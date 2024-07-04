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Кино и сериалы

Петербургский Lendoc Film Festival объявил даты проведения и состав жюри

В рамках фестиваля представят 35 игровых и документальных работ из России и стран ближнего зарубежья, концерты, воркшопы от профессионалов индустрии, деловую программу и питчинг проектов совместного производства начинающих режиссеров России и стран-участниц фестиваля.

KinoMasterskaya / Shutterstock
KinoMasterskaya / Shutterstock
KinoMasterskaya / Shutterstock

V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival пройдет с 23 по 27 августа на нескольких площадках: в киностудиях «Лендок» и «Ленфильм», а также кинотеатрах «Аврора», «Дом Кино» и «Родина». Традиционно цель фестиваля — поддержка и развитие интереса к культурному разнообразию России и СНГ, создание кросскультурных проектов.

В этом году свое участие в отборочной комиссии подтвердили продюсер, заведующая кафедры продюсирования кино и телевидения Наталья Горина, режиссер Иван Твердовский, киносценарист Олег Сироткин, кинокритик Егор Москвитин и режиссер документального кино Сергей Мирошниченко. 

Подать фильм на конкурс можно до конца июля через форму официального сайта фестиваля.

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