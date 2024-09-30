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Искусство

В «Росфото» покажут классиков европейской фотографии 1950-1960-х годов

Среди самых известных Робер Дуано, Вилли Рони, Фульвио Ройтера, Эдуард Буба. 

Ник Схивен, "Странный мир", 1950-1960-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Ник Схивен, "Странный мир", 1950-1960-е года

Как рассказали Собака.ru в музее «Росфото», выставка «Европейская фотография 1950-60-х годов» покажет более 100 оригинальных работ авторов различных национальных школ. Все они различались техническим подходом, творческими методами и стилями, выбором сюжетов и индивидуальными экспериментами. Их объединила послевоенная эпоха и экзистенциальный кризис, темы которых переживались через обращение к приземленным радостям, мирной жизни и «всеобъемлющей доброте к людям».

Вилли Рони, "Удивленный кот", 1951 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Вилли Рони, "Удивленный кот", 1951 год

Вилли Рони, "Перекресток Севр-Вавилон", 1948 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Вилли Рони, "Перекресток Севр-Вавилон", 1948 год

Экспозиция, которая откроется 11 октября, расскажет как по-разному художники интерпретировали обыденность: итальянские фотографы доводили композицию до маниакальной перфекционистской гармонии, а французы обращались к уличной съемке на манер своих предшественников импрессионистов. Как отмечают кураторы выставки, наиболее новаторскими по сей день выглядят работы голландских мастеров, которые фиксировали геометрию бруталистской архитектуры в абстрактных композициях.

Карло Мантовани, "Золотые рыбки", 1950-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Карло Мантовани, "Золотые рыбки", 1950-е года

Ник Схивен, "Троица", 1950-1960-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Ник Схивен, "Троица", 1950-1960-е года

Экспонаты выставки — это малая часть оригинального собрания Союза фотохудожников России, переданную «Росфото» в 2022. Она была собрана первым председателем организации Андреем Баскаковым.

Михайлов Виктор, "Диалог" (портрет Андрея Баскакова)
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Михайлов Виктор, "Диалог" (портрет Андрея Баскакова)

Бухров Виктор, "Андрей Баскаков на фотопленере"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Росфото»

Бухров Виктор, "Андрей Баскаков на фотопленере" 

Выставка «Европейская фотография 1950-60-х годов» открыта с 11 октября по 8 декабря 2024 года в музее «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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