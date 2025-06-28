МХТ представит спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Премьера состоится в следующем сезоне, дата и детали сюжета пока не раскрываются.
Режиссером станет Андрей Гончаров («Далекая радуга», «Чрево»), сообщили в пресс-службе театра. О премьере рассказал Константин Хабенский на встрече из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем» в беседе с Александром Цыпкиным.
Напомним, днем ранее Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова вступить в организацию, которая вручает «Оскар». Он оказался среди 534 новых кандидатов. В случае согласия Борисов станет одним из 10 143 участников голосования.
Ранее мы рассказывали, что Юра Борисов сыграет поэта в новом фильме студии A24. «Dennis» — режиссерский дебют в полном метре актрисы Эмили Мортимер («Матч Пойнт»), которая также написала сценарий. Он почти автобиографичный: британская студентка (Элисон Оливер, «Солтберн») и молодой поэт (Борисов) влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов.
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