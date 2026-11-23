Один из театральных столпов России и Петербурга, режиссер Андрей Могучий сегодня, 23 ноября, празднует юбилей. Мы узнали Андрея Анатольевича как авангардиста и основателя независимой группы «Формальный театр». Восхищались его культовыми спектаклями в Александринском театре («Иваны», «Счастье», «Изотов»!). И окончательно и безвозвратно полюбили за работы в БДТ и чуткое художественное руководство Большим драматическим с 2013 по 2023-й. Именно здесь он подарил нам театральный сериал-блокбастер «Три толстяка» с участием Сергея Симоновича Дрейдена, Алису Бруновну Фрейндлих в кэрроловском Зазеркалье в постановке «Алиса», Нину Николаевну Усатову в «Материнском сердце» и самый громкий спектакль последних лет — «Холопы». И важно: солдаут на спектаклях Могучего — это константа (Петербург буквально стоит в очередях на набережной Фонтанки), а «Сапсаны» из Москвы и поезда из других городов в дни показов состоят исключительно из театралов!

Счастливы жить в одно время: поздравляем режиссера и перечитываем наши архивы!