Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр»

Переходим к театральной номинации премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Режиссеры, актеры, худруки и театральные команды — именно они превращают город в одну большую сцену: выпускают спектакли, о которых спорят, собирают очереди за билетами и заново определяют, каким сегодня может быть театр.
Команда спектакля «Список Паперной»
Режиссеры и актеры
MusicAeterna Dance
Танцевальная труппа
Елизавета Боярская
Актриса
Григорий Чабан
Актер
Тихон Жизневский
Актер
Александр Сергеев
Премьер Мариинского театра и хореограф
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