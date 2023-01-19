Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, новое пространство откроется в экспозиции XX века (зал №80) в Корпусе Бенуа — здесь будут выставляться живопись, графика и скульптуры из собрания музея. Первый камерный проект — выставка этюдов к неосуществленной картине «Радость жизни» советского живописца, графика, художника книги и театра Александра Самохвалова. В экспозицию вошли семь миниатюрных этюдов, выполненных преимущественно гуашью на картоне и бумаге, а также пейзажи, миниатюрные скульптуры и три живописные работы художника.

Русский музей О картине «Радость жизни»: Летом 1926 года Александр Самохвалов отдыхал на берегу Дудергофского озера под Ленинградом. Здесь он задумал большую многофигурную картину «Радость жизни» — изображение группы молодых людей на пляже. В этом простом бытовом мотиве художник увидел один из символов новой эпохи. Замысел картины остался неосуществленным, но хранящиеся в Русском музее этюды, выполненные в 1928 году, дают представление о направлении творческих поисков художника. Несмотря на то, что картина «Радость жизни» так и не была написана, этюды к ней занимают важное место в творчестве Самохвалова. Найденные в них приемы ритмической организации композиции, передачи движения и взаимодействия фигур в пространстве можно обнаружить в ряде работ 1930-х годов.

Выставка «"Радость жизни". Работы Александра Самохвалова 1920-х — 1930-х годов» будет открыта в Корпусе Бенуа с 26 января по 31 декабря 2023 года.

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