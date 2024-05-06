Петр Белый представит мемориальную выставку работ Александра Теребенина

Фотографа «непарадной» стороны жизни Петербурга не стало в июне 2021 года из-за полученных во время съемки в заброшенном здании травм. Неклассический Петербург занимал художника, в неприглядных фрагментах действительности он видел ускользающую красоту «городской археологии».
Выставка «Утраты. Александр Теребенин in memoriam», которая открывается в архитектурной фотогалереи «Точка» 8 мая, покажет работы фотографа 2017–2020 годов, объединенные темой потери городского облика в постоянном цикле строительства и разрушения.
«Теребенин учит внимательно вглядываться в, казалось бы, незначительные детали архитектуры, видеть в малом большое. Учит ощущать ход времени как процесса, который полон неизбежных утрат, но всегда оставляет нам возможность выбрать и сохранить фрагмент реальности: миг, впечатление, случайное свидетельство жизни», — поделился главный редактор журнала «Проект Балтия» и сокуратор галереи «Точка» Владимир Фролов.
Петр Белый
Куратор выставки:
Главной утратой стал сам художник Александр Теребенин, трагически погибший три года назад в одну из своих вылазок на разрушенный завод. В подобных случаях всегда думаешь о том, что он бы мог сделать еще так много и как беспощадна жизнь. Время в творчестве Александра Теребенина, которое как бы остановлено и часто развернуто назад, казалось бесконечным, в отличие от его личного времени, которое оборвалось внезапно. Хрупкость мира души наталкивается на брутализм реальности, катком размазывающей без разбора – всё и всех. Тонкость мировоззрения Александра Теребенина заключалась в некоторой отстраненности от вселенского ужаса, умении взглянуть с теплотой на отсутствующего героя, оставившего следы присутствия, или на обессмысленные знаки беспощадной эпохи. Предметом внимания у Теребенина часто становится изначальная чистота явлений, будь то блестящий осколок зеркала или кусок неба, классическая геометрия арки, плавность окружности, хоть и оскверненная вторжением жизни, некий пластический исток, то, что не подчиняется грубому миру.
Выставка «Утраты. Александр Теребенин in memoriam» открыта с 8 мая по 29 июля 2024 года в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» на улице Маршала Тухачевского, 31.
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