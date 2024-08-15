Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 августа

Спектакль «За белым кроликом», «Скороход» (18+)

Постановка режиссера Романа Кагановича по остросоциальной пьесе Марии Огневой об убийстве двух девушек. Сюжет основан на реальных событиях.

Концерт группы «Сегодняночью», Union (18+)

Лайв от петербургского коллектива с фирменным вокалом фронтмена Никиты Козлова, искренностью и гармонией.

Спектакль «Сан тугэрэге», Новая сцена Александринского театра (12+)

Перформативное представление в пяти частях посвящено философскому размышлению о законах мироздания. Исполняет коллектив казанского камерного балета «Пантера», показ проходит в рамках фестиваля Open Look.

Выставка выставка «Цветозвуки», Bashmakov Gallery (0+)

Экспозиция работ Василия Кандинского (50 ранее не представленных в Петербурге!) проводит по трем знаковым периодам в творчестве художника — от ранних символичных литографий на былинные и исторические сюжеты до зрелой абстракции.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Ворон» (18+) о путешествии в мир мертвых, российский фантастический фильм (одна из главных ролей — Полина Гухман!) «Пираты галактики Барракуда» (6+), мультфильм «Гиганты Ла-Манша» (6+) про спасение города от штормового монстра, немецкую мелодраму «Однажды мы расскажем друг другу все» (16+), фильм ужасов «Проклятие Золушки» (16+), комедийный триллер «Идеальный лжец» (16+) и испанский мультфильм «Как приручить бизона» (6+), а также приключенческую драму «Человек-магнит» (12+) о персонаже, который притягивает к себе металлические предметы.