Современный театр ЮАР, Гоголь и китайские притчи: что смотреть на фестивале «Балтийский дом»-2024?

Чжао Мяо, «Чудный мир гор и морей» (12+)

Спектакль Чжэнзянского драматического театра (хэдлайнер фестиваля!) посвящен подростковой зависимости от гаджетов. Главный герой — мальчик Лео — утратил интерес к миру, но ситуация меняется, когда на день рождения он получает сборник легенд о происхождении Китая — «Книгу гор и морей». В постановке Чжао Мяо переплетаются элементы Цирка дю Солей, фэнтези и масштабное диджитал-шоу с использованием самых современных технологий.

12 и 13 октября

XXXIV Театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Петербурге с 4 по 15 октября.