Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

МХТ представит спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Премьера состоится в следующем сезоне, дата и детали сюжета пока не раскрываются.

Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Режиссером станет Андрей Гончаров  («Далекая радуга», «Чрево»), сообщили в пресс-службе театра. О премьере рассказал Константин Хабенский на встрече из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем» в беседе с Александром Цыпкиным.

Актер Юра Борисов: «Хрен его знает, что такое русский характер и существует ли он вообще»

Напомним, днем ранее Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова вступить в организацию, которая вручает «Оскар». Он оказался среди 534 новых кандидатов. В случае согласия Борисов станет одним из 10 143 участников голосования.

Ранее мы рассказывали, что Юра Борисов сыграет поэта в новом фильме студии A24. «Dennis» — режиссерский дебют в полном метре актрисы Эмили Мортимер («Матч Пойнт»), которая также написала сценарий. Он почти автобиографичный: британская студентка (Элисон Оливер, «Солтберн») и молодой поэт (Борисов) влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: