Фильм Луки Гуаданьино об OpenAI с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут в России в 2027 году

Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила, что покажет в российских кинотеатрах фильм Луки Гуаданьино Artificial с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым в главных ролях. Драма о кризисе внутри компании OpenAI выйдет под названием «Искусственный интеллект». Премьера ожидается в январе 2027 года.

Мировая премьера картины состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат за рубежом планируют в конце 2026 года.

«Искусственный интеллект» основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.

Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Юра Борисов исполнил роль главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера.