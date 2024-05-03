В честь художника Гавриила Лубнина запускается фестиваль искусств — с выставками, концертом-трибьютом и специальным плейлистом неизданных песен

Проект «Взлет Посадка Жизнь Загадка», посвященный культовому представителю петербургского андерграунда, ушедшему в октябре 2023 года, объединит несколько культурных пространств города. В рамках фестиваля будет презентован масштабный выставочный проект, который пройдет в мае-июне в KGallery, галерее «Борей» и в Шереметевском саду. Рассказываем подробности инициативы.
Работая в жанре городского фольклора Лубнин сформировал новый облик народного лубка — героями его «картинок» становились обычные ленинградцы. Став известным в середине 1990-х годов, после выхода серии самиздата юмористических рисунков, отпечатанных на оберточной бумаге, Лубнин получил статус культового художника.
«У меня в рисунках присутствуют бомжи и алкаши, но не помню, чтобы я над ними издевался или подкалывал их. Мне и самому доставалось от алкоголя. С нищими, бывает, встречаюсь, тоже интересные люди. И они присутствуют в каких-то рисунках, но и это не издевательство. Фигурируют и инвалиды, много посвящено бродягам и всяким инокам, пилигримам, тусовщикам. Я не всем свой, наверное, не всем», — отмечал Лубнин в интервью для «Собака.ru» в 2006 году.
Гавриила Лубнина трагически не стало в 15 октября 2023 года в возрасте 54 лет — за этот относительно короткий срок художник, музыкант и поэт принял участие во множестве персональных и групповых выставках, работал над иллюстрациями московских журналов, а также выпустил девять графических книг и 3 полноценных музыкальных альбома: «Вода» 1996 года, «Пьянство бритва» 1998 года и «Бадяга Spongilla» 2007 года. С неофициальной культурой конца XX века его связывает и сотрудничество с группой «Н.О.М.», с которыми была записана композиция «С приездом» или «Дэвид Копперфилд», а также с коллективами «Чирвонцы» и «Аукцыоном» — для последних он оформлял обложки нескольких альбомов и афиши. Сегодня его работы находятся в частных коллекциях в России, Франции, Чехии, Германии, Австралии, США и в собрании музее современного искусства «Эрарта», KGalley, в доме-музее Чуковского в Переделкине.
В преддверии запуска фестиваля было отобрано более 1000 работ мастера из частных коллекций современников и друзей. Именно поэтому был выбран удобный формат взаимодействия с искусством — маршрут. Он стартует в Шереметьевском саду, где разместят павильоны-инсталляции с репринтом графики художника — среди редкого тихого уголка природы можно будет увидеть более 200 работ в 10 павильонах. Выбор мест для проведения фестиваля не случаен: по соседству с KGallery художник провел все детство, учась в школе № 190 на Фонтанке, а в галерее «Борее» прошла значительная часть его персональных выставок.
В рамках фестиваля в KGallery, галерее «Борей» и в Шереметевском саду представят более 500 произведений Лубнина в различных медиумах — от традиционных живописи и графики до коллажей, арт-объектов и звуковых инсталляций. В месте силы художника, «Борей», будет собрана большая часть работ художника, выставочный проект займет все пространства галереи.
Специальный плейлист с неизданными композициями Гавриила Лубнина будет сопровождать гостей каждой локации — из дошедших до наших дней демо-версий удалось получить более 50 композиций. А для тех, кто посетит все выставочные проекты, вход на концерт станет бесплатным по специальному флаеру с отметками о посещениях.
Кульминацией проекта станет концерт-трибьют песен 26 мая в Шереметевском саду. В концерте примут участие группы «Полюса», «Пролетарское танго», «Сестра Петра», «Acid Hasid», а также Евгений Дятлов, Виктор Санков, Саша Лушин (экс-«Препинаки»), Мон Чикунов («Два самолета”»), Артур Ваха, Дмитрий Хоронько и другие.
Фестиваль «Взлет Посадка Жизнь Загадка» пройдет с 16 мая по 16 июня: в Шереметьевском саду с 7 мая - 10 июня 2024 года; в галерее «Борей» с 10 мая по 1 июня 2024 года; в KGallery с 16 мая по 16 июня 2024 года; концерт-трибьют в Шереметевском саду состоится 26 мая 2024 года.
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