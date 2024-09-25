Фестиваль стартует 11 октября в Котельной «Левашовского Хлебозавода», где в рамках официального открытия выступит Aina, а Мария Туркина проведет кураторскую медиацию по выставке «Семь» и расскажет о произведениях сибирских художников: Александра Блосяка, Элины Гусаровой, Антона Илюшина, Александра Мортаева, Александра Никольского, Эмилии Санги, Йэн Сур. Работы этих авторов соберутся в проект-впечатление, который будет постепенно, слой за слоем, знакомить посетителей с локальными мотивами и философией коренных народов.

«Согласно легендам Ямала, над нашей землёй находится семь небес, которые передвигаются как одно целое, с прикреплёнными к ним луной и солнцем. Малочисленные народы Сибири представляли Вселенную в виде нескольких миров — слоев вечной мерзлоты, расположенных по вертикали, один над другим. Как и этот многослойный мир, пространство Левашовского Хлебозавода разделено на семь частей, интуитивно ведущих зрителя от слоя к слою смыслов, от ассоциации к ассоциации», — комментирует Туркина.

К открытию выставки также будет представлен аудиоспектакль-променад Даши Петровой «Чувство Севера». В рамках маршрута представят рассказ о семи малочисленных народах в формате 7 ситуаций, которые можно будет прожить вместе с автором. Аудиоспектакль будет доступен через Телеграм-бот.