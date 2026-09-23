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Кино и сериалы

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Фильм Луки Гуаданьино об OpenAI с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом покажут в России в 2027 году

Картину Artificial выпустят под названием «Искусственный интеллект».

Кинопрокатная компания «Вольга» сообщила, что покажет в российских кинотеатрах фильм Луки Гуаданьино Artificial с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым в главных ролях. Драма о кризисе внутри компании OpenAI выйдет под названием «Искусственный интеллект». Премьера ожидается в январе 2027 года.

Мировая премьера картины состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат за рубежом планируют в конце 2026 года.

«Искусственный интеллект» основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.

Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд. Юра Борисов исполнил роль главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера.

Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026
Heyday Films, JF Films, 2026

Режиссер фильма Лука Гуаданьино — автор спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей, хоррора «Суспирия» и романтического ужастика «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе. В «Искусственном интеллекте» Лука обращается к сатире на культуру Кремниевой долины и предупреждает об опасностях безответственной работы с ИИ-технологиями.

В июне компания Amazon отказалась выпускать в прокат фактически готовый фильм Гуаданьино. Позже от проекта отказались Netflix, Focus Features, Warner Bros. и A24. 30 июня права на «Искусственный интеллект» выкупила студия Neon, которая выпускала в прокат «Анору».

В кадре с Борисовым и Гарфилдом появятся Моника Барбаро, Айк Баринхольц (играет Илона Маска!), Купер Кох и Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд. Над сценарием работал Саймон Рич («Чудотворцы», «Американский огурчик»). Художником по костюмам стал креативный директор модного дома Dior и бывший руководитель Loewe Джонатан Андерсон.

«Искусственный интеллект» выйдет на экраны США 25 декабря. Подробности проката в России станут известны позже.

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