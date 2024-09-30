В «Росфото» покажут классиков европейской фотографии 1950-1960-х годов

Как рассказали Собака.ru в музее «Росфото», выставка «Европейская фотография 1950-60-х годов» покажет более 100 оригинальных работ авторов различных национальных школ. Все они различались техническим подходом, творческими методами и стилями, выбором сюжетов и индивидуальными экспериментами. Их объединила послевоенная эпоха и экзистенциальный кризис, темы которых переживались через обращение к приземленным радостям, мирной жизни и «всеобъемлющей доброте к людям».