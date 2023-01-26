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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 января

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Концерты классической музыки в День полного освобождения Ленинграда от блокады, открытие нового камерного пространства для временных выставок в Русском музее, благотворительный показ фильма «Молодость» Дмитрия Давыдова (триумфатор 31-го «Кинотавра»!) в пользу «Ночлежки» — рассказываем об этих и других событиях грядущего уикенда. 

Чт 26 января Пт 27 января Сб 28 января Вс 29 января
Изображение предоставлено Русским музеем

Александр Самохвалов. Эскиз картины «Радость жизни». Бумага, черная акварель, 1927 год

Кадр из фильма

Фильм «Лили и море»

Дом Радио

Фильм «Моя бабушка»

Четверг, 26 января

Выставка Анастасии Шенсневич «Природоведение» (16+)

Проект «Природоведение» — первая персональная выставка выпускницы Академии имени Штиглица Шенсневич — разворачивается вокруг глубокого ощущения хрупкости бытия и в то же время искреннего переживания его необыкновенности и нелогичности. Инсталляции, графика и объекты из стекла и металла создают впечатление присутствия на уроке в краеведческом музее, где зритель может заново открыть законы природы. Центральный объект — таинственная многогранная конструкция — визуализирует размышления о человеческом и природном мирах и их посредниках, становясь порталом между миром Тем и Этим. 

С 26 января по 22 марта 2023 года, MYTH Gallery.

Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)

«Лили и море» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой («Купе № 6», «Генсбур. Любовь хулигана», «Про уродов и людей»), в котором она сыграла главную роль. По сюжету, чтобы не сойти с ума от обыденности маленького города, героиня сбегает к океану, где воплощает свою мечту — рыбачить в Северных морях. Спецпоказ картины, вдохновленной одноименным автобиографическим романом писательницы Катрин Пулэн о проведенных на Аляске годах, пройдет в кинотеатре «Ленфильма». После сеанса Друкарова выйдет на связь со зрителями и ответит на вопросы о картине.

Спецпоказ на «Ленфильме» и старт кинотеатрального проката — 26 января.

Спецпоказ фильма «Моя бабушка» / «ჩემი ბებია» (12+)

Гротескная черно-белая комедия о советской действительности 1920-х годов, выпущенная в 1929-ом, стала для тогда еще будущей звезды немого грузинского кинематографа Котэ Микаберидзе режиссерским дебютом. Сатирическая комедия высмеивает протекционизм в советских госучреждениях и является одним из наиболее ярких антибюрократических гротесков в истории грузинского кино 20-х годов. В Доме Радио картина будет представлена 26 января в рамках программы «Молчание кино» под музыкально-шумовое оформление проекта Saraf.

26 января, Дом Радио

Выставка «Радость жизни» (6+)

Выставка этюдов к неосуществленной картине «Радость жизни» советского живописца, графика, художника книги и театра Александра Самохвалова — первый проект нового камерного пространства для временных выставок от Русского музея, которое открылось в экспозиции XX века (зал №80) в Корпусе Бенуа. Здесь будут выставляться живопись, графика и скульптуры из собрания музея, а дебютно— семь миниатюрных этюдов Самохвалова, выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге, а также пейзажи, миниатюрные скульптуры и три живописные работы художника.

С 26 января по 31 декабря 2023 года, Корпус Бенуа

Фильм «Медея» (18+)

В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.

С 26 января, кинотеатры города.

Лекция «Лаборатория творчества. Фотография как современное искусство» (16+)

Фотография появилась почти два века назад, и за время своего существования примерила на себя разные роли, научившись быть и документальным инструментом, и художественным медиумом. В рамках лекции, которая продолжает цикл «Лаборатория творчества. Теории и практики», искусствовед, историк моды и костюма Екатерина Бычкова расскажет о том, какое место занимает ее художественный язык в современном искусстве, а на примере работ фотографов посмотрим на плюрализм идей этой области творчества и ее интеллектуальное и эстетическое разнообразие.

26 января, Молодежный центр Эрмитажа

Фильм «Крушение» / Plane (16+)

Боевик с Джерардом Батлером в главной роли снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Этот неловкий момент»). Это также история про пиратов, но не комедийная. Пилот Броуди Торранс сажает поврежденный в шторме пассажирский самолет на враждебной территории. Немногим уцелевшим угрожают как раз пираты, которые пытаются взять воздушное судно и его обитателей в заложники.

С 26 января, кинотеатры города.

Концерт «Музыка из кино на органе» (6+)

Программа, включающая в себя музыку из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и других фильмов, вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, первых купленных кассетах или дисках, томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, горячих спорах, что же все-таки лучше — книга или фильм. Исполнять саундтреки будут Ансамбль солистов «Оркестра 1703», за органом — Николай Бронзов, Ольга Котлярова.

26-28 января, Анненкирхе.

Фильм «Изумительный Морис» / The Amazing Maurice (6+)

Обаятельный рыжий кот-авантюрист Морис (ударение на вторую гласную — на французский манер) за хорошую плату «спасает» разные города от нашествия крыс и мышей: те на самом деле его друзья и с ним в сговоре. Но попав в Дрянь-Блинцбург, они сталкиваются с настоящим злом. Анимационный фильм основан на романе Терри Пратчетта, в оригинале кота озвучивает Хью Лори, а в русской версии — Сергей Бурунов.

С 26 января, кинотеатры города.

Изображение предоставлено Мариинским театром

Балет «Ленинградская симфония»

Детская библиотека

Ленинградский зоопарк в период блокады

Пятница, 27 января

Вечер балетов на музыку Шостаковича (6+)

В День снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, в Мариинском театре пройдет несколько событий. На сцене Мариинского-2 состоится вечер балетов на музыку композитора Дмитрия Шостаковича, центральное место в котором займет «Ленинградская симфония». Главные партии в постановке, созданной в 1960-х на музыку легендарной Седьмой симфонии и ставшей символом несокрушимости духа жителей блокадного Ленинграда, исполнят Екатерина Кондаурова и Кимин Ким. Также в программе постановки «Барышня и хулиган» с Марией Ширинкиной и Максимом Изместьевым в титульных ролях и «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Шостаковича — солировать в последней будут Мария Хорева, Константин Зверев, Елена Евсеева, Александр Сергеев и Алексей Тимофеев.

27 января, Мариинский-2. 

Опера «Зори здесь тихие» (6+)

В основу оперы, которая прозвучит на сцене Концертного зала Мариинского театра в День снятия блокады Ленинграда, легла повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц и их командира. В свое постановке автор опер, балетов, фортепианных пьес, известных советских песен, а также музыки к фильмам Кирилл Молчанов прибегает к приемам из кинематографа: монтажным склейкам, перебиванию линейного повествования кадрами из прошлого главных героинь. Столь же своеобразен и музыкальный язык сочинения — тут и «бытовая» песня, и эстрада, и музыка барокко. Дирижировать в этот вечер будет Заурбек Гугкаев.

27 января, Концертный зал Мариинского театра

Лекция-встреча с сотрудником Ленинградского зоопарка «Блокадный зоопарк» (6+)

Все блокадные годы свою работу продолжал городской зоопарк. Сотрудники, несмотря на тяжелейшие условия, жуткий голод, отсутствие воды и отопления, продолжали спасать животных. В отсутствие мяса сотрудникам Ленинградского зоопарка приходилось начинать старые шкурки животных растительной смесью, а затем зашивать их, чтобы заставить поесть хищников — именно так удалось спасти черного грифа Верочку: она прожила в зоопарке до 1962 года. Зачастую приходилось разваривать опилки до состояния каши и в таком виде давать животным — так кормили и антилопу нильгау по кличке Маяк, который прожил в зоопарке до 1952 года. О непростых судьбах животных и людей в те годы расскажут в День снятия блокады Ленинграда.

27 января, Детская библиотека на 4-Красноармейской улице, 13. 

День полного освобождения Ленинграда от блокады в Петербургской филармонии (6+)

Годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады Петербургская филармония отмечает исполнением той самой программы, которая звучала 27 января 1944 года в Большом зале. 79 лет назад произведения Чайковского, Глинки, Бизе и Штрауса были исполнены Оркестром Ленинградского Радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга. В 2023 году программа прозвучит в исполнении того же коллектива, что исполнял ее 79 лет назад — сегодня он носит название Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии.

27 января, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича.

IT-уикенд в «Севкабель Порту» (16+)

Что сейчас происходит на рынке IT, каковы перспективы развития искусственного интеллекта в ближайшем будущем и как крупные компании осуществляют свою деятельность в эпоху повсеместной цифровизации — на все эти вопросы ответят на IT-уикенде, организованном проектом «Лекторий’порт». Специалисты поделятся своим опытом работы в IT, действенными инструментами взаимодействия с внешней и внутренней аудиторией, познакомят с Python, а также дадут советы для повышения эффективности онлайн-обучения и выстраивания успешной карьеры в IT-сфере.

27-29 января, «Севкабель Порт».

Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре» (18+)

Премьера Каждый из резидентов кабаре — яркий архетип, экстравагантный и эпатирующий. Роман перенесен на сцену фрагментарно, как того требует жанр, а голосом автора выступает конферансье. Авторы обещают много песен, танцев и даже настоящий карнавал Рио-де-Жанейро, о котором грезит Остап Бендер — но что именно зритель увидит за фееричным шоу и антуражем?

Премьерные показы пройдут с 27-28 января, Театр эстрады имени Аркадия Райкина.

Последний своп в «Крупе» (0+) 

Накануне магазин товаров без упаковки «Крупа» на Аптекарском проспекте объявил о закрытии: с сентября количество посетителей и продажи просели на 30% и продолжают падать сейчас. Попрощаться с покупателями магазин решил свопом, на котором можно забрать понравившиеся вещи — но только если вы принесли что-то для обмена. Принимают чистую (и в хорошем состоянии!) женскую и мужскую одежду и обувь.

27-29 января, магазин «Крупа», Аптекарский проспект, 18.

Вечеринка «Время Цыган» (18+)

9-летие Union Bar совпало со «временем цыган» — периодом в истории, когда дом может быть где угодно; временем кочевников, сплоченных таборов, песен и танцев на привалах, черных очей и романсов под гитару. В честь дня рождения бара надеваем свои лучшие серьги, перстни, платки, рубахи и жилетки, седлаем лучших скакунов и табунами, придерживая шляпы, мчимся к балагану — как говорят в команде бара, «праздновать жизнь вместе со всеми резидентами Ю». В перый вечер двухдневной вечеринки лайн-ап на первый вечер двухдневной вечеринки не раскрывают, обещая лишь «в середине ночи — сюрприз», тогда как за «продолжение банкета» ответят представители хип-хоп-отдела Flip Flap, Vibe Room, Plast (Testin G) и Salute Honey.

27-28 января, Union Bar.

Изображение предоставлено кураторами выставки

«Самая плохая выставка в Санкт-Петербурге»

Суббота, 28 января

Балет «Лебединое озеро» (6+)

На исторической сцене Мариинского Театр балета имени Якобсона представит обновленную версию классического спектакля 1895 года в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова, ставшего символом хореографического искусства. Утонченные образы белых лебедей, технически и стилистически сложная партия Одетты-Одиллии и 32 фуэте героини в финале II акта неизменно поражают воображение публики. 

28 января, Мариинский театр.

Джазовая классика 40-х-50-х (12+)

В программе концерта, посвященного джазовой классике 40-х и 50-х годов, прозвучат мелодии Коула Портера, Ричарда Роджерса, Джерома Керна, Ирвинга Берлина и других американских авторов середины ХХ века. В составе ансамбля в этот вечер Андрей Зимовец (фортепиано), Андрей Рябов (гитара), Дмитрий Попов (тенор-саксофон), Вадим Михайлов (контрабас) и Андрей Иванов (ударные). Солировать будет заслуженная артистка России Эльвира Трафова.

28 января, Филармония джазовой музыки.

Опера «Волшебная флейта» (6+)

«Волшебная флейта» в постановке режиссера Екатерины Малой и художника Петра Окунева — «атмосферный зрелищный спектакль, насыщенный видеоэффектами и яркими красками». Универсальное произведение Моцарта становится фантастической и волшебной сказкой для детей и сказочной историей, насыщенной философскими смыслами — для взрослых. Одну из самых популярных опер композитора зрители Мариинского театра много лет слушали в Концертном зале на русском языке. В новом спектакле музыкальная часть прозвучит на языке оригинала, а диалоги — на русском.

28 января, Мариинский-2

Лекция «Модели ракет и их старшие братья. Как высоко можно взлететь в современном мире» (16+)

Запуск ракеты к границе космоса ранее был доступен только государственным космическим агентствам. Теперь же эти технологии доступны и частным энтузиастам. Основатель компании по производству электроники для моделей ракет «GRIA TECH» и руководитель ракетного клуба «Борщевик» Василий Хаджинов расскажет о том, как развивался ракетомоделизм и экспериментальное ракетостроение последние 65 лет с момента запуска первого спутника.

28 января, Библиотека Планетарий 1

Денис Мацуев в Петербургской филармонии (6+)

Абонемент «Первый симфонический оркестр страны», посвященный 140-летию Заслуженного коллектива России, продолжится программой с участием Дениса Мацуева. За пультом — главный дирижер оркестра Николай Алексеев, в программе — сочинения Бетховена, Барбера и Гершвина. Знаменитая Рапсодия в стиле блюз последнего в этот вечер прозвучит с собственными джазовыми каденциями Мацуева, причем исполнит он их не сольно, а в составе джазового трио — вместе с контрабасистом Андреем Ивановым и барабанщиком Александром Зингером.

28 января, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича

«Самая плохая выставка в Санкт-Петербурге» (18+)

Выставочный проект от кабаре «Шум» и художественного объединения «Красный кружок» под предводительством Авдея Тер-Оганьяна — одного из идеологов московского акционизма, директора и куратора эпохальной галереи в Трехпрудном переулке — станет более радикальной формой экспозиции «Самая плохая выставка на свете», которая прошла в Москве осенью 2022 в галерее XL на Винзаводе. Главной частью петербургской выставки станет финальный раздел московской — «****** [Плохие] художники». В нем представлены русские, советские и мировые знаменитости, которые, на взгляд ХО «Красный кружок», «никуда не годятся».

С 25 января, Кабаре «Шум»

Спектакль «203-205», гастроли Театра Современник (18+)

Действие спектакля, главные роли в котором исполняют Марина Неелова и Леонид Ярмольник, основано на пьесе «Калифорнийская сюита» Нила Саймона и происходит в наши дни в одном фешенебельном отеле Лос-Анджелеса. В центре сюжета — история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря всепобеждающей силе любви.

28 и 29 января, ДК «Выборгский».

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Молодость» Дмитрия Давыдова

Solids Billiard & Bar

МДТ - Театр Европы

Спектакль «Братья и сестры»

Воскресенье, 29 января

Спектакль «Братья и сестры» (16+)

Постановка «Братья и сестры» по дебютному роману писателя Федора Абрамова — 6-часовая и двухчастная версия легендарного спектакля Льва Додина, получившего в разные годы Государственную премию СССР и премию «Золотой софит», а также удостоенный наград как «Лучший иностранный спектакль» в Великобритании и Италии. Послевоенная деревенская жизнь предстает здесь со всеми ее особенностями: незатейливым бытом, хлебом, который увидели в первый раз после войны, севом, вырубкой леса на лесозаготовках, праздниками, свадьбами, смертью, возвращением мужчин с войны, кино на деревянном экране, первый мотоциклом — радостями и горестями простых людей из середины ХХ века.

29 января, МДТ — Театр Европы

Экскурсия по сериалу «Фандорин. Азазель»

Маршрут, разработанный гидом просветительского проекта «Петербург глазами инженера» Александром Кизиком, за 2,5 часа проведет по Дворцовой площади и дворцам Петербурга, Канонерскому острову, Yota Lab, Обводному каналу и Московской площади. Путешествие по локациям сериала покажет, как съемочная группа смогла воссоздать альтернативный Петроград 2023-го в современном Петербурге, а также расскажет, какая локация города никак не могла появиться в сериале.

С 29 января.

Выставка «Рождество» (0+)

Последний шанс «затеряться в зимнем лесу, увидеть северное сияние, услышать песнь ангелов и унести с собой частичку праздника»: в это воскресенье в Анненкирхе закрывается выставка «Рождество». Продлить атмосферу настоящего чуда помогут тематические медиаинсталляции и арт-объекты от группы «Зерно», картины современных художников и экскурсии от прихожан.

До 29 января, Анненкирхе

Спектакль «С любимыми не расставайтесь» (16+)

Мюзикл поставлен по мотивам пьесы Александра Володина. И несмотря на то, что в 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения драматурга, музыкальный спектакль театра «Буфф» – про молодых и для молодых: все роли в нем исполняют самые молодые артисты театра, уже знакомые зрителям по спектаклю «Маленькие истории Большого города». Автор либретто и режиссер-постановщик — Исаак Штокбант. Музыку к спектаклю написал петербургский композитор Сергей Плешак: в постановке прозвучат песни на стихи Марины Цветаевой, Александра Володина, Александра Кочеткова, Исаака Штокбанта.

29 января, Театр «Буфф»

Моноспектакль Максима Блинова «Записки юного врача» по рассказам Михаила Булгакова (16+)

Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова, получивший три номинации на «Золотую маску» и специальный приз премии «Золотой софит» — это год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. На его плечи ложится «роковая ответственность за все, что бы ни случилось на свете». Каждый день судьба испытывает его, и продираясь через страх и сомнения, он принимает этот вызов. Глушь и невежество окружают героя, и все, что он может им противопоставить, — это любовь к людям и своему делу.

29 января, Театр «Мастерская»

Благотворительный показ фильма «Молодость» в пользу «Ночлежки» (16+)

Новый фильм режиссера Дмитрия Давыдова, получившего главный приз 31-го «Кинотавра» за ленту «Пугало», — трагикомедия о герое Васе, который возвращается на свою малую родину в село, где провел беззаботную юность. Его бывшие одноклассники стабильны, живут отлаженной жизнью и боятся любых перемен. В этой механической нормальности главный герой выглядит неуклюже. После показа режиссер подключится ко встрече онлайн из Якутии, а все вырученные от мероприятия средства пойдут на помощь бездомным людям.

29 января, ресторан «Вход с улицы»

Вечеринка в Solids (18+)

В будние дни Solids Billard & Bar от Стивена Шарма, Анри Бера (оба — Nothing Fancy), лайфстайл-блогера Марии Червоткиной и художника-иллюстратора Алексея Глухова — проект с баром, бильярдом, своим двором и меню от шефа Романа Киселева. — по этому случаю команда Solids устаовила дополнительный звук, поставила еще один бар, чтобы сократить ожидание напитков, и даже обзавелась защитным покрытием для столов, чтобы проливать коктейли было совсем не страшно. За музыку в этот воскресный вечер отвечают Dime Chu, Primitive и Appoligeya.

29 января, Гатчинская, 16.

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