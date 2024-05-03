В честь художника Гавриила Лубнина запускается фестиваль искусств — с выставками, концертом-трибьютом и специальным плейлистом неизданных песен

В преддверии запуска фестиваля было отобрано более 1000 работ мастера из частных коллекций современников и друзей. Именно поэтому был выбран удобный формат взаимодействия с искусством — маршрут. Он стартует в Шереметьевском саду, где разместят павильоны-инсталляции с репринтом графики художника — среди редкого тихого уголка природы можно будет увидеть более 200 работ в 10 павильонах. Выбор мест для проведения фестиваля не случаен: по соседству с KGallery художник провел все детство, учась в школе № 190 на Фонтанке, а в галерее «Борее» прошла значительная часть его персональных выставок.

В рамках фестиваля в KGallery, галерее «Борей» и в Шереметевском саду представят более 500 произведений Лубнина в различных медиумах — от традиционных живописи и графики до коллажей, арт-объектов и звуковых инсталляций. В месте силы художника, «Борей», будет собрана большая часть работ художника, выставочный проект займет все пространства галереи.