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Искусство

В Анненкирхе открывается мультимедийная рождественская выставка

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Заработает проект с 27 ноября. Организаторы предлагают совершить путешествие в страну бесконечного Рождества, а также увидеть северное сияние, услышать песнь ангелов и унести с собой частичку праздника.

Пресс-служба Анненкирхе
Пресс-служба Анненкирхе
Пресс-служба Анненкирхе

Погрузиться в атмосферу настоящего чуда на территории Анненкирхе помогут тематические медиаинсталляции и арт-объекты от группы «Зерно», картины современных художников и экскурсии от прихожан об этом зимнем празднике. Посетителям выставки предлагают «затеряться в зимнем лесу, увидеть северное сияние, услышать песнь ангелов и унести с собой частичку праздника».

Специально к выставке в Анненкирхе подготовили рождественский концерт, а настоятель церкви будет лично рассказывать историю Рождества. Кроме того, с декабря будет работать елочный базар, но купить елочные игрушки ручной работы можно уже в церковной лавке и новом сувенирном магазине.

Выставка «Рождество» будет идти с 27 ноября по 29 января. Узнать расписание работы выставки и даты концертов можно на сайте церкви.

Пресс-служба Анненкирхе
Пресс-служба Анненкирхе
Пресс-служба Анненкирхе
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