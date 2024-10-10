Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 октября

Открытие масштабной выставки-байопика «Виктор Цой. Легенда» про судьбу и творчество фронтмена группы «Кино», кинофестиваль о ментальном здоровье MHFF (впервые проводится в России!), трехдневный марафон «Земля людей» о культуре коренных народов Сибири, выступление рок-группы Chili Cheese (часть бэнда — актер Сергей Горошко!) и концерт Жени Любич — рассказываем, чем заняться в городе на этих выходных.
10 ОКТЯБРЯ
Балерина Мария Буланова
Спектакль «Быть лучшей собакой», Новая сцена Александринского театра (18+)
В рамках международного фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль основателя компании African Tree Productions Сейфемо Моцвири, где он сыграл главную роль — обычной и очень несчастной собаки. Подробнее о программе этого года читайте в гиде.
Кинофестиваль о ментальном здоровье MHFF, городские культурные пространства и кинотеатры (18+)
Мероприятие, посвященное исследованию различных психологических состояний, впервые проводится в России. В программе — восемь полных метров и 42 короткометражки, среди которых фильмы «В саду разума», «Дракон хаоса и свет» и «Встреча. Дневник».
Открытие выставки «О глуби и глади: в пространстве экранов», Центр Art & Science ИТМО (12+)
Коллаборация Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО. В программе — звуковые скульптуры, альтернативные экранные поверхности, вручную созданные пиксели, видеоработы и интерактивные пространства. Среди участников — Алла Мезенцева, Полина Enuvesta, Таня Ахметгалиева, Виктор Кертанов, Dariella и Вика Рыскина.
Балет «Корсар», Мариинский-2 (6+)
Историю про морских разбойников, насыщенную драками, интригами и любовными перипетиями, поставил Теймураз Мурванидзе. Одну из главных ролей — красавицы Медоры — исполняет балерина Мария Буланова.
«Как я провел лето», бар Union (18+)
Вечер прозы, на котором молодые петербургские писатели — Саша Першина, Нелли Зайцева, Наташа Калинникова, Маргарита Русакова и другие — прочитают зарисовки, полные теплых и вдохновляющих летних воспоминаний.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим российский семейный фильм «Малышарики. День рождения» (0+) с Елизаветой Боярской в главной роли, триллер «Команда зачистки» (18+), фантастический мультфильм «Пушистое превращение» (6+), комедию «Битва пап» (12+) о проблемах с родственниками и казахстанский мюзикл «Стоп, ночь» (16+) режиссера Фархата Шарипова о музыканте, который проходит проверку славой.
11 ОКТЯБРЯ
Бухров Виктор, «Андрей Баскаков на фотопленере»
Открытие выставки «Европейская фотография 50-60-х годов», «Росфото» (12+)
Для выставки выбрали больше 100 оригинальных работ авторов разных национальных школ — французской, итальянской и голландской. Художников-фотографов того времени объединяла послевоенная эпоха и неизбежно сопутствующий ей экзистенциальный кризис, при этом все они запечатлели окружающую их реальность по-разному.
С 11 октября по 8 декабря
Лекция «Noble Talks. Физика мира: как открытия меняют первооткрывателей», Новая Голландия (16+)
В день, когда Нобелевский комитет вручает премию мира, ученые Дмитрий Глазов и Надежда Казаринова обсудят, насколько сильно со временем изменился наш взгляд на социальную ответственность научных первооткрывателей.
Читка пьесы «Это лето», «Скороход» (18+)
Уникальная возможность послушать авторское исполнение произведения «Это лето», написанное режиссером Романом Кагановичем и драматургом Юлией Тупикиной.
Фестиваль «Земля людей», «Левашовский хлебозавод» (16+)
Масштабное мероприятие посвящено малоизвестным и немногочисленным представителям 40 коренных народов Сибири и их культурным традициям. В программе — выставка «Семь» под кураторством искусствоведа и урбаниста Марии Туркиной, авторский аудиоспектакль поэта Даши Петровой, выступление этнического музыканта Ултан Кай и паблик-ток «Оленеводы и снегоходы: как меняется быт коренных народов в 21 веке».
С 11 по 13 октября
12 ОКТЯБРЯ
Актер и музыкант Сергей Горошко
Концерт «Сергей Курехин. Музыка кинофильмов и не только», «Петербург-концерт» (18+)
Путешествие по музыкальной вселенной авангардиста и создателя коллектива «Поп-механика» Сергея Курехина. За него отвечает эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга и дирижер Андрей Медведев.
Презентация книги «Сто лет недосказанности. Квантовая механика для всех в 25 эссе» (18+)
Автор книги, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, и модератор встречи, сотрудник Нового физтеха ИТМО Игорь Шендерович, обсудят устройство нашего мироздания, которое опирается на общие законы квантовой механики.
Концерт группы Chili Cheese, VNVNC Concert Hall (18+)
В рамках небольшого тура по России коллектив, исполняющий «гаражный рок, лишенный привычного для жанра пафоса» (участник бэнда — актер и музыкант Сергей Горошко!), сыграет лучшие треки в клубе на Конюшенной.
Лекция «Cool Femininty: Как женщины изменили кино», «Севкабель Порт» (18+)
Киновед Анжелика Артюх расскажет о творчестве двух абсолютно разных женщин- кинорежиссеров и обладательниц премии «Оскар» — Кэтрин Бигелоу и Софии Копполы.
13 ОКТЯБРЯ
Выставка «Цой. Легенда»
Выставка «Цой. Легенда», «Севкабель Порт» (12+)
Экспозиция-байопик, посвященная судьбе и творчеству лидера группы «Кино», займет 13 залов и станет продолжением проекта «Виктор Цой. Путь героя» — его представили два года назад в московском «Манеже». Для Петербурга команда дополнила работу тремя новыми залами и экспонатами, ранее не показанными публике.
Спектакль «Местные», «Невидимый театр» (18+)
Постановка Насти Быцань по пьесе забытого советского драматурга Александра Ремеза о советских студентах, которые едут на картошку и внезапно сталкиваются с преступлением. В ролях — Женя Санников, Настя Грибова, Фрол Фролов, Иван Солнцев и Илья Якубовский
Концерт Жени Любич, клуб Jagger (18+)
«Русская француженка», как называют певицу поклонники, исполнит легендарную песню «Russian Girl» и другие интернет-хиты — «Колыбельную тишины» из фильма «Он — дракон», треки «Пагубно», «Галактика» и «Футболка».
Моноспектакль Светланы Крючковой, Большой зал Филармонии (6+)
В постановке «А он, мятежный, просит бури», приуроченной к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, одна из ведущих актрис Петербурга выступает одновременно в трех ролях — режиссера, сценариста и исследователя.
Комментарии (0)