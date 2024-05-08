Чем заняться в Петербурге на вторых майских?

Фестиваль искусств «Взлет Посадка Жизнь Загадка» (18+)

В память о петербургском андеграундном художнике и музыканте Гаврииле Лубнине (1969–2023) проводят масштабный фестиваль. Часть его юмористических рисунков уже можно увидеть в Шереметевском саду (музей Ахматовой), а 10 мая откроется выставка в галерее «Борей».

С 7 мая по 16 июня

Ярмарка издательства «МИФ», «Севкабель Порт» (12+)

Гаражная распродажа, где можно найти книги по саморазвитию и психологии, корейские манхвы, детективы и янг-эдалт. В расписании — встречи с авторами, паблик-ток о книжной иллюстрации и лекция о кладбищах.

С 10 по 12 мая

Праздник корюшки, Петропавловская крепость (12+)

В программе — концерт, шоу барабанщиц, конкурс по плетению сетей, выпуск мальков в Неву и кинопоказы фестиваля «Море зовет!». И конечно, можно будет поесть саму рыбу — гастрономический символ Петербурга.

10, 11 мая

Фестиваль настоек, «Севкабель Порт» (18+)

Уже в десятый раз бары и рюмочные города объединяются, чтобы показать свои лучшие вкусовые сочетания. Будут пинг-понг, маркет винила, лайвы музыкантов, шоукейс от Vibe Room и другие сюрпризы.

С 10 по 12 мая

Выставка «От земли к небу», Arts Square Gallery (16+)

В экспозиции — живопись, графика, скульптура и ювелирное искусство современных художников. Все работы связаны с Пасхой и тем, что она символизирует, — надеждой, искуплением и обновлением. 10 мая в 19:00 пройдет концерт духовной и светской музыки.

До 19 мая

Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event, «Брусницын» (18+)

Фанаты крафта соберутся на берегу Финского залива, чтобы наслаждаться стрит-фудом, дегустировать напитки и танцевать. В лайн-апе — адепты постсоветской психоделии «Громыка», веселый ансамбль Acid Hasid и старожилы российского ска-панка Distemper.

10, 11 мая

Балет «Драгоценности», Мариинский-2 (6+)

Трехчастный спектакль Большого театра — это бессюжетный блокбастер с музыкой Форе, Стравинского и Чайковского, придуманный Джорджем Баланчиным в Нью-Йорке 1960-х.

10, 11, 12 мая

Спектакль «Платонов», конюшенный флигель Юсуповского дворца (12+)

19:30

Режиссер театра «Мастерская» Сергей Паньков поставил иммерсивный спектакль по ранней пьесе Чехова, в котором он же играет главную роль.

Концерт «Алисы», «Юбилейный» (16+)

20:00

Легенды Ленинградского рок-клуба отметят 30-летие мрачного альбома «Черная метка».