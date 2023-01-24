Инсталляции, графику и объекты из стекла и металла Анастасии Шенсневич представят на выставке в MYTH Gallery

Анастасия Шенсневич окончила Академию имени Штиглица в 2022 году. Галерея MYTH уже сотрудничала с художницей во время выставки финалистов конкурса Stieglits Young, победительницей которого она стала. Позднее MYTH представляла работы Анастасии на своем стенде в рамках ярмарки Cosmoscow-2021. Нынешняя выставка, как отмечают в галерее, станет «значимым этапом в творчестве молодого художника и, отчасти, подведением итогов предшествующих поисков».

Проект «Природоведение» — первая персональная выставка Шенсневич — разворачивается вокруг глубокого ощущения хрупкости бытия и в то же время искреннего переживания его необыкновенности и нелогичности. Название выставки отсылает к школьным урокам природоведения, в ходе которых дети приобретают элементарные знания об окружающем мире, необходимые для ответственного и внимательного отношения к нему.

«Инсталляции, графика и объекты из стекла и металла создают впечатление присутствия на уроке в краеведческом музее, где зритель может заново открыть законы природы. Центральный объект — таинственная многогранная конструкция — визуализирует размышления о человеческом и природном мирах и их посредниках, становясь порталом между миром Тем и Этим», — отмечают в MYTH Gallery.

Кирилл Спассков Доцент Академии имимени Штиглица, куратор выставки: Инсталляция выполнена абсолютно минималистичными средствами и наполнена небольшим количеством авторских объектов, организующих пространство. Ее формируют произведения художника, а не декорации или архитектура выставки. И именно они требуют внимательного рассмотрения. Каждое из произведений отрывочно, как случайно запомнившиеся фрагменты снов. Объединяет их не прагматичность и закономерность, а необыкновенность и нелогичность всего того, что явилось отправной точкой для рождения образов и объектов. Вся смутность, таинственность происходящего каруселью замыкает зрителя в кокон его собственных, мало кому рассказываемых снов.

Персональная выставка Анастасии Шенсневич «Природоведение» пройдет с 26 января по 22 марта 2023 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.

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