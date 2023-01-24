Вечер балетов на музыку Шостаковича пройдет в Мариинском театре ко Дню снятия блокады Ленинграда

В День снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, в Мариинском театре пройдет несколько событий. На сцене Мариинского-2 состоится вечер балетов на музыку композитора Дмитрия Шостаковича. На сцене представят балет «Ленинградская симфония» на музыку легендарной Седьмой симфонии, главные партии в котором исполнят Екатерина Кондаурова и Кимин Ким.

Мариинский театр О балете «Ленинградская симфония»: В 25-минутной «Седьмой симфонии» Игоря Бельского, поставленной в Кировском (Мариинском) театре в 1961 году, принцип «хореографического симфонизма» был доведен до абсолюта. Его герои — Юноша, Девушка, Предатель и силы зла — абстрактны, а сцена лишена сложных декораций и бутафории. На конкретное место действия намекает лишь силуэт башни со шпилем, данный в несколько штрихов на белом заднике-экране. Начиная с шестого представления (6 июня 1962 года) балет Бельского назывался «Ленинградская симфония». По традиции его исполняют дважды в сезон, в самые важные для петербуржцев даты: День снятия блокады и День Победы.

Также в рамках вечера балетов в Мариинском-2 представят постановки «Барышня и хулиган» с Марией Ширинкиной и Максимом Изместьевым в титульных ролях и «Concerto DSCH» на музыку Второго фортепианного концерта Шостаковича — солировать в последней будут Мария Хорева, Константин Зверев, Елена Евсеева, Александр Сергеев и Алексей Тимофеев.