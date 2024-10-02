Современный театр ЮАР, Гоголь и китайские притчи: что смотреть на фестивале «Балтийский дом»-2024?

Театральный фестиваль «Балтийский дом» традиционно проходит в Петербурге в начале октября и второй год подряд продолжает обращать внимание зрителя на Восток. В 2023-м команда привозила современные коллективы Индии и Ирана, в этом — Китая и ЮАР. Рассказываем о программе смотра, в которой документальные работы соседствуют с шекспировским театром, а также вариациями на произведения Пушкина и Гоголя.
Антон Федоров, «Мадам Бовари» (18+)
Номинант «Золотой маски» за спектакли в театрах Москвы («Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре») и Казани («Иваново детство») с размахом инсценирует эмоциональный роман Гюстава Флобера. В его спектакле драма между любящим мужем и его экспрессивной, несчастной, экзистенциально измученной женой разворачивается на фоне динамичных мультимедийных декораций — их для постановки создал Игорь Фомин, штатный художник по свету Александринского театра.
4 и 5 октября
Кама Гинкас, «Записки покойного Белкина» (16+)
Патриарх российского театра, спектакли которого на петербургском фестивале показывают не первый год, о своей работе говорит так: «Я такой, какой есть сейчас, благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Пора отдавать долги». В основе спектакля — пять обманчиво простых историй о страхах, любви, мистических снах и верности, которые на сцене «Балтийского дома» сыграют артисты Московского театра юного зрителя (МТЮЗ).
6 октября
Валерий Степанов, «Влюбленный носорог» (18+)
Режиссерский дебют актера Валерия Степанова, созданный по одноименной пьесе китайского драматурга Ляо Имэй, впервые сыграют в рамках фестиваля. Притчу о современной любви, странной, страстной и одержимой, 25 лет назад поставил супруг Ляо — режиссер Мэн Цзинхуэй. Спектакль сыграли свыше 2500 раз и стали неофициально называть «Библией любви».
6 и 7 октября
Андрей Прикотенко, «Мертвые души» (18+)
Руководитель Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» переосмысляет поэму Гоголя и исследует мифы, которые образовались вокруг произведения за много лет. Под руководством Прикотенко актеры пытаются понять, действительно ли сюжет «Мертвых душ» был подарен Пушкиным, зачем писатель на самом деле сжег второй том, насколько нарицательность Коробочки и Плюшкина соответствуют характерам персонажей и куда все же ехала птица-тройка.
8 октября
Сейфемо Моцвири, «Будь лучшей собакой» (18+)
Основатель компании African Tree Productions, театральный педагог и режиссер представит спектакль, где сам же исполнил главную роль — собаки. Судьба пса достаточно печальна: он переходит от одних хозяев к другим и не может найти постоянный дом, поэтому задается вопросами о справедливости и человечности, которых иногда сильно не хватает в современном мире.
9 и 10 октября
Сейфемо Моцвири, «Система» (18+)
Одна из самых ярких и знаменитых работ современного театра ЮАР, созданная по документальной пьесе драматурга Кгосана Текване. Ее сюжет опирается на опыт трех реальных людей — молодых южноафриканцев, оказавшихся в тюрьме. Товарищи по несчастью становятся реальными друзьями, когда совершают побег в мир свободы — там им предстоит столкнуться с предательством и жестокостью. За звук и свет в «Системе» отвечает художник, участник театра Wits и Амстердамского фестиваля света Форчун Бенедикт Могваненг.
11 октября
Фред Абрахамс, «Гамлет» (18+)
Еще одна южноафриканская компания Abrahamse&Мeyer Production представит спектакль, созданный в традициях, максимально приближенных к шекспировскому театру. Практически все роли в «Гамлете» исполнят мужчины, а художественные решения будут отличаться от всех предыдущих версий постановки — сценографию команда из раза в раз перепридумывает заново, отталкиваясь от возможностей площадки.
10 октября
Чжао Мяо, «Чудный мир гор и морей» (12+)
Спектакль Чжэнзянского драматического театра (хэдлайнер фестиваля!) посвящен подростковой зависимости от гаджетов. Главный герой — мальчик Лео — утратил интерес к миру, но ситуация меняется, когда на день рождения он получает сборник легенд о происхождении Китая — «Книгу гор и морей». В постановке Чжао Мяо переплетаются элементы Цирка дю Солей, фэнтези и масштабное диджитал-шоу с использованием самых современных технологий.
12 и 13 октября
XXXIV Театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Петербурге с 4 по 15 октября.
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