партиях — например, в классических «Щелкунчике» и «Корсаре», демонстрируя полетные прыжки.
Текст: Ольга Угарова
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