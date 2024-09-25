Это рассказ о малоизвестных и немногочисленных (насчитывается менее 50 тысяч человек!) представителях 40 коренных народов Сибири и их культурных традициях сквозь призму современного искусства и традиционной этнографии. Речь пойдет об эвенках, ненцах, хантах, мансах, кетах, селькупах, телеутах, кумандинцах, шорцах, теленгитах, тофаларах, тубаларах, долганах, тувинцах-тоджинцах и многих других.
Фестиваль «Земля людей», который пройдет с 11 по 13 октября на площадке «Левашовского Хлебозавода», представит серию просветительских событий о народах далекой Сибири. Ключевым проектом программы станет выставка «Семь» под кураторством искусствоведа и урбаниста Марии Туркиной, которая, помимо традиционного формата знакомства с экспозицией, расскажет о произведениях художников через авторский аудиоспектакль медиапоэта Даши Петровой. Среди других событий — выступления этнических музыкантов варганиста Ултан Кай и группы Aina, которая сочетает элементы поп-музыки и эвенкийских народных мотивов.
Фестиваль стартует 11 октября в Котельной «Левашовского Хлебозавода», где в рамках официального открытия выступит Aina, а Мария Туркина проведет кураторскую медиацию по выставке «Семь» и расскажет о произведениях сибирских художников: Александра Блосяка, Элины Гусаровой, Антона Илюшина, Александра Мортаева, Александра Никольского, Эмилии Санги, Йэн Сур. Работы этих авторов соберутся в проект-впечатление, который будет постепенно, слой за слоем, знакомить посетителей с локальными мотивами и философией коренных народов.
«Согласно легендам Ямала, над нашей землёй находится семь небес, которые передвигаются как одно целое, с прикреплёнными к ним луной и солнцем. Малочисленные народы Сибири представляли Вселенную в виде нескольких миров — слоев вечной мерзлоты, расположенных по вертикали, один над другим. Как и этот многослойный мир, пространство Левашовского Хлебозавода разделено на семь частей, интуитивно ведущих зрителя от слоя к слою смыслов, от ассоциации к ассоциации», — комментирует Туркина.
К открытию выставки также будет представлен аудиоспектакль-променад Даши Петровой «Чувство Севера». В рамках маршрута представят рассказ о семи малочисленных народах в формате 7 ситуаций, которые можно будет прожить вместе с автором. Аудиоспектакль будет доступен через Телеграм-бот.
"Книга моря"
В этот же день Гостиная культурного пространства станет кинотеатром, где состоятся показы нескольких фильмов: документального фильма с элементами анимации «Книга моря» (2021 года) режиссера Алексея Вахрушева — о мифах и реальности морских охотников Чукотки; фильма «Северный ветер бывает теплым» Алексея Головкова (2019 года) — о жизни одинокого оленевода в якутской тайге; «Белой Земли» режиссера Айаала Адамова (2022 года) и «Забытого голоса Сибири» Филиппа Устинова (2021 года).
"Наст новоявленный"
12 октября в Котельной состоится встреча с одним из художников выставки — Александром Мортаевым, а также концерт Ултан Кай. В гостиной покажут фильм «Женский голос Арктики» Милы Кудряшовой, после чего состоится встреча с режиссером и главным героем фильма. В лектории пройдет паблик-ток «Оленеводы и снегоходы: как меняется быт коренных народов в 21 веке», а также лекции историка и этнолога Вероники Беляевой-Сачук «Миры сибирского шаманизма» и лекция Александры Гагановой «О чем говорят в метель: как понимать фольклор».
"Когда тает снег"
13 октября в Котельной, помимо арт-медиаций по выставке, покажут автоэтнографический моноспектакль «Наст новоявленный» режиссера Петра Юнкера (он же автор и актер). Это импровизированная инициация человека, находящегося на перепутье трех этнических культур и пытающегося найти свое истинное место. В спектакле анекдоты, рэп и ритуальные танцы сойдутся в эклектичном полотне.
В Гостиной смотрим «Ангелов Революции» Алексея Федорченко и «Когда тает снег» Алексея Головкова. А в Лектории слушаем про оленеводство от Веры Чебоксаровой и Вероники Беляевой-Сачук, а также учимся правильно выживать в метель у Ильи Чеберина.
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