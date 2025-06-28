МХТ представит спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Напомним, днем ранее Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова вступить в организацию, которая вручает «Оскар». Он оказался среди 534 новых кандидатов. В случае согласия Борисов станет одним из 10 143 участников голосования.

Ранее мы рассказывали, что Юра Борисов сыграет поэта в новом фильме студии A24. «Dennis» — режиссерский дебют в полном метре актрисы Эмили Мортимер («Матч Пойнт»), которая также написала сценарий. Он почти автобиографичный: британская студентка (Элисон Оливер, «Солтберн») и молодой поэт (Борисов) влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов.