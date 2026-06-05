Театральный проект Анастасии Паутовой povod.ovod ищет площадку

В команде povod.ovod 27 человек. Среди них — режиссеры Анастасия Паутова и Артем Злобин (худрук Кабаре «Шум»!), продюсер Алина Мустафаева, художник по свету Наталья Тузова, технический директор Платон Сафонов, художник-декоратор Анна Кузнецова. В труппе восемь актеров: Артем Кисаков, Артем Злобин, Даяна Загорская, Дарья Пластун, Анна Шельпякова, Сергей Гербелев, Лиза Калинина и Валерия Микляева.

В следующем сезоне команда планирует выпустить актерскую читку по тексту Анастасии «Пиявки». Также будет два новых спектакля: один в постановке Паутовой и один — Злобина.

Актуальная афиша событий povod.ovod доступна на сайте. Чтобы предложить помощь с площадкой, можно написать проекту в личные сообщения в соцсетях.

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