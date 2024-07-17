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Балет

На Новой сценой Александринского театра пройдет XXVI фестиваль современного танца Open Look

Программа 26-го сезона фестиваля Вадима и Натальи Каспаровых традиционно охватит тенденции в контемпорари и смежных дисциплинах. Фокус проекта возвращается к международной танцевальной арене — артисты Балканских стран, Белоруссии, Израиля и Кореи привезут в Петербург свои спектакли. Рассказываем подробности.

"Корпускул"
openlookfest.ru

"Корпускул"

В этом году Open Look, который пройдет с 20 по 24 августа на Новой сцене Александринского театра, представит несколько нововведений. В фойе театра будет открыта платформа Open Stage для молодых хореографов, которые не попали в основную программу фестиваля — начинающие артисты из числа претендентов смогут показать свои работы в коротком формате. По случаю открытия новой платформы четыре резидента фестиваля из Москвы, Новосибирска и Петербурга покажут пластические миниатюры.

В рамках фестиваля продолжит работу Форум деятелей современного танца «Открытый взгляд». В 2024 году проект впервые приобретает международный статус — в числе участников ожидаются хореографы и танцовщики из Сербии, Македонии, Белоруссии, Армении и даже Кубы. На Форуме поднимут вопросы развития современного танца в городских реалиях, поиска креативных идей, создания «системообразующих» связей между государством, творческими коллективами и звездами современной российской танцевальной сцены.

«Балет.Театр»
openlookfest.ru

«Балет.Театр»

«Территория»
openlookfest.ru

«Территория»

Фестиваль откроется 20 августа постановками «Корпускул» под руководством Таи Савиной с танцовщиками «Каннон Данс» в Черном зале, премьерами «Петрушка» от компании «Балет.Театр» в хореографии Дарьи Вергизовой и «Территория» Театра танца Саши Кукина в постановке худрука труппы.

Голубка
openlookfest.ru

Голубка

Программа продолжится 21 августа со спектаклями «Шахта» от казанского камерного балета «Пантера» в пластическом прочтении хореографа Наиля Ибрагимова и «Мать» танцевальной компании Mattera из Тюмени в исполнении Елены Данн и Виктории Мясниковой. На Открытой сцене покажут миниатюры «Время» Таи Савиной и «Памяти лета» Марии Поповой. На Новой сцене студенты факультета новых направлений сценических искусств кафедры SounDrama московского ГИТИСа представят спектакль по рассказу Патрика Зюскинда «Голубка».

«Сан Тугэрэге»
openlookfest.ru

«Сан Тугэрэге»

«Ягдеягдеягдея»
openlookfest.ru

«Ягдеягдеягдея»

22 августа в Черном зале встречаем гостей из Белоруссии — танцевальный проект Дмитрия Беззубенко из Минска представит миниатюры «Не женщина» и «Жизнь длиною в кадр». Челябинский театр современного танца привезет пластический спектакль об осознании смысла жизни «Икигай» в постановке и исполнении  Рафаэля Тимербакова и Татьяны Крицкой.

На Открытой сцене покажут «Саломею» Элины Кавалеровой и Анастасии Трифоновой, Female Gaze Закусовой Анны и Прокопьевой Полины, а также «Гори, гори ясно» Любавы Белько.

В рамках программы на Новой сцене 22 августа свои номера представят танц-студии из Казани и Екатеринбурга. Камерный балет «Пантера» привезет спектакль-состояние «Сан Тугэрэге» Наиля Ибрагимова, а театр танца «Окоем» — премьеру Александра Гурвича «Ягдеягдеягдея».

Building of Skadar

Building of Skadar

Вечер пятницы 23 августа стартует с CODE#9 от танц-проекта Иваны Балабановой из Северной Македонии, продолжится «Цветами в вазе» от «Всем телом», постановками «Клоуны разрушают цирк» Богдана Кочурова и Unfade Мару Бородинчик. Вечер завершится на Новой сцене пластическим спектаклем Building of Skadar от сербского хореографа Милоша Исаиловича и Bitef Dance Company.

openlookfest.ru

24 августа программа откроется выступлением театра современного танца «Всем телом» «Фрагменты ожидания» в постановке Александра Шуйского. В финальный день фестиваля состоится премьера «Парадоксов» — совместного проекта хореографа и танцовщицы Суджонг Ким и танцевальной компании «Каннон Данс». 26-ой фестиваль завершится другими номерами Ким — «Комплимента жизни» и «Керенсией».

Фестиваль Open look пройдет с 20 по 24 августа на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49А. Подробности программы можно найти здесь.

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