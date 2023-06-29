Чем заняться в Петербурге с 29 июня по 2 июля

VK Fest (0+)

Самый крупный опенэйр в России теперь проходит в нескольких городах. Но неизменная локация — родной для соцсети «ВКонтакте» Петербург и его Парк 300-летия. Здесь выступят Анна Асти, Мэйби Бэйби, Хаски, Инстасамка, Big Baby Tape, Элджей, Лолита, Тося Чайкина и много кто еще. Также, как и всегда, будут и другие активности: видеоигры, зоны косплея и встречи с популярными блогерами. Подробнее здесь.

С 1 по 2 июля

«Белые ночи в Купчине» (0+)

В парке Интернационалистов в выходные пройдет опенэйр со свободным входом. Здесь будут читать стихи, показывать работы художников, а еще выступят джазовые музыканты, в том числе Билли Новик — идеолог фестиваля и автор крылатой фразы «Купчино — столица мира». Подробнее здесь. https://vk.com/whitenightsinkupchino

С 1 по 2 июля

Рынок выходного дня (0+)

Рынку выходного дня от проекта «#Онипожратьлюбят» исполняется в этом году пять лет. Празднуют первый юбилей все лето. Так, в эти выходные он будет посвящен Берлину и техно: обещают стрит-фуд, электронную йогу, бранч с видом на Неву и спецпоказ фильма. Вход свободный.

С 1 по 2 июля

Выставка «Апокалипсис» (6+)

Мультимедийной выставкой от арт-группы «Зерно» Анненкирхе открывает свое пространство в культурном квартале «Брусницын». Здесь иронично и остроумно расскажут о Судном дне: через инсталляции с Вавилонской башней, интерактив вроде хождения по воде и экскурсии от проводника по Апокалипсису, который предложит выбрать темную или светлую сторону. Подробнее здесь.

С 1 июля по 3 марта

Гала-концерт лауреатов XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (6+)

19:00

29 июня станут известны все лауреаты конкурса имени Чайковского по всем специальностям: от фортепиано до медных духовых. А уже в субботу триумфаторы дадут большой гала-концерт в Мариинском-2, где исполнят, конечно, в том числе сочинения Петра Ильича.

Концерт Меги Гогитидзе (6+)

19:00

Грузинская певица (с вайбом Нино Катамадзе) выступит в субботу на крыше Roof Place. В своих песнях Меги миксует рок, джаз, дрим-поп и рэп. А еще — тексты на грузинском со стихами Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.

«Популярный Art&Science» (14+)

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН и современные художники давно создают совместные проекты. Но чтобы их увидеть, нужно было ехать в Колтуши (записавшись заранее). В субботу стартует их новая инициатива — при этом в черте города: на стрелке Васильевского острова и в Институте физиологии на набережной Макарова. Здесь будут проходить мастер-классы, лекции, дискуссии об Art&Science. Вход свободный. Подробности здесь.

Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца», «Ленфильм» (6+)

Главной петербургской киностудии лучше всего удаются выставки-байопики. Здесь уже чествовали, например, создательницу самых нежных фильмов про советских подростков Динару Асанову, живого классика Александра Сокурова и автора космических (во всех смыслах) спецэффектов Павла Клушанцева. На этот раз кураторы и художники арт-группы Doping Pong Дмитрий Мишенин и Анна Маугли делают оммаж кинокомпозитору Исааку Шварцу, чья музыка звучит в лучших фильмах Сергея Соловьева — от «Ста дней после детства» до «Спасателя». Выставка устроена очень по-петербургски — как прогулка по рекам и каналам. Подробнее здесь.

С 1 июля до 31 августа

Выставка «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», Эрмитаж (6+)

В эрмитажной экспозиции про Средневековье — доспехи, оружие, посуда, готические витражи, церковные предметы, лиможские эмали, изящные костяные пластины со сценами из средневековых романов, а также сами книги и манускрипты. В том числе популярный памятник куртуазной культуры, сочиненный в XIII веке Гийомом де Лоррисом и Жаном де Меном, «Роман о розе». Подробнее здесь.

С 1 июля по 22 октября

Выставка Виктора Забуги «Безбилетный пассажир», Общество «А-Я» (16+)

В обществе «А-Я» в субботу стартует выставка художника и татуировщика Виктора Забуги. На этот раз это черно-белый фотопроект о путешествии по железной дороге и поиске себя в этом движении без конкретной конечной точки (она — это дом в самом абстрактном смысле). Подробнее здесь.

С 1 по 30 июля

Выставка Боремира Бахарева «.aq», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Название проекта в Новом музее отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представлены работы художника Боремира Бахарева из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты. В них он размышляет о симуляция научности, эстетике топографических и археологических исследований, а также мироустройстве. Подробнее здесь.

С 1 по 30 июля

«Дикое диско» (18+)

22:00

Вечеринка от проекта «Дикое диско» пройдет на этот раз в «Мачтах» в «Севкабель Порту» и посвящена морю и всем, кто обитает на дне океана. Будет два танцпола, 12 диджеев, один лайв, а еще специальное меню с манго-чили, морские декорации и фотобудка с бесплатными снимками на память.