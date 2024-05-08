Чем заняться в Петербурге на вторых майских?

Празднование Дня Победы, гастроли Большого театра, концерты Long Arm, «Три дня дождя» и «Алисы», череда музыкальных фестивалей (в лайн-апах — «ПТВП», «Психея» и «Громыка»!), сразу несколько выставок памяти художника Гавриила Лубнина, а также ре-релиз «Жить своей жизнью» Жан-Люка Годара и комедийный детектив «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном в кино — рассказываем о главных событиях длинных выходных (отдыхаем четыре дня!).
Балет «Спартак». Большой театр
Среда, 8 мая
Выставка «Утраты. Александр Теребенин in memoriam», галерея «Точка» (12+)
Фотограф Александр Теребенин (1959–2021) занимался «городской археологией» — исследовал непарадный Петербург, замечая красоту в деталях урбанистического пейзажа.
С 8 мая по 29 июля
Концерт «В осаде, на фронте и в тылу», концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
В программе концерта, посвященного работе артистов театра в годы войны, — арии, ансамбли и симфонические картины из репертуара того времени, а также стихи ленинградцев.
Балет «Спартак», Мариинский-2 (12+)
19:00
Артисты Большого театра приедут в Петербург, чтобы показать проверенную классику — балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича (визитная карточка столичного коллектива!).
8, 9 мая
Лекция «Варвара Степанова и Любовь Попова: трансформации конструктивизма в текстиле и одежде», Новая Голландия (18+)
19:00
Сотрудница Эрмитажа Марина Блюмин расскажет о вкладе знаменитых художниц в советскую моду 1920-х (их идеи повлияли и на современный дизайн!).
Спецпоказ фильма «Жить своей жизнью», «Ленфильм» (18+)
19:30
Картину звезды французской «новой волны» Жан-Люка Годара представит главред журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Со среды в кинотеатрах — фантастический мультфильм «Марс Экспресс» (18+), а также ре-релиз «Жить своей жизнью» (18+) (1962) Жан-Люка Годара.
Выставка «Город-герой Ленинград»
Четверг, 9 мая
Празднование Дня Победы (6+)
Парад на Дворцовой начнется в 10:00 (вход по пригласительным). С 13:30 под музыку военных лет по Невскому до площади Восстания проедут ретроавтомобили (после их можно будет посмотреть в течение дня снова на Дворцовой). А с 15:00 у стен Эрмитажа стартует концертный марафон. Будет ли в этом году салют, пока не сообщают. По некоторым данным, праздничные залпы все же дадут — у Петропавловской крепости в 22:00.
Спектакль «Блокадный дневник Александринки», Александринский театр (16+)
12:00
Документальный моноспектакль Семена Сытника рассказывает, как в годы блокады театр стал домом и бомбоубежищем для нескольких сотен ленинградцев.
Выставка «Город-герой Ленинград», Манеж» (12+)
Масштабный проект, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, погружает в живую историю через предметы того времени и произведения искусства. Выставка решена как аудиоспектакль с участием Нины Усатовой и Тихона Жизневского.
До 12 мая
Спецпоказ фильма «Похищенные сокровища Европы», «Аврора» (18+)
17:30
В центре документальной картины — преступления нацистов, связанные с похищением и уничтожением шедевров живописи. В фильме участвует актер Тони Сервилло («Великая красота»).
Концерт «Зори здесь тихие», концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
Опера Кирилла Молчанова прозвучит в преддверии 100-летнего юбилея Бориса Васильева (1924–2013), автора пронзительной повести о девушках-зенитчицах.
Концерт к 79-й годовщине Победы, малый зал филармонии им. Шостаковича (6+)
19:00
Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга и концертный хор института культуры исполнят знаменитые песни Блантера, Баснера, Пахмутовой, Тухманова и не только. Солист — баритон Владимир Целебровский.
С четверга в кино смотрим отечественную драму «Семь черных бумаг» (12+), комедийный детектив «Чистильщик бассейнов» (18+) с Крисом Пайном, абсурдную картину Квентина Дюпье «Даааааали!» (16+), триллер «Тревожный звонок» (18+) и корейский хоррор «Бугимен. Царство мертвых» (18+).
Гавриил Лубнин
Пятница, 10 мая
Фестиваль искусств «Взлет Посадка Жизнь Загадка» (18+)
В память о петербургском андеграундном художнике и музыканте Гаврииле Лубнине (1969–2023) проводят масштабный фестиваль. Часть его юмористических рисунков уже можно увидеть в Шереметевском саду (музей Ахматовой), а 10 мая откроется выставка в галерее «Борей».
С 7 мая по 16 июня
Ярмарка издательства «МИФ», «Севкабель Порт» (12+)
Гаражная распродажа, где можно найти книги по саморазвитию и психологии, корейские манхвы, детективы и янг-эдалт. В расписании — встречи с авторами, паблик-ток о книжной иллюстрации и лекция о кладбищах.
С 10 по 12 мая
Праздник корюшки, Петропавловская крепость (12+)
В программе — концерт, шоу барабанщиц, конкурс по плетению сетей, выпуск мальков в Неву и кинопоказы фестиваля «Море зовет!». И конечно, можно будет поесть саму рыбу — гастрономический символ Петербурга.
10, 11 мая
Фестиваль настоек, «Севкабель Порт» (18+)
Уже в десятый раз бары и рюмочные города объединяются, чтобы показать свои лучшие вкусовые сочетания. Будут пинг-понг, маркет винила, лайвы музыкантов, шоукейс от Vibe Room и другие сюрпризы.
С 10 по 12 мая
Выставка «От земли к небу», Arts Square Gallery (16+)
В экспозиции — живопись, графика, скульптура и ювелирное искусство современных художников. Все работы связаны с Пасхой и тем, что она символизирует, — надеждой, искуплением и обновлением. 10 мая в 19:00 пройдет концерт духовной и светской музыки.
До 19 мая
Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event, «Брусницын» (18+)
Фанаты крафта соберутся на берегу Финского залива, чтобы наслаждаться стрит-фудом, дегустировать напитки и танцевать. В лайн-апе — адепты постсоветской психоделии «Громыка», веселый ансамбль Acid Hasid и старожилы российского ска-панка Distemper.
10, 11 мая
Балет «Драгоценности», Мариинский-2 (6+)
Трехчастный спектакль Большого театра — это бессюжетный блокбастер с музыкой Форе, Стравинского и Чайковского, придуманный Джорджем Баланчиным в Нью-Йорке 1960-х.
10, 11, 12 мая
Спектакль «Платонов», конюшенный флигель Юсуповского дворца (12+)
19:30
Режиссер театра «Мастерская» Сергей Паньков поставил иммерсивный спектакль по ранней пьесе Чехова, в котором он же играет главную роль.
Концерт «Алисы», «Юбилейный» (16+)
20:00
Легенды Ленинградского рок-клуба отметят 30-летие мрачного альбома «Черная метка».
Алексей Никонов, лидер «ПТВП»
Суббота, 11 мая
Выставка «100 лет без Ленина», Новый музей Аслана Чехоева (18+)
Событие приурочено к 30-летию Петербургской Академии современного искусства бессмертных (СПАСИ). Феликс Волосенков, Евгений Гиндпер и другие художники покажут живопись, графику, скульптуры и «фотоюзинг» (раскрашенные снимки).
С 9 мая по 9 июня
Презентация книги «Русское искусствознание. 1792–1925», Академия Художеств (16+)
17:00
Профессор Виктор Арсланов представит первый том своей книги, а также расскажет об античной идеи мимезиса и отечественном искусствознании в XIX веке.
Концерт «Три дня дождя» и IZBA FEST, «A2» (16+)
18:00
К Глебу Викторову и его рок-команде присоединятся другие артисты лейбла IZBA.
Фестиваль «Разлом», Sound (16+)
На сцену клуба в «Севкабель Порту» выйдут пять андеграундных команд: «ПТВП», «макулатура», «Убийцы», «Црвених Цветова» и «фрэнк?».
Концерт Long Arm, оранжерея Таврического сада (16+)
19:50
Петербургский электронщик и любитель джаза Георгий Котунов, резидент берлинского лейбла Project Mooncircle, выступит в окружении пальм.
Концерт «Плавание судов в особо тяжелых погодных условиях», Новая Голландия (12+)
20:00
Гильдия молодых музыкантов «МолОт» соберется по случаю 15-летия. Прозвучат сочинения Настасьи Хрущевой (премьера сюиты из балета «Кроткая»!), Георгия Дорохова, Ярослава Судзиловского и других композиторов новой школы.
Работа арт-группы «КУБ»
Воскресенье, 12 мая
Выставка «Теплый Север», Эрарта (6+)
Пермская арт-группа «КУБ» обращается к быту и мифам Русского Севера. Художники исследуют местный культурный код, чтобы через прошлое понять настоящее и самих себя.
С 9 мая по 28 июля
Фестиваль «Веранда "Альпины"», ДК им. Кирова (0+)
Будут распродажа, маркет с товарами для дома, лекции о знаменитых писательницах и влиянии эмоций на нашу жизнь, обсуждение современной художественной литературы, а также детские мастер-классы и игры.
Выставка «Великие и неделимые», Музей политической истории России (12+)
Экспозицию подготовили к 100-летию «Кукрыниксов» — творческого союза трех советских художников: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Покажут альбом первой персональной выставки триумвирата, рисунки гуашью, а также кукол-марионеток из спектакля «Юный Фриц».
С 8 мая по 4 сентября
Вечер «ГЭЗ-25», Новая сцена Александринки (12+)
17:00
Концерты и дискуссии пройдут в честь юбилея Галереи экспериментального звука (ГЭЗ-21), которая уже 25 лет развивает локальную сцену экспериментальной музыки.
Фестиваль «Фантасмагория», «Ласточка» (18+)
18:00
Организаторы обещают причудливое и непредсказуемое аудио-визуальное путешествие. В лайн-апе — «Психея», Hofmannita, «Убийцы Crystal», Volan и другие.
Лекция «Гость и хозяин: грузинский тост в литературе и жизни», «Порядок слов» (18+)
19:30
Литературовед Татьяна Никольская научит правилам южного застолья.
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