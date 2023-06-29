Чем заняться в Петербурге с 29 июня по 2 июля

Гала-концерт победителей конкурса им. Чайковского, выставка неоклассицизма с работами Серова, Петрова-Водкина, Сомова и Бакста, балет «Чудесный мандарин» с Дианой Вишневой и Кимин Кимом, VK Fest и концерт Вячеслава Бутусова — рассказываем, как весело и культурно провести выходные в городе.
Диана Вишнева
Четверг, 29 июня
Выставка «Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
Летним блокбастером Русского музея будет выставка работ начала ХХ века из его собственной коллекции. Неймдроппинг действительно впечатляет. Вместе обещают собрать живопись, графику и скульптуры Валентина Серова, Льва Бакста, Константина Сомова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Яковлева, Василия Шухаева, Георгия Нарбута, Сергея Чехонина, Сергея Коненкова, Александра Матвеева, Ивана Фомина, Александра Самохвалова и других. Все представленные работы так или иначе переосмысляют классику. Подробнее здесь.
С 29 июня по 11 сентября
«Чудесный мандарин» и «Замок герцога Синяя борода», Мариинский театр (6+)
В честь фестиваля «Звезды белых ночей» на исторической сцене Мариинского театра покажут сразу два редких спектакля на музыку Белы Бартока. Это балет «Чудесный мандарин» и единственная опера композитора «Замок герцога Синяя Борода». Главные партии исполнят Диана Вишнева, Кимин Ким, Михаил Петренко и Ольга Бараненко. Режиссер-постановщик — Юрий Посохов. Дирижер — Валерий Гергиев.
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи», МИСП (0+)
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков идет ретроспектива Лидии Тимошенко — соратницы Александра Самохвалова и Александра Ведерникова, также входившая в общество «Круг художников». В экспозиции посвященной ее 120-летию, нашлось место и графике тушью, и пейзажам, и живописным работам, запечатлевшим беззаботность детства и юности. Подробнее здесь.
С 27 июня по 10 сентября
Выставка «К слову. Еже писахъ — писахъ», Музей Анны Ахматовой (14+)
Проект в музее Ахматовой в Фонтанном доме оформлен как театральные подмостки. На них собраны более двухсот подлинных рукописей как самой Анны Андреевны, так и Гумилева, Мандельштама, Пастернака, Кузмина, Бродского и многих других. Большую часть из них еще не показывали широкой публике. Подробнее здесь.
До 24 сентября
Фильм «Личная жизнь» / Love Life (16+)
Драма японского режиссера Кодзи Фукада была участником Венецианского кинофестиваля. Это история про Таэко (Фомина Кимура), ее мужа Джиро (Кэнто Нагаяма) и сына Кеито (Тэтта Симада). Они ведут тихую счастливую жизнь, но однажды все меняется, когда все тайное из прошлого становится явным. Поэтичная картина вдохновлена одноименной песней.
С 29 июня, кинотеатры города
Фильм «(Не)идеальные роботы» / Robots (18+)
Ромком с Шейлин Вудли, Джеком Уайтхоллом и фантастическим сюжетом. Брачные аферисты Элэйн и Чарльз заводят роботов-двойников, которые за них проводят предварительную работу по соблазнению жертв. Но программы их анодроидов дают сбой — те влюбляются друга в друга и сбегают, а они вынуждены отправиться за ними вместе.
С 29 июня, кинотеатры города
Фильм «Мэгги Мур(ы)» / Maggie Moore(s) (18+)
Комедийный детектив с Тиной Фей («Студия 30»), Ником Мохаммедом из «Теда Лассо», Джоном Хэммом («Топ Ган: Мэверик»), Уной Рош («Удивительная миссис Мейзел») и много кем еще. В захолустном американском городке убивают двух женщин с одним и тем же именем. Начальник полиции не знает, как расследовать такие дела. Снял фильм актер Джон Слэттери.
С 29 июня, кинотеатры города
Владимир Давыдов, "Утро, которое ждешь". Ленинград, 1980-е годы
Пятница, 30 июня
День астероида
В планетарий на «Горьковской» отметят международный День астероида — программой для детей старше 10 лет, лекцией для взрослых 16+ и ночными наблюдениями за небесными телами (7+). Главный спикер — Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН. Он расскажет, откуда берутся астероиды и кометы и угрожают ли они Земле. Подробнее здесь.
Лекция «Мода и кино: 1990-е» (18+)
19:00
В пятницу в филиале Маяковки в «Охте-8» историк искусства, моды и дизайна, медиатор и методиста Эрмитажа Екатерина Бычкова расскажет, как фэшн и кино в 1990-е вдохновляли друг друга. Вход свободный по регистрации.
Опера «Руслан и Людмила», Кронверкский пролив Петропавловской крепости (6+)
20:00
В пятницу на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости покажут цифровую версию оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Режиссером стал Илья Архипов, за видео отвечает Вадим Дуленко. Партии исполнят солисты Мариинского театра Елена Витман, Михаил Петеренко, Денис Беганский, Август Амонов, солист Михайловского театра Александр Безруков, солисты Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Назия Аминева, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Дмитрий Григорьев-Кан. Вход свободный.
Выставка «Пятнадцать минут до центра», «Росфото» (16+)
Понятие центра Петербурга в названии экспозиции условное. На собранных в «Росфото» снимках запечатлены полвека (с 1950-х по нулевые) жизни людей в разных локациях нашего города — от «Золотого треугольника» вроде Дворцовой площадь и улицы Восстания до Петроградской стороны и станции метро «Автово». Это работы Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Вадима Егоровского, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и многих других. Подробнее здесь.
С 30 июня по 20 августа
Выставка Элио Кассара «Левкас», Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ (6+)
В камерном музее совриска при СПбГУ стартует персональный проект итальянского абстракциониста Элио Кассара из 18 работ. Все они были написаны художником в период с 2021 по 2022 год, когда он жил в Москве. Экспозиция дополнена комментариями искусствоведов Андрея Хлобыстина и Серены Рибаудо, а также эссе Томмазо Эванджелиста. Подробнее здесь.
С 30 июня по 31 августа
Тося Чайкина
Суббота, 1 июля
VK Fest (0+)
Самый крупный опенэйр в России теперь проходит в нескольких городах. Но неизменная локация — родной для соцсети «ВКонтакте» Петербург и его Парк 300-летия. Здесь выступят Анна Асти, Мэйби Бэйби, Хаски, Инстасамка, Big Baby Tape, Элджей, Лолита, Тося Чайкина и много кто еще. Также, как и всегда, будут и другие активности: видеоигры, зоны косплея и встречи с популярными блогерами. Подробнее здесь.
С 1 по 2 июля
«Белые ночи в Купчине» (0+)
В парке Интернационалистов в выходные пройдет опенэйр со свободным входом. Здесь будут читать стихи, показывать работы художников, а еще выступят джазовые музыканты, в том числе Билли Новик — идеолог фестиваля и автор крылатой фразы «Купчино — столица мира». Подробнее здесь. https://vk.com/whitenightsinkupchino
С 1 по 2 июля
Рынок выходного дня (0+)
Рынку выходного дня от проекта «#Онипожратьлюбят» исполняется в этом году пять лет. Празднуют первый юбилей все лето. Так, в эти выходные он будет посвящен Берлину и техно: обещают стрит-фуд, электронную йогу, бранч с видом на Неву и спецпоказ фильма. Вход свободный.
С 1 по 2 июля
Выставка «Апокалипсис» (6+)
Мультимедийной выставкой от арт-группы «Зерно» Анненкирхе открывает свое пространство в культурном квартале «Брусницын». Здесь иронично и остроумно расскажут о Судном дне: через инсталляции с Вавилонской башней, интерактив вроде хождения по воде и экскурсии от проводника по Апокалипсису, который предложит выбрать темную или светлую сторону. Подробнее здесь.
С 1 июля по 3 марта
Гала-концерт лауреатов XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (6+)
19:00
29 июня станут известны все лауреаты конкурса имени Чайковского по всем специальностям: от фортепиано до медных духовых. А уже в субботу триумфаторы дадут большой гала-концерт в Мариинском-2, где исполнят, конечно, в том числе сочинения Петра Ильича.
Концерт Меги Гогитидзе (6+)
19:00
Грузинская певица (с вайбом Нино Катамадзе) выступит в субботу на крыше Roof Place. В своих песнях Меги миксует рок, джаз, дрим-поп и рэп. А еще — тексты на грузинском со стихами Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.
«Популярный Art&Science» (14+)
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН и современные художники давно создают совместные проекты. Но чтобы их увидеть, нужно было ехать в Колтуши (записавшись заранее). В субботу стартует их новая инициатива — при этом в черте города: на стрелке Васильевского острова и в Институте физиологии на набережной Макарова. Здесь будут проходить мастер-классы, лекции, дискуссии об Art&Science. Вход свободный. Подробности здесь.
Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца», «Ленфильм» (6+)
Главной петербургской киностудии лучше всего удаются выставки-байопики. Здесь уже чествовали, например, создательницу самых нежных фильмов про советских подростков Динару Асанову, живого классика Александра Сокурова и автора космических (во всех смыслах) спецэффектов Павла Клушанцева. На этот раз кураторы и художники арт-группы Doping Pong Дмитрий Мишенин и Анна Маугли делают оммаж кинокомпозитору Исааку Шварцу, чья музыка звучит в лучших фильмах Сергея Соловьева — от «Ста дней после детства» до «Спасателя». Выставка устроена очень по-петербургски — как прогулка по рекам и каналам. Подробнее здесь.
С 1 июля до 31 августа
Выставка «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», Эрмитаж (6+)
В эрмитажной экспозиции про Средневековье — доспехи, оружие, посуда, готические витражи, церковные предметы, лиможские эмали, изящные костяные пластины со сценами из средневековых романов, а также сами книги и манускрипты. В том числе популярный памятник куртуазной культуры, сочиненный в XIII веке Гийомом де Лоррисом и Жаном де Меном, «Роман о розе». Подробнее здесь.
С 1 июля по 22 октября
Выставка Виктора Забуги «Безбилетный пассажир», Общество «А-Я» (16+)
В обществе «А-Я» в субботу стартует выставка художника и татуировщика Виктора Забуги. На этот раз это черно-белый фотопроект о путешествии по железной дороге и поиске себя в этом движении без конкретной конечной точки (она — это дом в самом абстрактном смысле). Подробнее здесь.
С 1 по 30 июля
Выставка Боремира Бахарева «.aq», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Название проекта в Новом музее отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представлены работы художника Боремира Бахарева из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты. В них он размышляет о симуляция научности, эстетике топографических и археологических исследований, а также мироустройстве. Подробнее здесь.
С 1 по 30 июля
«Дикое диско» (18+)
22:00
Вечеринка от проекта «Дикое диско» пройдет на этот раз в «Мачтах» в «Севкабель Порту» и посвящена морю и всем, кто обитает на дне океана. Будет два танцпола, 12 диджеев, один лайв, а еще специальное меню с манго-чили, морские декорации и фотобудка с бесплатными снимками на память.
Вячеслав Бутусов
Воскресенье, 2 июля
Забег петербургских котов (0+)
В воскресенье на Дворцовой площади пройдет забег в костюмах петербургских котов. Как и в прошлом году, у участников будет на выбор две дистанции: на 1250 метров и 5 километров. Призы ожидают не только самых быстрых, но и авторов самых интересных костюмов кота (интересно, придет ли кто-то, как Джаред Лето на Met Gala, в образе Шупетт). Подробности здесь.
Спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка» (6+)
18:00
В воскресенье пройдет документальный спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка», придуманный командой Музея театрального и музыкального искусства. На один день все его площадки объединятся в общий маршрут про Федора Шаляпина. Обещают парад бульдогов, прогулку на речном трамвае и множество интересных фактов о знаменитом оперном басе в формате инфотеймента. Автор проекта — Константин Учитель, магистральный режиссер — Дмитрий Крестьянкин.
Концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» (12+)
19:00
В воскресенье на крыше Roof Place в рамках Roof Fest выступит Вячеслав Бутусов со своей группой «Орден Славы». Не так давно экс-лидер Nautilus Pompilius играл специальную программу в честь 40-летия бэнда. Перфоманс 2 июля формально не посвящен этой круглой дате, но, конечно, все хиты вроде «Крыльев» и «Одинокой птицы» прозвучат. Как и песни «Настасья» и «Девушка по городу» — времен групп «Ю-Питер» и Deadушки.
Спецпоказ фильма «Париж, 13-й округ» (18+)
19:00
В воскресенье картину классика Жака Одиара покажут в «Севкабель Порту». Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.
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