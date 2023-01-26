Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 января

Концерты классической музыки в День полного освобождения Ленинграда от блокады, открытие нового камерного пространства для временных выставок в Русском музее, благотворительный показ фильма «Молодость» Дмитрия Давыдова (триумфатор 31-го «Кинотавра»!) в пользу «Ночлежки» — рассказываем об этих и других событиях грядущего уикенда.
Четверг, 26 января
Выставка Анастасии Шенсневич «Природоведение» (16+)
Проект «Природоведение» — первая персональная выставка выпускницы Академии имени Штиглица Шенсневич — разворачивается вокруг глубокого ощущения хрупкости бытия и в то же время искреннего переживания его необыкновенности и нелогичности. Инсталляции, графика и объекты из стекла и металла создают впечатление присутствия на уроке в краеведческом музее, где зритель может заново открыть законы природы. Центральный объект — таинственная многогранная конструкция — визуализирует размышления о человеческом и природном мирах и их посредниках, становясь порталом между миром Тем и Этим.
С 26 января по 22 марта 2023 года, MYTH Gallery.
Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)
«Лили и море» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой («Купе № 6», «Генсбур. Любовь хулигана», «Про уродов и людей»), в котором она сыграла главную роль. По сюжету, чтобы не сойти с ума от обыденности маленького города, героиня сбегает к океану, где воплощает свою мечту — рыбачить в Северных морях. Спецпоказ картины, вдохновленной одноименным автобиографическим романом писательницы Катрин Пулэн о проведенных на Аляске годах, пройдет в кинотеатре «Ленфильма». После сеанса Друкарова выйдет на связь со зрителями и ответит на вопросы о картине.
Спецпоказ на «Ленфильме» и старт кинотеатрального проката — 26 января.
Спецпоказ фильма «Моя бабушка» / «ჩემი ბებია» (12+)
Гротескная черно-белая комедия о советской действительности 1920-х годов, выпущенная в 1929-ом, стала для тогда еще будущей звезды немого грузинского кинематографа Котэ Микаберидзе режиссерским дебютом. Сатирическая комедия высмеивает протекционизм в советских госучреждениях и является одним из наиболее ярких антибюрократических гротесков в истории грузинского кино 20-х годов. В Доме Радио картина будет представлена 26 января в рамках программы «Молчание кино» под музыкально-шумовое оформление проекта Saraf.
26 января, Дом Радио.
Выставка «Радость жизни» (6+)
Выставка этюдов к неосуществленной картине «Радость жизни» советского живописца, графика, художника книги и театра Александра Самохвалова — первый проект нового камерного пространства для временных выставок от Русского музея, которое открылось в экспозиции XX века (зал №80) в Корпусе Бенуа. Здесь будут выставляться живопись, графика и скульптуры из собрания музея, а дебютно— семь миниатюрных этюдов Самохвалова, выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге, а также пейзажи, миниатюрные скульптуры и три живописные работы художника.
С 26 января по 31 декабря 2023 года, Корпус Бенуа.
Фильм «Медея» (18+)
В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.
С 26 января, кинотеатры города.
Лекция «Лаборатория творчества. Фотография как современное искусство» (16+)
Фотография появилась почти два века назад, и за время своего существования примерила на себя разные роли, научившись быть и документальным инструментом, и художественным медиумом. В рамках лекции, которая продолжает цикл «Лаборатория творчества. Теории и практики», искусствовед, историк моды и костюма Екатерина Бычкова расскажет о том, какое место занимает ее художественный язык в современном искусстве, а на примере работ фотографов посмотрим на плюрализм идей этой области творчества и ее интеллектуальное и эстетическое разнообразие.
26 января, Молодежный центр Эрмитажа.
Фильм «Крушение» / Plane (16+)
Боевик с Джерардом Батлером в главной роли снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Этот неловкий момент»). Это также история про пиратов, но не комедийная. Пилот Броуди Торранс сажает поврежденный в шторме пассажирский самолет на враждебной территории. Немногим уцелевшим угрожают как раз пираты, которые пытаются взять воздушное судно и его обитателей в заложники.
С 26 января, кинотеатры города.
Концерт «Музыка из кино на органе» (6+)
Программа, включающая в себя музыку из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и других фильмов, вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, первых купленных кассетах или дисках, томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, горячих спорах, что же все-таки лучше — книга или фильм. Исполнять саундтреки будут Ансамбль солистов «Оркестра 1703», за органом — Николай Бронзов, Ольга Котлярова.
26-28 января, Анненкирхе.
Фильм «Изумительный Морис» / The Amazing Maurice (6+)
Обаятельный рыжий кот-авантюрист Морис (ударение на вторую гласную — на французский манер) за хорошую плату «спасает» разные города от нашествия крыс и мышей: те на самом деле его друзья и с ним в сговоре. Но попав в Дрянь-Блинцбург, они сталкиваются с настоящим злом. Анимационный фильм основан на романе Терри Пратчетта, в оригинале кота озвучивает Хью Лори, а в русской версии — Сергей Бурунов.
С 26 января, кинотеатры города.
Пятница, 27 января
Вечер балетов на музыку Шостаковича (6+)
В День снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, в Мариинском театре пройдет несколько событий. На сцене Мариинского-2 состоится вечер балетов на музыку композитора Дмитрия Шостаковича, центральное место в котором займет «Ленинградская симфония». Главные партии в постановке, созданной в 1960-х на музыку легендарной Седьмой симфонии и ставшей символом несокрушимости духа жителей блокадного Ленинграда, исполнят Екатерина Кондаурова и Кимин Ким. Также в программе постановки «Барышня и хулиган» с Марией Ширинкиной и Максимом Изместьевым в титульных ролях и «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Шостаковича — солировать в последней будут Мария Хорева, Константин Зверев, Елена Евсеева, Александр Сергеев и Алексей Тимофеев.
27 января, Мариинский-2.
Опера «Зори здесь тихие» (6+)
В основу оперы, которая прозвучит на сцене Концертного зала Мариинского театра в День снятия блокады Ленинграда, легла повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц и их командира. В свое постановке автор опер, балетов, фортепианных пьес, известных советских песен, а также музыки к фильмам Кирилл Молчанов прибегает к приемам из кинематографа: монтажным склейкам, перебиванию линейного повествования кадрами из прошлого главных героинь. Столь же своеобразен и музыкальный язык сочинения — тут и «бытовая» песня, и эстрада, и музыка барокко. Дирижировать в этот вечер будет Заурбек Гугкаев.
27 января, Концертный зал Мариинского театра.
Лекция-встреча с сотрудником Ленинградского зоопарка «Блокадный зоопарк» (6+)
Все блокадные годы свою работу продолжал городской зоопарк. Сотрудники, несмотря на тяжелейшие условия, жуткий голод, отсутствие воды и отопления, продолжали спасать животных. В отсутствие мяса сотрудникам Ленинградского зоопарка приходилось начинать старые шкурки животных растительной смесью, а затем зашивать их, чтобы заставить поесть хищников — именно так удалось спасти черного грифа Верочку: она прожила в зоопарке до 1962 года. Зачастую приходилось разваривать опилки до состояния каши и в таком виде давать животным — так кормили и антилопу нильгау по кличке Маяк, который прожил в зоопарке до 1952 года. О непростых судьбах животных и людей в те годы расскажут в День снятия блокады Ленинграда.
27 января, Детская библиотека на 4-Красноармейской улице, 13.
День полного освобождения Ленинграда от блокады в Петербургской филармонии (6+)
Годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады Петербургская филармония отмечает исполнением той самой программы, которая звучала 27 января 1944 года в Большом зале. 79 лет назад произведения Чайковского, Глинки, Бизе и Штрауса были исполнены Оркестром Ленинградского Радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга. В 2023 году программа прозвучит в исполнении того же коллектива, что исполнял ее 79 лет назад — сегодня он носит название Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии.
27 января, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича.
IT-уикенд в «Севкабель Порту» (16+)
Что сейчас происходит на рынке IT, каковы перспективы развития искусственного интеллекта в ближайшем будущем и как крупные компании осуществляют свою деятельность в эпоху повсеместной цифровизации — на все эти вопросы ответят на IT-уикенде, организованном проектом «Лекторий’порт». Специалисты поделятся своим опытом работы в IT, действенными инструментами взаимодействия с внешней и внутренней аудиторией, познакомят с Python, а также дадут советы для повышения эффективности онлайн-обучения и выстраивания успешной карьеры в IT-сфере.
27-29 января, «Севкабель Порт».
Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре» (18+)
Премьера Каждый из резидентов кабаре — яркий архетип, экстравагантный и эпатирующий. Роман перенесен на сцену фрагментарно, как того требует жанр, а голосом автора выступает конферансье. Авторы обещают много песен, танцев и даже настоящий карнавал Рио-де-Жанейро, о котором грезит Остап Бендер — но что именно зритель увидит за фееричным шоу и антуражем?
Премьерные показы пройдут с 27-28 января, Театр эстрады имени Аркадия Райкина.
Последний своп в «Крупе» (0+)
Накануне магазин товаров без упаковки «Крупа» на Аптекарском проспекте объявил о закрытии: с сентября количество посетителей и продажи просели на 30% и продолжают падать сейчас. Попрощаться с покупателями магазин решил свопом, на котором можно забрать понравившиеся вещи — но только если вы принесли что-то для обмена. Принимают чистую (и в хорошем состоянии!) женскую и мужскую одежду и обувь.
27-29 января, магазин «Крупа», Аптекарский проспект, 18.
Вечеринка «Время Цыган» (18+)
9-летие Union Bar совпало со «временем цыган» — периодом в истории, когда дом может быть где угодно; временем кочевников, сплоченных таборов, песен и танцев на привалах, черных очей и романсов под гитару. В честь дня рождения бара надеваем свои лучшие серьги, перстни, платки, рубахи и жилетки, седлаем лучших скакунов и табунами, придерживая шляпы, мчимся к балагану — как говорят в команде бара, «праздновать жизнь вместе со всеми резидентами Ю». В перый вечер двухдневной вечеринки лайн-ап на первый вечер двухдневной вечеринки не раскрывают, обещая лишь «в середине ночи — сюрприз», тогда как за «продолжение банкета» ответят представители хип-хоп-отдела Flip Flap, Vibe Room, Plast (Testin G) и Salute Honey.
27-28 января, Union Bar.
«Самая плохая выставка в Санкт-Петербурге»
Суббота, 28 января
Балет «Лебединое озеро» (6+)
На исторической сцене Мариинского Театр балета имени Якобсона представит обновленную версию классического спектакля 1895 года в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова, ставшего символом хореографического искусства. Утонченные образы белых лебедей, технически и стилистически сложная партия Одетты-Одиллии и 32 фуэте героини в финале II акта неизменно поражают воображение публики.
28 января, Мариинский театр.
Джазовая классика 40-х-50-х (12+)
В программе концерта, посвященного джазовой классике 40-х и 50-х годов, прозвучат мелодии Коула Портера, Ричарда Роджерса, Джерома Керна, Ирвинга Берлина и других американских авторов середины ХХ века. В составе ансамбля в этот вечер Андрей Зимовец (фортепиано), Андрей Рябов (гитара), Дмитрий Попов (тенор-саксофон), Вадим Михайлов (контрабас) и Андрей Иванов (ударные). Солировать будет заслуженная артистка России Эльвира Трафова.
28 января, Филармония джазовой музыки.
Опера «Волшебная флейта» (6+)
«Волшебная флейта» в постановке режиссера Екатерины Малой и художника Петра Окунева — «атмосферный зрелищный спектакль, насыщенный видеоэффектами и яркими красками». Универсальное произведение Моцарта становится фантастической и волшебной сказкой для детей и сказочной историей, насыщенной философскими смыслами — для взрослых. Одну из самых популярных опер композитора зрители Мариинского театра много лет слушали в Концертном зале на русском языке. В новом спектакле музыкальная часть прозвучит на языке оригинала, а диалоги — на русском.
28 января, Мариинский-2.
Лекция «Модели ракет и их старшие братья. Как высоко можно взлететь в современном мире» (16+)
Запуск ракеты к границе космоса ранее был доступен только государственным космическим агентствам. Теперь же эти технологии доступны и частным энтузиастам. Основатель компании по производству электроники для моделей ракет «GRIA TECH» и руководитель ракетного клуба «Борщевик» Василий Хаджинов расскажет о том, как развивался ракетомоделизм и экспериментальное ракетостроение последние 65 лет с момента запуска первого спутника.
28 января, Библиотека Планетарий 1.
Денис Мацуев в Петербургской филармонии (6+)
Абонемент «Первый симфонический оркестр страны», посвященный 140-летию Заслуженного коллектива России, продолжится программой с участием Дениса Мацуева. За пультом — главный дирижер оркестра Николай Алексеев, в программе — сочинения Бетховена, Барбера и Гершвина. Знаменитая Рапсодия в стиле блюз последнего в этот вечер прозвучит с собственными джазовыми каденциями Мацуева, причем исполнит он их не сольно, а в составе джазового трио — вместе с контрабасистом Андреем Ивановым и барабанщиком Александром Зингером.
28 января, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича.
«Самая плохая выставка в Санкт-Петербурге» (18+)
Выставочный проект от кабаре «Шум» и художественного объединения «Красный кружок» под предводительством Авдея Тер-Оганьяна — одного из идеологов московского акционизма, директора и куратора эпохальной галереи в Трехпрудном переулке — станет более радикальной формой экспозиции «Самая плохая выставка на свете», которая прошла в Москве осенью 2022 в галерее XL на Винзаводе. Главной частью петербургской выставки станет финальный раздел московской — «****** [Плохие] художники». В нем представлены русские, советские и мировые знаменитости, которые, на взгляд ХО «Красный кружок», «никуда не годятся».
С 25 января, Кабаре «Шум».
Спектакль «203-205», гастроли Театра Современник (18+)
Действие спектакля, главные роли в котором исполняют Марина Неелова и Леонид Ярмольник, основано на пьесе «Калифорнийская сюита» Нила Саймона и происходит в наши дни в одном фешенебельном отеле Лос-Анджелеса. В центре сюжета — история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря всепобеждающей силе любви.
28 и 29 января, ДК «Выборгский».
Воскресенье, 29 января
Спектакль «Братья и сестры» (16+)
Постановка «Братья и сестры» по дебютному роману писателя Федора Абрамова — 6-часовая и двухчастная версия легендарного спектакля Льва Додина, получившего в разные годы Государственную премию СССР и премию «Золотой софит», а также удостоенный наград как «Лучший иностранный спектакль» в Великобритании и Италии. Послевоенная деревенская жизнь предстает здесь со всеми ее особенностями: незатейливым бытом, хлебом, который увидели в первый раз после войны, севом, вырубкой леса на лесозаготовках, праздниками, свадьбами, смертью, возвращением мужчин с войны, кино на деревянном экране, первый мотоциклом — радостями и горестями простых людей из середины ХХ века.
29 января, МДТ — Театр Европы.
Экскурсия по сериалу «Фандорин. Азазель»
Маршрут, разработанный гидом просветительского проекта «Петербург глазами инженера» Александром Кизиком, за 2,5 часа проведет по Дворцовой площади и дворцам Петербурга, Канонерскому острову, Yota Lab, Обводному каналу и Московской площади. Путешествие по локациям сериала покажет, как съемочная группа смогла воссоздать альтернативный Петроград 2023-го в современном Петербурге, а также расскажет, какая локация города никак не могла появиться в сериале.
С 29 января.
Выставка «Рождество» (0+)
Последний шанс «затеряться в зимнем лесу, увидеть северное сияние, услышать песнь ангелов и унести с собой частичку праздника»: в это воскресенье в Анненкирхе закрывается выставка «Рождество». Продлить атмосферу настоящего чуда помогут тематические медиаинсталляции и арт-объекты от группы «Зерно», картины современных художников и экскурсии от прихожан.
До 29 января, Анненкирхе.
Спектакль «С любимыми не расставайтесь» (16+)
Мюзикл поставлен по мотивам пьесы Александра Володина. И несмотря на то, что в 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения драматурга, музыкальный спектакль театра «Буфф» – про молодых и для молодых: все роли в нем исполняют самые молодые артисты театра, уже знакомые зрителям по спектаклю «Маленькие истории Большого города». Автор либретто и режиссер-постановщик — Исаак Штокбант. Музыку к спектаклю написал петербургский композитор Сергей Плешак: в постановке прозвучат песни на стихи Марины Цветаевой, Александра Володина, Александра Кочеткова, Исаака Штокбанта.
29 января, Театр «Буфф».
Моноспектакль Максима Блинова «Записки юного врача» по рассказам Михаила Булгакова (16+)
Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова, получивший три номинации на «Золотую маску» и специальный приз премии «Золотой софит» — это год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. На его плечи ложится «роковая ответственность за все, что бы ни случилось на свете». Каждый день судьба испытывает его, и продираясь через страх и сомнения, он принимает этот вызов. Глушь и невежество окружают героя, и все, что он может им противопоставить, — это любовь к людям и своему делу.
29 января, Театр «Мастерская».
Благотворительный показ фильма «Молодость» в пользу «Ночлежки» (16+)
Новый фильм режиссера Дмитрия Давыдова, получившего главный приз 31-го «Кинотавра» за ленту «Пугало», — трагикомедия о герое Васе, который возвращается на свою малую родину в село, где провел беззаботную юность. Его бывшие одноклассники стабильны, живут отлаженной жизнью и боятся любых перемен. В этой механической нормальности главный герой выглядит неуклюже. После показа режиссер подключится ко встрече онлайн из Якутии, а все вырученные от мероприятия средства пойдут на помощь бездомным людям.
29 января, ресторан «Вход с улицы».
Вечеринка в Solids (18+)
В будние дни Solids Billard & Bar от Стивена Шарма, Анри Бера (оба — Nothing Fancy), лайфстайл-блогера Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова — проект с баром, бильярдом, своим двором и меню от шефа Романа Киселева. — по этому случаю команда Solids устаовила дополнительный звук, поставила еще один бар, чтобы сократить ожидание напитков, и даже обзавелась защитным покрытием для столов, чтобы проливать коктейли было совсем не страшно. За музыку в этот воскресный вечер отвечают Dime Chu, Primitive и Appoligeya.
29 января, Гатчинская, 16.
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