Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина

Предполагаемый режиссер киноадаптации — Эмир Кустурица. Его участие в проекте еще в октябре 2023 года подтверждал сам автор книги.

«Лавр» Водолазкина вышел в 2012 году. В центре сюжета «неисторического романа» — травник и целитель Арсений. Его тайная возлюбленная, невенчанная жена Устина, умирает во время родов, их сын погибает в утробе. Чтобы отмолить душу Устины, Арсений странствует по миру и спасает других, а после постригается в монахи под именем Лавр.

Осенью 2013 года «Лавр» стал лауреатом литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». В 2019 году режиссер Борис Павлович поставил спектакль по роману в Театре «На Литейном».

Читка с Борисовым и Водолазкиным стартует 21 октября в 19:00 на Декабристов, 34. Подробности на сайте Мариинского театра.

18+