«Лауд», «Пролетарское танго» и Петр Налич: гид по фестивалю «Ленинградские мосты» — 2024

В этом году фестивалю, который запускался в формате музыкального стартапа фронтменом ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским, исполняется девять лет. Проект под открытым небом (со свободным входом!) традиционно пройдет на трех мостах — Мучном, Банковском и Мало-Конюшенном. Инструментальный хип-хоп от группы «Лауд», надломленный инди-вайб певицы Рушаны и экспериментал от дагестанской группы «Нееет, ты что» — рассказываем, кого слушать на «Ленинградских мостах» 23, 24 и 25 августа.
ВИА «Пролетарское танго»
Музыка
23 августа
Мучной мост
18:00, «Солнце на запястье» — мягкое и волнующее инди о переплетении светлого и темного.
19:00, RAIDA SHAY — меланхоличные баллады и поп-композиции с элементами хауса от победительницы творческой резиденции NEVA’zhno music lab.
20:00, Mesch! — бодрый инди-поп с элементами рока родом из Владивостока.
21:00, Битеев — петербургский музыкант-романтик исполнит полюбившиеся треки — «Океан», «Призрак», «Звезды от Версаче» и многие другие.
Банковский мост
18:00, «Лаву» — русский рейв, отрыв от тоски и безудержные пляски.
19:00, «Рубеж веков» — инди-альтернатива с элементами фольклора.
20:00, passmurny — группа родом из Чувашии, играющая инди-рок и печальный романтичный экспериментал.
21:00, «Лауд» — инструментальный хип-хоп, хаус и электроника от коллектива из Уфы.
Мало-Конюшенный мост
18:00, «Неаринаменя» — симбиоз поп-инди-рока и нежного голоса солистки Арины Кармановой.
19:00, Рушана — нежный и искренний, чуть надломленный инди, полный меланхолии и любви.
20:00, Петр Налич — певец и композитор, выступающий в жанре фолк, поп и камеди-рок.
21:00, ВИА «Пролетарское танго» — группа актера и идеолога «Ленинградских мостов» Дмитрия Караневского отлично звучит как в шлягерах советской эстрады вроде «Московских окон», так и собственных песнях.
Фестиваль «Ленинградские мосты — 2023»
24 августа
Мучной мост
18:00, Лева Альбрехт — композитор и выпускник училища имени Римского-Корсакова исполнит авторский материал.
18:50, Eyra Dreams — чувственное инди и успокаивающие баллады со сказочными мотивам от исполнительницы из Сибири.
19:50, Sula Fray — группа родом из Черкесска, умело миксующая поп, блюз и современный рок. Исполняет глубокие песни для миллениалов с богатыми аранжировками.
20:55, «Стихи и письма» — проект Полины Спицовой, восхваляющий джазовую лирику.
Банковский мост
18:15, «Юхим» — проект саунд-продюсера Саши Акмановой, сочетающий в себе этно-мотивы и танцевальный ритм.
19:30, Untone Chernov — композиции о любви, в которых мелодичный поп соединяется с элементами фанка и соула.
20:45, Beautiful Boys — эстрадный инди-рок-проект мультинструменталиста, вокалиста и сонграйтера Ивана Подгороднева.
Мало-Конюшенный мост
18:30, OITZMANN — лиричные и меланхоличные композиции, временами проявляющие героический драматизм.
19:45, «Обстоятельства» — дуэт музыкантов Кости Максимова и Лени Оливанова в своих композициях обращается к романтике десятых годов.
21:00, Максим Свобода — основатель группы «СвобоDА», играющей в жанрах поп-рок и инди-поп, сочетает мелодичность и искренние тексты.
Фестиваль «Ленинградские мосты — 2023»
25 августа
Мучной мост
18:00, «Где-то» — «рок на русском, но не русский рок» — так определяет себя творческий коллектив.
19:15, T.Gosha — инди-музыкант, треки которого написаны в «мажорном миноре», а тексты рассказывают про добро, любовь, искренность и веру в будущее.
20:30, «Зимавсегда» — музыкальный проект Евгения Кубынина, умело сочетающего эстетику советской киномузыки с элементами соула, хип-хопа и джаза.
Банковский мост
18:15, Милена Саркисян — поп-соул-певица (предыдущий псевдоним — MIRELIA), создающая автобиографичные треки о взрослении.
19:30, Asya Kochueva — в творчестве певицы из Нижнего Новгорода соединяются элементы соула, эмбиента и хип-хопа.
20:45, «Нееет, ты что» — дагестанская группа разрушает любые стереотипы и создает экспериментальные треки на стыке джаза, фанка и хип-хопа.
Мало-Конюшенный мост
18:30, Mussorgsky Jazz Orchestra — коллектив регулярно пополняется новыми участниками: студентами и выпускниками джазового отделения училища имени Мусоргского.
19:45, Илья Киреев — сольный проект композитора и музыканта, выступающего в жанре душевного R&B.
21:00, Женя Трофимов и «Комната культуры» — бард-рок-группа из Барнаула, основанная автором хитов «Птичка» и «У окна» HammAli & Navai.
Лекции
В этом году команда фестиваля устраивает однодневный марафон лекций об искусстве и музыке — все они пройдут на Новой сцене Александринского театра. Вход на мероприятия свободный, но по регистрации. Возрастное ограничение лектория 16+.
Искусствовед Любовь Перемыкина расскажет, как создавались портреты в разные исторические периоды, почему жанр возродился в эпоху Ренессанса и какие приемы используют мастера, чтобы реалистичнее передать черты человеческого лица.
О том, как мюзиклы Бродвея и фольклорные мелодии повлияли на фирменный стиль саундтреков студии Disney расскажет пианистка и исследовательница музыки Ася Багратуни.
В 2007 год (да-да!) зрителей телепортирует Георгий Федоров с лекцией о ностальгии по ушедшим временам. Он попробует разобраться, как треки Тимати уживались в плейлистах с Fergie и Tokio Hotel, зачем мы все делились на субкультуры и почему назад дороги нет.
Про две культовые персоны в мире режиссуры — Станиславского и Мейерхольда — расскажет историк театра и куратор Ольга Маркарян.
Какова ценность обыкновенного шума и его роль на контрасте с музыкой, как менялось отношение к громким звукам в процессе развития человечества, объяснит Елизавета Голева, музыкальный критик и координатор фестиваля медиаискусства CYFEST.
Как русский авангард в лице Малевича и Татлина, футуристов и Мельникова повлиял на оперу (и повлиял ли), расскажет музыкальный критик Денис Великжанин.
Путь, который академическая музыка прошла с момента Октябрьского переворота до распада СССР, вызывает много вопросов. Ответы на него попробует найти композитор Элина Андрианова.
С лекцией о том, как кинематограф влияет на личность человека и можно ли научиться до конца понимать концепции, заложенные сценаристом, режиссером или оператором, выступит режиссер и педагог Катя Кляйн.
Музыкальный менеджер и сотрудница джазовой филармонии Полина Корягина расскажет о тесных взаимоотношениях кино и джаза, а также их главных героях, среди которых — Гленн Миллер, Билли Холидей, Телониус Монк и Эммет Рэй.
Искусствовед Елизавета Зиновьева расскажет о программе 60-й Венецианской биеннале (открыта до ноября 2024-го) и почему это событие стало одним из главных в мире современного искусства.
Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге 23, 24 и 25 августа. Возрастной ценз определен организаторами как 0+.
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