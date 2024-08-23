Экспозицию откроют менее известные петербургскому зрителю ранние ксилографии, относящихся к периоду «Синего всадника» (Der Blaue Reiter — это объединение художников, возникшее в Мюнхене в начале XX века и положившее началу экспрессионизма и абстракционизма). Следом будут представлены работы периода Круга (становится основной формой, с помощью которой художник исследует отношения между цветом, формой и пространством), над которыми Кандинский работал во время преподавания в школе дизайна Баухаус в 1920-е годы. Завершает визуальный ряд период Биоморфной Абстракции (художник начал использовать формы, напоминающие живые организмы, такие как клетки и микроорганизмы), характеризующий поздний этап творчества художника после его переезда во Францию в 1933 году. Для реализации этого проекта Bashmakov Gallery более десяти лет собирала работы художника по всему миру, в том числе оригинальную графику, изданную наследницей и вдовой Ниной Кандинской после смерти абстракциониста.