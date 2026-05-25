Собака.ru объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Театр»

Переходим к театральной номинации премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Режиссеры, актеры, худруки и театральные команды — именно они превращают город в одну большую сцену: выпускают спектакли, о которых спорят, собирают очереди за билетами и заново определяют, каким сегодня может быть театр.