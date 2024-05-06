Петр Белый представит мемориальную выставку работ Александра Теребенина

Куратор выставки:

Главной утратой стал сам художник Александр Теребенин, трагически погибший три года назад в одну из своих вылазок на разрушенный завод. В подобных случаях всегда думаешь о том, что он бы мог сделать еще так много и как беспощадна жизнь. Время в творчестве Александра Теребенина, которое как бы остановлено и часто развернуто назад, казалось бесконечным, в отличие от его личного времени, которое оборвалось внезапно. Хрупкость мира души наталкивается на брутализм реальности, катком размазывающей без разбора – всё и всех. Тонкость мировоззрения Александра Теребенина заключалась в некоторой отстраненности от вселенского ужаса, умении взглянуть с теплотой на отсутствующего героя, оставившего следы присутствия, или на обессмысленные знаки беспощадной эпохи. Предметом внимания у Теребенина часто становится изначальная чистота явлений, будь то блестящий осколок зеркала или кусок неба, классическая геометрия арки, плавность окружности, хоть и оскверненная вторжением жизни, некий пластический исток, то, что не подчиняется грубому миру.