Цой, Брюллов и Врубель: 15 выставок октября, ради которых стоит приехать в Петербург

«Норма», MYTH Gallery (18+)

Персональная выставка (уже вторая в MYTH Gallery!) художника Никиты Селезнева, переводящего зумерскую культуру на художественный язык. Для проекта он создал тотальную инсталляцию из скульптур, арт-объектов, керамики и графики на бетоне — в ансамбле все это напоминает урбанистические руины. Впрочем, по словам Селезнева, они символизируют нормы и границы современного общества.

По 17 ноября