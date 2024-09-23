Эксклюзив! Planet9 готовят выставку-байопик о Викторе Цое

Авторы проектов «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут» возвращаются в «Севкабель Порт», чтобы в 13 залах (почти 3 тыс. кв. м.!) рассказать о лидере группы «Кино».
Первая часть выставки «Виктор Цой. Путь героя», прошедшая 2 года назад в московском «Манеже», побила все рекорды продолжительности и посещаемости. И теперь она в обновленной версии «Виктор Цой. Легенда» с гастролями приедет в Петербург! Выставка станет расширенной версией московской и включит дополнительные материалы и редкие артефакты.
Экспозиционный ряд дополнится тремя новыми залами и экспонатами, ранее не представленными публике. Экспозиция с личными вещами музыканта, редкими документами, гитарами, костюмами, картинами и видеозаписями из личного архива займет около трех тысяч квадратных метров или целых 13 залов пространства «Севкабель Порт». Также В рамках выставки платформа HiFi-стриминга «Звук» подготовит тематический раздел, посвященный творчеству группы «Кино». В нем будет доступен эксклюзивный контент: плейлисты с комментариями артистов, аудиокнига о жизни Виктора Цоя и его биография. Креативным продюсером выставки «Виктор Цой. Легенда», которая отроется 12 октября, выступит сын музыканта Александр Цой.
Александр Цой
Креативный продюсер проекта:
Выставка является органичным продолжением всех проектов, которые сегодня проводятся группой «Кино». Вот уже два года мы регулярно на концертах видим миллионы людей, для которых песни Виктора Цоя являются важной частью жизни. Наш проект адресован не только фанатам «Кино», но и всем, кому интересна современная музыкальная культура.
Выставка «Виктор Цой. Легенда» открыта с 12 октября 2024 года в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40.
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