На «Левашовском хлебозаводе» открывается персональная выставка Светы Ефремовой «Angels»

Завоевав Москву выставками в галерее Serene и персоналкой в пространстве LOBBY, поп-ап экспозицией графики в креативном пространстве ADEM, Светлана Ефремова впервые представляет свои эксклюзивно созданные для проекта «Angels» работы в петербургском «Левашовском хлебозаводе». Новые акварели художницы, объединенные в экспозиционный цикл, обращены к образам ангелов, как источников внутренней чистоты и правды. Типические ангелы изображены многогранно и двояко — «мощными, величественными», но и «трепетными и уязвимыми».

«Проект angels посвящен внутренней чистоте, ощущаемой в моменты настоящей любви к кому и чему угодно, и силе, которой она освобождает место, выжигая все страхи и слабости. Ангел — метафора внутренней правды и радости, ребенка и мудреца, творящего из безусловности стремления умножать свет», — рассуждает художница.