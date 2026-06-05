Театральный проект Анастасии Паутовой povod.ovod ищет площадку

Команда планирует открыть репертуарный театр со своей сценой.
Режиссер Анастасия Паутова
Театральный проект povod.ovod, созданный режиссером и автором блога llllllll1111llllllllll Анастасией Паутовой, ищет постоянную площадку. Команда готовится создать полноценный театр с собственной сценой.
Сейчас в репертуаре povod.ovod два спектакля Анастасии: «Мать» по тексту британского драматурга Марка Равенхилла и «Меланхолия» по одноименному киносценарию Ларса фон Триера. «Мать» идет на площадке «Пароход» в ДК имени Газа и в московском пространстве «Внутри». Премьерные показы «Меланхолии» состоялись в католическом храме на Минеральной улице.
Анастасия Паутова
режиссер, основатель povod.ovod — в разговоре с Собака.ru:
В гостях хорошо, а дома лучше.
Мы ищем дом. Хотим создать полноценный театр со своей площадкой, которая работает в режиме репертуарного театра, где мы можем расширяться, репетировать новые спектакли. Помещение, которое мы заполним своей энергией — от визуальной составляющей до смыслообразующей. Для нас важно создать место, где мы можем общаться с нашей аудиторией в первую очередь посредством театра, а также выставок, кинопоказов, лекций, перформансов и так далее.
В команде povod.ovod 27 человек. Среди них — режиссеры Анастасия Паутова и Артем Злобин (худрук Кабаре «Шум»!), продюсер Алина Мустафаева, художник по свету Наталья Тузова, технический директор Платон Сафонов, художник-декоратор Анна Кузнецова. В труппе восемь актеров: Артем Кисаков, Артем Злобин, Даяна Загорская, Дарья Пластун, Анна Шельпякова, Сергей Гербелев, Лиза Калинина и Валерия Микляева.
В следующем сезоне команда планирует выпустить актерскую читку по тексту Анастасии «Пиявки». Также будет два новых спектакля: один в постановке Паутовой и один — Злобина.
Актуальная афиша событий povod.ovod доступна на сайте. Чтобы предложить помощь с площадкой, можно написать проекту в личные сообщения в соцсетях.
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