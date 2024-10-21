МАММ привезет в «Левашовский хлебозавод» выставку «Лев Бородулин. Спорт»

Как рассказали Собака.ru, выставка «Лев Бородулин. Спорт» — это проект московского Мультимедиа Арт Музея, экспозиция которого расположится в Котельной и гостиной «Левашовского хлебозавода». Там покажут культовые снимки, снятые на Олимпийских играх и других чемпионатов.

Одним из хайлайтов выставки станет акцент на визуальных перекличках между фотографиями Бородулина и работами модернистов Александра Родченко, Бориса Игнатовича и Аркадия Шайхета. Обращение к спортивной фотографии позволило фотокорреспонденту вернуться к формальным авангардистским техникам.