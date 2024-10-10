Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 октября

Спектакль «Быть лучшей собакой», Новая сцена Александринского театра (18+)

В рамках международного фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль основателя компании African Tree Productions Сейфемо Моцвири, где он сыграл главную роль — обычной и очень несчастной собаки. Подробнее о программе этого года читайте в гиде.

Кинофестиваль о ментальном здоровье MHFF, городские культурные пространства и кинотеатры (18+)

Мероприятие, посвященное исследованию различных психологических состояний, впервые проводится в России. В программе — восемь полных метров и 42 короткометражки, среди которых фильмы «В саду разума», «Дракон хаоса и свет» и «Встреча. Дневник».

Открытие выставки «О глуби и глади: в пространстве экранов», Центр Art & Science ИТМО (12+)

Коллаборация Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО. В программе — звуковые скульптуры, альтернативные экранные поверхности, вручную созданные пиксели, видеоработы и интерактивные пространства. Среди участников — Алла Мезенцева, Полина Enuvesta, Таня Ахметгалиева, Виктор Кертанов, Dariella и Вика Рыскина.

Балет «Корсар», Мариинский-2 (6+)

Историю про морских разбойников, насыщенную драками, интригами и любовными перипетиями, поставил Теймураз Мурванидзе. Одну из главных ролей — красавицы Медоры — исполняет балерина Мария Буланова.



«Как я провел лето», бар Union (18+)

Вечер прозы, на котором молодые петербургские писатели — Саша Першина, Нелли Зайцева, Наташа Калинникова, Маргарита Русакова и другие — прочитают зарисовки, полные теплых и вдохновляющих летних воспоминаний.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российский семейный фильм «Малышарики. День рождения» (0+) с Елизаветой Боярской в главной роли, триллер «Команда зачистки» (18+), фантастический мультфильм «Пушистое превращение» (6+), комедию «Битва пап» (12+) о проблемах с родственниками и казахстанский мюзикл «Стоп, ночь» (16+) режиссера Фархата Шарипова о музыканте, который проходит проверку славой.