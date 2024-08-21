«Лауд», «Пролетарское танго» и Петр Налич: гид по фестивалю «Ленинградские мосты» — 2024

Лекции

В этом году команда фестиваля устраивает однодневный марафон лекций об искусстве и музыке — все они пройдут на Новой сцене Александринского театра. Вход на мероприятия свободный, но по регистрации. Возрастное ограничение лектория 16+.

Искусствовед Любовь Перемыкина расскажет, как создавались портреты в разные исторические периоды, почему жанр возродился в эпоху Ренессанса и какие приемы используют мастера, чтобы реалистичнее передать черты человеческого лица.

О том, как мюзиклы Бродвея и фольклорные мелодии повлияли на фирменный стиль саундтреков студии Disney расскажет пианистка и исследовательница музыки Ася Багратуни.

В 2007 год (да-да!) зрителей телепортирует Георгий Федоров с лекцией о ностальгии по ушедшим временам. Он попробует разобраться, как треки Тимати уживались в плейлистах с Fergie и Tokio Hotel, зачем мы все делились на субкультуры и почему назад дороги нет.

Про две культовые персоны в мире режиссуры — Станиславского и Мейерхольда — расскажет историк театра и куратор Ольга Маркарян.

Какова ценность обыкновенного шума и его роль на контрасте с музыкой, как менялось отношение к громким звукам в процессе развития человечества, объяснит Елизавета Голева, музыкальный критик и координатор фестиваля медиаискусства CYFEST.

Как русский авангард в лице Малевича и Татлина, футуристов и Мельникова повлиял на оперу (и повлиял ли), расскажет музыкальный критик Денис Великжанин.

Путь, который академическая музыка прошла с момента Октябрьского переворота до распада СССР, вызывает много вопросов. Ответы на него попробует найти композитор Элина Андрианова.

С лекцией о том, как кинематограф влияет на личность человека и можно ли научиться до конца понимать концепции, заложенные сценаристом, режиссером или оператором, выступит режиссер и педагог Катя Кляйн.

Музыкальный менеджер и сотрудница джазовой филармонии Полина Корягина расскажет о тесных взаимоотношениях кино и джаза, а также их главных героях, среди которых — Гленн Миллер, Билли Холидей, Телониус Монк и Эммет Рэй.

Искусствовед Елизавета Зиновьева расскажет о программе 60-й Венецианской биеннале (открыта до ноября 2024-го) и почему это событие стало одним из главных в мире современного искусства.

Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге 23, 24 и 25 августа. Возрастной ценз определен организаторами как 0+.