На «Левашовском хлебозаводе» открывается персональная выставка Светы Ефремовой «Angels»

Это совместный проект с московской pop-up галереей Shilo, основанной арт-дилером Игорем Шиленковым в начале 2021 года, покажет чувственные акварели и графику на манер античных образов правнучки живописца-портретиста Ивана Макарова и завсегдатай коллекций столичных арт-собирателей.
Завоевав Москву выставками в галерее Serene и персоналкой в пространстве LOBBY, поп-ап экспозицией графики в креативном пространстве ADEM, Светлана Ефремова впервые представляет свои эксклюзивно созданные для проекта «Angels» работы в петербургском «Левашовском хлебозаводе». Новые акварели художницы, объединенные в экспозиционный цикл, обращены к образам ангелов, как источников внутренней чистоты и правды. Типические ангелы изображены многогранно и двояко — «мощными, величественными», но и «трепетными и уязвимыми».
«Проект angels посвящен внутренней чистоте, ощущаемой в моменты настоящей любви к кому и чему угодно, и силе, которой она освобождает место, выжигая все страхи и слабости. Ангел — метафора внутренней правды и радости, ребенка и мудреца, творящего из безусловности стремления умножать свет», — рассуждает художница.
Персональная выставка Светланы Ефремовой «Angels» открыта с 7 июня по 31 августа 2024 года на «Левашовском хлебозаводе» на Барочная улице, 4А.
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