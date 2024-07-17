На Новой сценой Александринского театра пройдет XXVI фестиваль современного танца Open Look

Программа 26-го сезона фестиваля Вадима и Натальи Каспаровых традиционно охватит тенденции в контемпорари и смежных дисциплинах. Фокус проекта возвращается к международной танцевальной арене — артисты Балканских стран, Белоруссии, Израиля и Кореи привезут в Петербург свои спектакли. Рассказываем подробности.
"Корпускул"
В этом году Open Look, который пройдет с 20 по 24 августа на Новой сцене Александринского театра, представит несколько нововведений. В фойе театра будет открыта платформа Open Stage для молодых хореографов, которые не попали в основную программу фестиваля — начинающие артисты из числа претендентов смогут показать свои работы в коротком формате. По случаю открытия новой платформы четыре резидента фестиваля из Москвы, Новосибирска и Петербурга покажут пластические миниатюры.
В рамках фестиваля продолжит работу Форум деятелей современного танца «Открытый взгляд». В 2024 году проект впервые приобретает международный статус — в числе участников ожидаются хореографы и танцовщики из Сербии, Македонии, Белоруссии, Армении и даже Кубы. На Форуме поднимут вопросы развития современного танца в городских реалиях, поиска креативных идей, создания «системообразующих» связей между государством, творческими коллективами и звездами современной российской танцевальной сцены.
Фестиваль откроется 20 августа постановками «Корпускул» под руководством Таи Савиной с танцовщиками «Каннон Данс» в Черном зале, премьерами «Петрушка» от компании «Балет.Театр» в хореографии Дарьи Вергизовой и «Территория» Театра танца Саши Кукина в постановке худрука труппы.
Голубка
Программа продолжится 21 августа со спектаклями «Шахта» от казанского камерного балета «Пантера» в пластическом прочтении хореографа Наиля Ибрагимова и «Мать» танцевальной компании Mattera из Тюмени в исполнении Елены Данн и Виктории Мясниковой. На Открытой сцене покажут миниатюры «Время» Таи Савиной и «Памяти лета» Марии Поповой. На Новой сцене студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры SounDrama московского ГИТИСа представят спектакль по рассказу Патрика Зюскинда «Голубка».
22 августа в Черном зале встречаем гостей из Белоруссии — танцевальный проект Дмитрия Беззубенко из Минска представит миниатюры «Не женщина» и «Жизнь длиною в кадр». Челябинский театр современного танца привезет пластический спектакль об осознании смысла жизни «Икигай» в постановке и исполнении Рафаэля Тимербакова и Татьяны Крицкой.
На Открытой сцене покажут «Саломею» Элины Кавалеровой и Анастасии Трифоновой, Female Gaze Закусовой Анны и Прокопьевой Полины, а также «Гори, гори ясно» Любавы Белько.
В рамках программы на Новой сцене 22 августа свои номера представят танц-студии из Казани и Екатеринбурга. Камерный балет «Пантера» привезет спектакль-состояние «Сан Тугэрэге» Наиля Ибрагимова, а театр танца «Окоем» — премьеру Александра Гурвича «Ягдеягдеягдея».
Building of Skadar
Вечер пятницы 23 августа стартует с CODE#9 от танц-проекта Иваны Балабановой из Северной Македонии, продолжится «Цветами в вазе» от «Всем телом», постановками «Клоуны разрушают цирк» Богдана Кочурова и Unfade Мару Бородинчик. Вечер завершится на Новой сцене пластическим спектаклем Building of Skadar от сербского хореографа Милоша Исаиловича и Bitef Dance Company.
24 августа программа откроется выступлением театра современного танца «Всем телом» «Фрагменты ожидания» в постановке Александра Шуйского. В финальный день фестиваля состоится премьера «Парадоксов» — совместного проекта хореографа и танцовщицы Суджонг Ким и танцевальной компании «Каннон Данс». 26-ой фестиваль завершится другими номерами Ким — «Комплимента жизни» и «Керенсией».
Фестиваль Open look пройдет с 20 по 24 августа на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49А. Подробности программы можно найти здесь.
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