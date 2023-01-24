Кабаре «Шум» и объединение «Красный кружок» открывают «Самую плохую выставку в Санкт-Петербурге»

Авдей Тер-Оганьян

Из кураторского текста к «Самой плохой выставке в Санкт-Петербурге»:

Наверное, один из самых принципиальных взглядов на современное искусство — взгляд на него, как на «плохое искусство». «Плохое», то есть низкое, некрасивое, неправильное, глупое.

Существует мнение, что в искусстве нет хорошего и плохого, нет правил. Это мнение неправильное. Потому что без правил никакая сознательная деятельность невозможна. Невозможно представить, например, игру в шахматы, когда игроки безо всякого смысла передвигают фигуры по доске. Так же невозможно представить себе художников, которые безо всяких критериев в течение многих лет рисуют картины (если, конечно, это не чисто коммерческая деятельность).

Европейское классическое искусство развивалось в течение тысячелетий и сложилось в ясную, внятную художественную систему. Однако изменившееся в 19 веке социально-политическое устройство общества подтолкнуло художников к игре по новым правилам. Путем отбрасывания или нарушения норм классического искусства возник новый тип искусства. Его часто называют «искусством для искусства». Но правильнее было бы его называть «искусством для художников». Главные его вопросы — «как сделано это искусство?», «из чего оно состоит?». Этот новый тип искусства основывается не на непосредственном восприятии, а на рефлексии, которая опирается на знание всей истории искусства. Это искусство интеллектуальное. Оно сосредотачивает свое внимание на формах создания художественного произведения. Это искусство аналитическое, оно уделяет особое внимание отдельным аспектам классического, «правильного» построения произведения. Таким, например, как сюжет, композиция, цвет, рисунок, система изображения, художественный материал, задачи искусства, его общественная функция и т. д. Тем самым художник расширяет границы художественного восприятия. Например, отбрасывая сюжет, художник провоцирует более острое восприятие формы изображения. Отбрасывая саму реальную форму предмета, как, например, в абстракции, художник сосредотачивается на композиции и цвете. Делая искусство непонятным для зрителя, художник ставит вопрос о самой функции искусства. И так далее.

Можно сказать, что современное искусство является карикатурой на классическое, кривым зеркалом в комнате смеха, в котором выпуклые части дают особую цельность изображению, а вогнутые — увеличивают невидимые невооруженным глазом детали. Собственно, юмор, как известно, строится на нарушении всяческих норм и показывает плохое, неправильное, идиотское.

Однако без знания и понимания классического искусства современное не может быть понято. Когда неподготовленный массовый зритель негативно реагирует на современное искусство, он по-своему прав. Потому что современные художники вполне сознательно либо игнорируют «нормальное» непосредственное восприятие искусства, либо подшучивают над зрителем.

Из всего вышесказанного нельзя делать вывод, что любой неуч, халтурщик или идиот делает то самое замечательное «плохое» искусство. Современное «плохое» искусство делают хорошие художники, плохие остаются плохими. Принципиальное различие между ними столь же тонко и формально неопределимо, как и в классическом искусстве, где шедевр отличается от крепко сделанной профессиональной халтуры нюансами. Но, грубо говоря, картина должна быть максимально плохой, нелепой, идиотской, смешной, чтобы стать особенной, удивительной, замечательной, а следовательно хорошей. Негативные качества должны быть осмысленно и предельно внятно выражены. А, соответственно, по-настоящему плохим искусством является искусство посредственное, невыразительное, заурядное, скучное, «на троечку» такое.