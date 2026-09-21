Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина

21 октября в Мариинском-2 актер и писатель проведут открытую читку романа.
Актер Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр», сообщает РИА Новости. Перед началом съемок, 21 октября, в Мариинском-2 пройдет «симфонический спектакль-концерт» — он же читка романа, которую актер проведет вместе с писателем. Дирижером выступит Петр Дранга. В Москве событие запланировали на 9 ноября — на площадке Новой сцены Большого театра.
«Подготовка к фильму обычно начинается с читки за закрытыми дверями. Мы решили вынести этот процесс в публичное пространство. Весь "Лавр" для нас — большой творческий эксперимент, поэтому и идти к нему мы хотим нестандартным путем. Для картины мы выбрали молодого талантливого российского режиссера, которому близок этот подход. Мне как продюсеру особенно важно увидеть, как Юра Борисов будет соединяться со своим героем. Также я предложил Юре стать сопродюсером всего проекта», — говорит генпродюсер лаборатории будущего фильма Сергей Катышев.
Предполагаемый режиссер киноадаптации — Эмир Кустурица. Его участие в проекте еще в октябре 2023 года подтверждал сам автор книги.
«Лавр» Водолазкина вышел в 2012 году. В центре сюжета «неисторического романа» — травник и целитель Арсений. Его тайная возлюбленная, невенчанная жена Устина, умирает во время родов, их сын погибает в утробе. Чтобы отмолить душу Устины, Арсений странствует по миру и спасает других, а после постригается в монахи под именем Лавр.
Осенью 2013 года «Лавр» стал лауреатом литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». В 2019 году режиссер Борис Павлович поставил спектакль по роману в Театре «На Литейном».
Читка с Борисовым и Водолазкиным стартует 21 октября в 19:00 на Декабристов, 34. Подробности на сайте Мариинского театра.
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