В «Росфото» покажут классиков европейской фотографии 1950-1960-х годов

Среди самых известных Робер Дуано, Вилли Рони, Фульвио Ройтера, Эдуард Буба.
Ник Схивен, "Странный мир", 1950-1960-е года
Как рассказали Собака.ru в музее «Росфото», выставка «Европейская фотография 1950-60-х годов» покажет более 100 оригинальных работ авторов различных национальных школ. Все они различались техническим подходом, творческими методами и стилями, выбором сюжетов и индивидуальными экспериментами. Их объединила послевоенная эпоха и экзистенциальный кризис, темы которых переживались через обращение к приземленным радостям, мирной жизни и «всеобъемлющей доброте к людям».
Экспозиция, которая откроется 11 октября, расскажет как по-разному художники интерпретировали обыденность: итальянские фотографы доводили композицию до маниакальной перфекционистской гармонии, а французы обращались к уличной съемке на манер своих предшественников импрессионистов. Как отмечают кураторы выставки, наиболее новаторскими по сей день выглядят работы голландских мастеров, которые фиксировали геометрию бруталистской архитектуры в абстрактных композициях.
Экспонаты выставки — это малая часть оригинального собрания Союза фотохудожников России, переданную «Росфото» в 2022. Она была собрана первым председателем организации Андреем Баскаковым.
Выставка «Европейская фотография 1950-60-х годов» открыта с 11 октября по 8 декабря 2024 года в музее «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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