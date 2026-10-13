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Юра Борисов уходит из спектакля МХТ «Гамлет»

Последние показы с актером в роли принца Датского — 22 октября и 5 ноября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой МХТ имени Чехова / фото: Валентин Блох

Актер Юра Борисов перестанет играть Гамлета в одноименном спектакле Московского художественного театра имени Чехова, сообщила пресс-служба труппы. С 25 ноября роль принца Датского исполняет Оливер Мара. Последние показы с Юрой пройдут 22 октября и 5 ноября.

«Театральное искусство — это живой процесс, где каждый исполнитель привносит в спектакль свое уникальное дыхание. Мы рады сообщить, что постановка "Гамлет" в МХТ имени А.П. Чехова вступает в новую фазу своего развития», — прокомментировал театр смену артиста в главной роли.

Премьера спектакля состоялась 14 мая этого года. В постановке Андрея Гончарова («Далекая радуга», «Чрево») Гертруду играет Аня Чиповская, Офелию — Софья Шидловская, а отца Гамлета — Артем Быстров. Также в спектакле заняты Андрей Максимов (Клавдий), Николай Романов (Полоний) и Кузьма Котрелев (Лаэрт). Традиционно большие гастроли МХТ проходят в начале-середине весны, поэтому в Петербурге «Гамлета» с Борисовым не успели показать ни разу.

После московской премьеры новую версию шекспировской истории в МХТ раскритиковал актер Олег Меньшиков. Худрук Театра Ермоловой назвал «Гамлет» с Борисовым «театральной катастрофой». Артист раскритиковал костюмы из фольги и сравнил стиль диалогов на сцене с КВН.

На защиту спектакля среди прочих встал актер Евгений Цыганов«В театре нет четких прописанных правил: вот так можно, а так нельзя. И законодательно их принимать, я считаю, опасный путь. Думаю, что у Олега Евгеньевича есть возможность в своем театре делать любые события и делать их своим, понятным ему способом, законами и языком», отмечал он.

Сейчас Юра Борисов участвует в кампании к мировой премьере фильма Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». В драме о кризисе в команде OpenAI артист сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Также Юра ведет подготовку к главной роли в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр»: 21 октября он примет участие в публичной читке сценария проекта на сцене Мариинского-2.

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