18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Bashmakov Gallery показали 50 (!) ранее не представленных в Петербурге работ Василия Кандинского

Экспозиция проведет по трем знаковым периодам в творчестве художника — от ранних символичных литографий на былинные и исторические сюжеты до зрелой абстракции.

"Женщины в лесу", 1909 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Женщины в лесу", 1909 год

"Пятнадцать", 1938 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Пятнадцать", 1938 год

Как рассказали «Собака.ru» кураторы Bashmakov Gallery, выставка «Цветозвуки» включает более 50 оригинальных графических работ художника, среди которых редкие листы из серий Klänge («Звуки») и Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также литографии и ксилографии разных периодов его творчества.

"Кометы", 1938 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Кометы", 1938 год

Экспозицию откроют менее известные петербургскому зрителю ранние ксилографии, относящихся к периоду «Синего всадника» (Der Blaue Reiter — это объединение художников, возникшее в Мюнхене в начале XX века и положившее началу экспрессионизма и абстракционизма). Следом будут представлены работы периода Круга (становится основной формой, с помощью которой художник исследует отношения между цветом, формой и пространством), над которыми Кандинский работал во время преподавания в школе дизайна Баухаус в 1920-е годы. Завершает визуальный ряд период Биоморфной Абстракции (художник начал использовать формы, напоминающие живые организмы, такие как клетки и микроорганизмы), характеризующий поздний этап творчества художника после его переезда во Францию в 1933 году. Для реализации этого проекта Bashmakov Gallery более десяти лет собирала работы художника по всему миру, в том числе оригинальную графику, изданную наследницей и вдовой Ниной Кандинской после смерти абстракциониста.

"Лирическое", 1911 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Лирическое", 1911 год

"Многоцветие в треугольнике", 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Многоцветие в треугольнике", 1927 год

Павел Башмаков

Основатель Bashmakov Gallery:

На выставке будут показаны три важнейших периода творчества Кандинского. Можно будет проследить, как менялся художественный стиль великого мастера абстракционизма. Кандинский был синестетом, то есть он видел звук и слышал цвет. По его мнению, краска и звук взаимодействуют между собой и оказывают влияние на восприятие зрителем произведения искусства. Поэтому выставка сопровождается мультимедийным контентом с музыкальным сопровождением. Но главное, конечно, это возможность увидеть его оригинальные работы, над которыми он работал в России, Германии, Франции.

"Великое Воскресение", 1913 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

"Великое Воскресение", 1913 год

Выставка «Цветозвуки» открыта с 23 августа 2024 года по 23 марта 2025 года в Bashmakov Gallery на проспекте Медиков, 3А.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: