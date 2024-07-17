На Новой сценой Александринского театра пройдет XXVI фестиваль современного танца Open Look

В этом году Open Look, который пройдет с 20 по 24 августа на Новой сцене Александринского театра, представит несколько нововведений. В фойе театра будет открыта платформа Open Stage для молодых хореографов, которые не попали в основную программу фестиваля — начинающие артисты из числа претендентов смогут показать свои работы в коротком формате. По случаю открытия новой платформы четыре резидента фестиваля из Москвы, Новосибирска и Петербурга покажут пластические миниатюры.

В рамках фестиваля продолжит работу Форум деятелей современного танца «Открытый взгляд». В 2024 году проект впервые приобретает международный статус — в числе участников ожидаются хореографы и танцовщики из Сербии, Македонии, Белоруссии, Армении и даже Кубы. На Форуме поднимут вопросы развития современного танца в городских реалиях, поиска креативных идей, создания «системообразующих» связей между государством, творческими коллективами и звездами современной российской танцевальной сцены.