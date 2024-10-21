МАММ привезет в «Левашовский хлебозавод» выставку «Лев Бородулин. Спорт»

Покажут спортивные хроники прошлого столетия в объективе классика фотожурналистики.
Как рассказали Собака.ru, выставка «Лев Бородулин. Спорт» — это проект московского Мультимедиа Арт Музея, экспозиция которого расположится в Котельной и гостиной «Левашовского хлебозавода». Там покажут культовые снимки, снятые на Олимпийских играх и других чемпионатов.
Одним из хайлайтов выставки станет акцент на визуальных перекличках между фотографиями Бородулина и работами модернистов Александра Родченко, Бориса Игнатовича и Аркадия Шайхета. Обращение к спортивной фотографии позволило фотокорреспонденту вернуться к формальным авангардистским техникам.
Лев Бородулин, "Гимнастки", 1968 год
Цифровой отпечаток © Собрание МАММ
Лев Бородулин, "Гимнаст Павел Столбов", 1956 год
Цифровой отпечаток © Собрание МАММ
Лев Бородулин, "Водный праздник. Москва", 1959 год
Цифровой отпечаток © Собрание МАММ
Лев Бородулин, "В космос!", 1964 год
Цифровой отпечаток © Собрание МАММ
Лев Бородулин — советский и израильский фотограф, особенно известный своими спортивными репортажами. Родившись в Москве 1920-х годов, он начал свою карьеру как фотограф в послевоенные годы и стал первым в СССР, кто использовал объектив «рыбий глаз». В течение пятнадцати лет Бородулин был фотокорреспондентом журнала «Огонек» и работал на многочисленных Олимпийских играх и спортивных событиях по всему миру. В 1964 году его признали «Звездой мировой фотографии», а в 1967 году он получил золотую медаль за спортивную фотографию на Олимпиаде в Мюнхене.
Выставка «Лев Бородулин. Спорт» открыта с 2 по 30 ноября 2024 года в «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4а.
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