Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 августа

Трехдневный музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты», выставка работ Василия Кандинского «Цветозвуки» в Bashmakov Gallery, международный киносмотр Lendoc Film Festival (в программе — более 36 работ!) и серия танцевальных перформансов на Новой сцене Александринского театра — рассказываем про главные события выходных.
«Женщины в лесу», 1909 год
Четверг, 22 августа
Спектакль «За белым кроликом», «Скороход» (18+)
Постановка режиссера Романа Кагановича по остросоциальной пьесе Марии Огневой об убийстве двух девушек. Сюжет основан на реальных событиях.
Концерт группы «Сегодняночью», Union (18+)
Лайв от петербургского коллектива с фирменным вокалом фронтмена Никиты Козлова, искренностью и гармонией.
Спектакль «Сан тугэрэге», Новая сцена Александринского театра (12+)
Перформативное представление в пяти частях посвящено философскому размышлению о законах мироздания. Исполняет коллектив казанского камерного балета «Пантера», показ проходит в рамках фестиваля Open Look.
Выставка выставка «Цветозвуки», Bashmakov Gallery (0+)
Экспозиция работ Василия Кандинского (50 ранее не представленных в Петербурге!) проводит по трем знаковым периодам в творчестве художника — от ранних символичных литографий на былинные и исторические сюжеты до зрелой абстракции.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер «Ворон» (18+) о путешествии в мир мертвых, российский фантастический фильм (одна из главных ролей — Полина Гухман!) «Пираты галактики Барракуда» (6+), мультфильм «Гиганты Ла-Манша» (6+) про спасение города от штормового монстра, немецкую мелодраму «Однажды мы расскажем друг другу все» (16+), фильм ужасов «Проклятие Золушки» (16+), комедийный триллер «Идеальный лжец» (16+) и испанский мультфильм «Как приручить бизона» (6+), а также приключенческую драму «Человек-магнит» (12+) о персонаже, который притягивает к себе металлические предметы.
Фестиваль «Ленинградские мосты — 2023»
Пятница, 23 августа
Фестиваль «Ленинградские мосты» (0+)
Проект традиционно пройдет на трех мостах — Мучном, Банковском и Мало-Конюшенном. В программе — выступление «Лауд», инди певицы Рушаны, экспериментал дагестанской группы «Нееет, ты что» и многое другое. Вход свободный.
С 23 по 25 августа
Odyssey. Friends & Family, «Крыша 18» (18+)
Музыкальный фестиваль, предлагающий погрузиться в симбиоз искусства, музыки, свободы и энергии на крыше под открытым небом.
Спектакль «Невидимая книга», «Невидимый театр» (18+)
Постановка режиссера Семена Серзина по мотивам реальных сюжетов из биографии Сергея Довлатова и разных периодов его жизни — Ленинградского, Нью-Йоркского и Таллинского.
Перформанс «Code #9», Новая сцена Александринского театра (18+)
Танцевально-медитативная работа о преобразующей силе тьмы и света, в которой главную роль исполняет Ивана Балабанова.
Lendoc Film Festival, «Лендок», «Ленфильм», «Аврора», «Дом Кино» и «Родина» (18+)
Международный кинофестиваль пройдет в Петербурге пятый раз. В программе — 36 игровых и документальных работ из России и стран ближнего зарубежья, концерты, воркшопы от профессионалов индустрии, деловая программа. Подробности — в нашем тексте.
Актер Илья Дель
Суббота, 24 августа
«Морская вечеринка», «Севкабель Порт» (18+)
Главное танцевальное событие предпоследних летних выходных займет всю территорию кластера. В программе — Roots United, диско-бар «Ритмы» х «КРУЖОК», ÇAVA Disco, Timeofnight DNB, Mirage x Vibe Room и ODYSSEY.
Спектакль «Оркестр», НДТ (18+)
Постановка Льва Эренбурга по мотивам пьесы Жана Ануя. Действие разворачивается в послевоенной Франции на курорте, постояльцев которого призван развлекать небольшой оркестр.
Спецпоказ фильма «Идеальный лжец», Особняк Мясникова (18+)
Фильм режиссеров Джозефа Шумана и Остина Старка о гениальном лжеце, который шаг за шагом разрушает идеальную жизнь влиятельного американского семейства. Кинопоказ пройдет под открытым небом.
Лекция о киноязыке Сергея Параджанова, «Кабаре ШУМ» (18+)
Спикер — основатель проекта «Театральная вешалка», продюсер и психолог Георгий Цицишвили. Мероприятие приурочено к 100-летию Параджанова и большой летней выставке «Из ничего».
Спектакль «Идиот», «Приют комедианта» (18+)
Постановка режиссера Петра Шерешевского, сюжет которой исследует личность одного из самых знаковых героев Достоевского — князя Мышкина. Его роль исполняет Илья Дель — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Художница Светлана Ефремова
Воскресенье, 25 августа
Концерт группы «Каспийский груз», «Двор Гостинки» (18+)
Легендарный азербайджанский рэп-дуэт из 2000-х исполнит самые популярные композиции на площадке под открытым небом.
Спектакль «Три страшных сестры», «Площадка 51» (18+)
Экстремальная хоррор-опера о рождении постантропоценного существа в режиссерской интерпретации Артема Артемова. На сцене — русалки-болотницы и ночные девы.
Концерт органной музыки «Вокруг Баха», лютеранская церковь Святой Екатерины (6+)
В программе (кроме Баха!) — композиции Дитриха Букстехуде, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса и других.
Выставка Angels, «Левашовский Хлебозавод» (18+)
Персональная выставка художницы Светы Ефремовой идет в Петербурге последние дни. Ее акварели объединенные в экспозиционный цикл, обращены к образам ангелов, как источникам внутренней чистоты и правды.
Выставка «О.Н.И. Фотоэксперименты», «Росфото» (18+)
Экспозиция знакомит посетителей с произведениями, созданными на основе экспериментов в области старинных фотографических техник — например, гуммиарабик, бромойль, техника Ян ван Эйка. Среди авторов работ — Тимур Новиков, Андрей Медведев, Денис Егельский, Станислав Макаров.
23 августа — 4 ноября
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