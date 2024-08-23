Экспозиция проведет по трем знаковым периодам в творчестве художника — от ранних символичных литографий на былинные и исторические сюжеты до зрелой абстракции.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы Bashmakov Gallery, выставка «Цветозвуки» включает более 50 оригинальных графических работ художника, среди которых редкие листы из серий Klänge («Звуки») и Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также литографии и ксилографии разных периодов его творчества.
"Кометы", 1938 год
Экспозицию откроют менее известные петербургскому зрителю ранние ксилографии, относящихся к периоду «Синего всадника» (Der Blaue Reiter — это объединение художников, возникшее в Мюнхене в начале XX века и положившее началу экспрессионизма и абстракционизма). Следом будут представлены работы периода Круга (становится основной формой, с помощью которой художник исследует отношения между цветом, формой и пространством), над которыми Кандинский работал во время преподавания в школе дизайна Баухаус в 1920-е годы. Завершает визуальный ряд период Биоморфной Абстракции (художник начал использовать формы, напоминающие живые организмы, такие как клетки и микроорганизмы), характеризующий поздний этап творчества художника после его переезда во Францию в 1933 году. Для реализации этого проекта Bashmakov Gallery более десяти лет собирала работы художника по всему миру, в том числе оригинальную графику, изданную наследницей и вдовой Ниной Кандинской после смерти абстракциониста.
Основатель Bashmakov Gallery:
На выставке будут показаны три важнейших периода творчества Кандинского. Можно будет проследить, как менялся художественный стиль великого мастера абстракционизма. Кандинский был синестетом, то есть он видел звук и слышал цвет. По его мнению, краска и звук взаимодействуют между собой и оказывают влияние на восприятие зрителем произведения искусства. Поэтому выставка сопровождается мультимедийным контентом с музыкальным сопровождением. Но главное, конечно, это возможность увидеть его оригинальные работы, над которыми он работал в России, Германии, Франции.
"Великое Воскресение", 1913 год
Выставка «Цветозвуки» открыта с 23 августа 2024 года по 23 марта 2025 года в Bashmakov Gallery на проспекте Медиков, 3А.
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