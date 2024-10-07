Цой, Брюллов и Врубель: 15 выставок октября, ради которых стоит приехать в Петербург

Блокбастер про судьбу и творчество фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, хрупкая (и поэтому редко экспонируемая!) графика Петрова-Водкина и Малевича, научная коллаборация Дома Радио и ИТМО, картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» после реставрации, мрачные урбанистические руины Никиты Селезнева и сразу несколько фотоэкспозиций — Собака.ru рассказывает про главные выставки в Петербурге, на которые стоит сходить в октябре.
Владимир Пресняков
«Эрмитажник ideale», галерея «Борей» (0+)
Пятая выставка из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» посвящена периоду, когда мастер работал в штате Эрмитажа. За время, проведенное в музее, Владимир основал профессиональный фотокабинет и сделал снимки послевоенного Ленинграда, которые впоследствии стали открытками.
С 1 по 30 октября
Егор Щаблыкин, «Олимпийский резерв III»
«Заповедник», Joy Gallery (16+)
Персональная выставка междисциплинарного художника и выпускника графического факультета Академии Художеств Егора Щаблыкина. Генеральная линия экспозиции довольно меланхолична и отражает борьбу человека с жизненными трудностями — настроение автор передает через холодные оттенки и неожиданные ракурсы, создающее напряжение.
С 3 по 31 октября
Кузьма Петров-Водкин, «Автопортрет»
«Линия. Штрих. Пятно», Михайловский замок Русского музея (0+)
Уникальная возможность посмотреть графику главных художников прошлого века — Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Николая Суетина и других. Для выставки кураторы отобрали 149 экспонатов, которые редко демонстрируются из-за хрупкости материала — многие из них выполнены карандашом, тушью и углем.
С 4 октября по 8 декабря
«О глуби и глади: в пространстве экранов», Центр Art & Science ИТМО (12+)
Коллаборация Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО. Здесь (на Биржевой линии, 16) представлены проекты, совмещающие аналоговые и традиционные медиа с генеративной графикой, звуковая скульптура, альтернативные экранные поверхности, вручную созданные пиксели, видеоработы и интерактивные пространства. Среди участников — Алла Мезенцева, Полина Enuvesta, Таня Ахметгалиева, Виктор Кертанов, Dariella и Вика Рыскина.
С 10 по 30 октября
Михайлов Виктор, «Диалог» (портрет Андрея Баскакова)
«Европейская фотография 50-60-х годов», «Росфото» (12+)
Для выставки выбрали больше 100 оригинальных работ авторов разных национальных школ — французской, итальянской и голландской. Художников-фотографов того времени объединяла послевоенная эпоха и неизбежно сопутствующий ей экзистенциальный кризис, при этом все они запечатлели окружающую их реальность по-разному.
С 11 октября по 8 декабря
«Цой. Легенда», «Севкабель Порт» (12+)
Выставка-байопик, посвященная судьбе и творчеству лидера группы «Кино», займет 13 (!) залов и станет продолжением проекта «Виктор Цой. Путь героя» — его экспонировали два года назад в московском «Манеже». Для Петербурга команда дополнила работу тремя новыми залами и экспонатами, ранее не представленными публике. В ее создании принимает участие сын Виктора Цоя, музыкант и продюсер Александр Цой.
С 12 октября
Александр Ведерников, «Читающая в интерьере», 1960-е
«Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей», МИСП (0+)
В собрании известного коллекционера и мецената Николая Ботки — более 1200 произведений русского искусства в различных жанрах, от живописи до графики и скульптуры. Акцент в экспозиции сделан на знаковых работах художников 1960-1990-х — Николая Андронова, Андрея Васнецова, Виктора Иванова, Петра Оссовского, а также женщин-«семидесятниц» — Ольги Булгаковой, Натальи Нестеровой и других.
С 15 октября по 24 ноября
«Портрет светлейшей княгини Е.П. Салтыковой», 1841, Карл Брюллов
«Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова», Михайловский дворец (12+)
Масштабный проект Русского музея приурочен к юбилею Карла Брюллова — одного из главных художников отечественного классицизма и автора монументальных исторических полотен. Одно из них — «Последний день Помпеи» — станет шоустоппером выставки. Картину отреставрировали к открытию экспозиции.
С 18 октября по 12 мая 2025
«Норма», MYTH Gallery (18+)
Персональная выставка (уже вторая в MYTH Gallery!) художника Никиты Селезнева, переводящего зумерскую культуру на художественный язык. Для проекта он создал тотальную инсталляцию из скульптур, арт-объектов, керамики и графики на бетоне — в ансамбле все это напоминает урбанистические руины. Впрочем, по словам Селезнева, они символизируют нормы и границы современного общества.
По 17 ноября
Demure practices, Open You Gallery (16+)
Из трендов TikTok — в галерею: по словам куратора Полины Антиповой, выставка предлагает взглянуть на искусство через призму сдержанности и скромности. Экспозиция не стремится шокировать зрителя, ее отличают минимализм и мягкие тона — гравюры на рисовой бумаге, скульптуры из мрамора, аналоговые фотографии. Среди участников — Мария Маренкова, Алиса Гиль, Вадим Зайцев, Алексей Громов и другие.
«Сергей Леонтьев. Послесловие», галерея Art of Foto (18+)
Ретроспектива фотографа, который работал параллельно с реформаторами советской съемки — Александром Родченко, Аркадием Шайхетом и Андреем Деньером. Позже Леонтьев сотрудничал с журналом «Афиша», перепридумал правила коммерческой съемки и снимал спектакли (несколько сотен!) петербургской Академии театрального искусства на Моховой.
С 26 сентября по 31 октября
Родион Китаев, «Малиновка», 2023 год
«Настало никогда. Котик летает», Name Gallery (18+)
Яркая, забавная, милая и отчасти инфантильная экспозиция художника и иллюстратора Родиона Китаева предлагает зрителю отпустить контроль и обратиться к подсознанию, чтобы разглядеть образы, забытые в детстве. Среди экспонатов — крупные живописные полотна, вышивки на ткани и игрушки, созданные Китаевым за последние два года.
По 17 ноября
«Политехнический музей: создавая настоящее», ЦВЗ «Манеж» (12+)
Проект-коллаборация петербургского «Манежа» и московского Политехнического музея посвящен российским инженерам-изобретателям — Сергею Королеву, Владимиру Шухову, Александру Лодыгину, Николаю Жуковскому и другим. Выставка займет два этажа выставочного пространства — на первом разместятся разделы «Ресурсы», «Энергия/Энергетика», «Движение/Транспорт», «Информация», «Среда». На втором — «Движение/Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». Каждый из них дополнит мультимедийный контент.
С 26 октября
«Советская монументальная мозаика Юга России. 1937–1991», фотогалерея «Точка» (0+)
Команда выставки отправилась в экспедиции по Волгоградской и Ростовской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краю, Калмыкии и республикам Северного Кавказа, чтобы запечатлеть на фотографиях мозаичные произведения великих мастеров — Владимира Фаворского, Георгия Рублева, Зураба Церетели, Бориса Неклюдова, Бориса Казакова и других.
До 20 октября
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