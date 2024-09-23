Эксклюзив! Planet9 готовят выставку-байопик о Викторе Цое

Первая часть выставки «Виктор Цой. Путь героя», прошедшая 2 года назад в московском «Манеже», побила все рекорды продолжительности и посещаемости. И теперь она в обновленной версии «Виктор Цой. Легенда» с гастролями приедет в Петербург! Выставка станет расширенной версией московской и включит дополнительные материалы и редкие артефакты.

Экспозиционный ряд дополнится тремя новыми залами и экспонатами, ранее не представленными публике. Экспозиция с личными вещами музыканта, редкими документами, гитарами, костюмами, картинами и видеозаписями из личного архива займет около трех тысяч квадратных метров или целых 13 залов пространства «Севкабель Порт». Также В рамках выставки платформа HiFi-стриминга «Звук» подготовит тематический раздел, посвященный творчеству группы «Кино». В нем будет доступен эксклюзивный контент: плейлисты с комментариями артистов, аудиокнига о жизни Виктора Цоя и его биография. Креативным продюсером выставки «Виктор Цой. Легенда», которая отроется 12 октября, выступит сын музыканта Александр Цой.