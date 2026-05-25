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Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр»

Переходим к театральной номинации премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Режиссеры, актеры, худруки и театральные команды — именно они превращают город в одну большую сцену: выпускают спектакли, о которых спорят, собирают очереди за билетами и заново определяют, каким сегодня может быть театр.

Команда спектакля «Список Паперной»
Режиссеры и актеры

Фото: София Летка, изображение предоставлено Собака.ru фестивалем "Сенокос"

MusicAeterna Dance
Танцевальная труппа

Елизавета Боярская
Актриса

Григорий Чабан
Актер

Фото: Ира Полярная. Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой БДТ

Тихон Жизневский
Актер

Александр Сергеев
Премьер Мариинского театра и хореограф

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