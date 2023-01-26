Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 января

Выставка Анастасии Шенсневич «Природоведение» (16+)

Проект «Природоведение» — первая персональная выставка выпускницы Академии имени Штиглица Шенсневич — разворачивается вокруг глубокого ощущения хрупкости бытия и в то же время искреннего переживания его необыкновенности и нелогичности. Инсталляции, графика и объекты из стекла и металла создают впечатление присутствия на уроке в краеведческом музее, где зритель может заново открыть законы природы. Центральный объект — таинственная многогранная конструкция — визуализирует размышления о человеческом и природном мирах и их посредниках, становясь порталом между миром Тем и Этим.

С 26 января по 22 марта 2023 года, MYTH Gallery.

Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)

«Лили и море» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой («Купе № 6», «Генсбур. Любовь хулигана», «Про уродов и людей»), в котором она сыграла главную роль. По сюжету, чтобы не сойти с ума от обыденности маленького города, героиня сбегает к океану, где воплощает свою мечту — рыбачить в Северных морях. Спецпоказ картины, вдохновленной одноименным автобиографическим романом писательницы Катрин Пулэн о проведенных на Аляске годах, пройдет в кинотеатре «Ленфильма». После сеанса Друкарова выйдет на связь со зрителями и ответит на вопросы о картине.

Спецпоказ на «Ленфильме» и старт кинотеатрального проката — 26 января.

Спецпоказ фильма «Моя бабушка» / «ჩემი ბებია» (12+)

Гротескная черно-белая комедия о советской действительности 1920-х годов, выпущенная в 1929-ом, стала для тогда еще будущей звезды немого грузинского кинематографа Котэ Микаберидзе режиссерским дебютом. Сатирическая комедия высмеивает протекционизм в советских госучреждениях и является одним из наиболее ярких антибюрократических гротесков в истории грузинского кино 20-х годов. В Доме Радио картина будет представлена 26 января в рамках программы «Молчание кино» под музыкально-шумовое оформление проекта Saraf.

26 января, Дом Радио.

Выставка «Радость жизни» (6+)

Выставка этюдов к неосуществленной картине «Радость жизни» советского живописца, графика, художника книги и театра Александра Самохвалова — первый проект нового камерного пространства для временных выставок от Русского музея, которое открылось в экспозиции XX века (зал №80) в Корпусе Бенуа. Здесь будут выставляться живопись, графика и скульптуры из собрания музея, а дебютно— семь миниатюрных этюдов Самохвалова, выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге, а также пейзажи, миниатюрные скульптуры и три живописные работы художника.

С 26 января по 31 декабря 2023 года, Корпус Бенуа.

Фильм «Медея» (18+)

В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.

С 26 января, кинотеатры города.

Лекция «Лаборатория творчества. Фотография как современное искусство» (16+)

Фотография появилась почти два века назад, и за время своего существования примерила на себя разные роли, научившись быть и документальным инструментом, и художественным медиумом. В рамках лекции, которая продолжает цикл «Лаборатория творчества. Теории и практики», искусствовед, историк моды и костюма Екатерина Бычкова расскажет о том, какое место занимает ее художественный язык в современном искусстве, а на примере работ фотографов посмотрим на плюрализм идей этой области творчества и ее интеллектуальное и эстетическое разнообразие.

26 января, Молодежный центр Эрмитажа.

Фильм «Крушение» / Plane (16+)

Боевик с Джерардом Батлером в главной роли снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Этот неловкий момент»). Это также история про пиратов, но не комедийная. Пилот Броуди Торранс сажает поврежденный в шторме пассажирский самолет на враждебной территории. Немногим уцелевшим угрожают как раз пираты, которые пытаются взять воздушное судно и его обитателей в заложники.

С 26 января, кинотеатры города.

Концерт «Музыка из кино на органе» (6+)

Программа, включающая в себя музыку из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и других фильмов, вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, первых купленных кассетах или дисках, томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, горячих спорах, что же все-таки лучше — книга или фильм. Исполнять саундтреки будут Ансамбль солистов «Оркестра 1703», за органом — Николай Бронзов, Ольга Котлярова.

26-28 января, Анненкирхе.

Фильм «Изумительный Морис» / The Amazing Maurice (6+)

Обаятельный рыжий кот-авантюрист Морис (ударение на вторую гласную — на французский манер) за хорошую плату «спасает» разные города от нашествия крыс и мышей: те на самом деле его друзья и с ним в сговоре. Но попав в Дрянь-Блинцбург, они сталкиваются с настоящим злом. Анимационный фильм основан на романе Терри Пратчетта, в оригинале кота озвучивает Хью Лори, а в русской версии — Сергей Бурунов.

С 26 января, кинотеатры города.