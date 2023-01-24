Вечер балетов на музыку Шостаковича пройдет в Мариинском театре ко Дню снятия блокады Ленинграда

Центральное место в вечере займет балет «Ленинградская симфония», созданный в 1960-х на музыку легендарной Седьмой симфонии.
В День снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, в Мариинском театре пройдет несколько событий. На сцене Мариинского-2 состоится вечер балетов на музыку композитора Дмитрия Шостаковича. На сцене представят балет «Ленинградская симфония» на музыку легендарной Седьмой симфонии, главные партии в котором исполнят Екатерина Кондаурова и Кимин Ким.
О балете «Ленинградская симфония»:
В 25-минутной «Седьмой симфонии» Игоря Бельского, поставленной в Кировском (Мариинском) театре в 1961 году, принцип «хореографического симфонизма» был доведен до абсолюта. Его герои — Юноша, Девушка, Предатель и силы зла — абстрактны, а сцена лишена сложных декораций и бутафории. На конкретное место действия намекает лишь силуэт башни со шпилем, данный в несколько штрихов на белом заднике-экране. Начиная с шестого представления (6 июня 1962 года) балет Бельского назывался «Ленинградская симфония». По традиции его исполняют дважды в сезон, в самые важные для петербуржцев даты: День снятия блокады и День Победы.
Также в рамках вечера балетов в Мариинском-2 представят постановки «Барышня и хулиган» с Марией Ширинкиной и Максимом Изместьевым в титульных ролях и «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Шостаковича — солировать в последней будут Мария Хорева, Константин Зверев, Елена Евсеева, Александр Сергеев и Алексей Тимофеев.
На сцене Концертного зала в День снятия блокады Ленинграда прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». В ее основу легла повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц и их командира. «Автор опер, балетов, фортепианных пьес, известных советских песен, а также музыки к фильмам Кирилл Молчанов в этой опере прибегает к приемам из кинематографа: монтажным склейкам, перебиванию линейного повествования кадрами из прошлого главных героинь. Столь же своеобразен и музыкальный язык сочинения — тут и «бытовая» песня, и эстрада, и музыка барокко», — говорят о постановке в Мариинском. Дирижировать в этот вечер будет Заурбек Гугкаев.
Напомним, Петербургская филармония отметит годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады исполнением исторической программы. 79 лет назад произведения Чайковского, Глинки, Бизе и Штрауса прозвучали в Большом зале в исполнении Оркестра Ленинградского Радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга.
6+
Комментарии (0)