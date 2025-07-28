Мария Мацель в постановке Горчилина, стендап Павловича и гастроли новосибирского «Красного факела»: на какие спектакли сходить в Петербурге в августе

А еще инсценировка пьесы Настасьи Хрущевой, премьера ученика Товстоногова Юрия Цуркану, последняя возможность увидеть сказки братьев Гримм в Малом театре кукол, перформанс-исследование эпохи битников и балеты дальневосточной сцены Мариинского театра. Собака. ru рассказывает о главных спектаклях последнего месяца лета, которые точно стоит увидеть.
Спектакль "Жизель"
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра (12+)
Где: Мариинский театр
Когда: до 8 августа
Филиал Мариинского театра во Владивостоке представляет четыре классических балета — «Щелкунчик», «Жизель», «Тысяча и одна ночь», «Корсар». Все, за исключением «Жизели», работы именитого хореографа Эльдара Алиева (в прошлом сезоне на его «Раймонду» в Петербурге было не достать билеты!).
Андрей Прикотенко
Гастроли театра «Красный факел» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: с 5 по 10 августа
Новосибирский театр везет в Петербург насыщенную программу: 5 и 6 августа покажет музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта» в режиссуре Марка Букина, а 7 и 8 августа — «Мертвые души» Андрея Прикотенко (постановщика «Обломова» в Александринке и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска»!). Завершатся гастроли 10 августа «Бесами» также в версии Прикотенко.
Борис Павлович
«"Митьки" никого не хотят победить» (18+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 9 августа
Новая серия интеллектуальных стендапов апологета социального театра и лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича. Ликбез по культурной родословной «Митьков» (в широком смысле: от Козьмы Пруткова до Дэвида Боуи!) через тексты их самих — Шинкарева, Флоренских, Сапего, Шагина, а также близких к ним Олега Григорьева и Гавриила Лубнина.
Спектакль "Лебединое озеро"
Гастроли театра «Русский балет» (6+)
Где: Михайловский театр
Когда: с 11 по 16 августа
Московская труппа под руководством экс-танцовщика Большого театра и профессора ГИТИСа Вячеслава Гордеева везет в Петербург два балета: «Лебединое озеро» и «Жизель». Оба — в постановке Игоря Нежного.
Зал кабаре "Шум"
«Двое в супермаркете» (18+)
Где: кабаре «Шум»
Когда: 13 августа
Актер театра на Садовой Артем Кисаков и звезда сериала «Жвачка» Павел Маслаков представляют перформанс-исследование эпохи битников. На основе «Вопля» Аллена Гинзберга и «Песни о самом себе» Уолта Уитмена они размышляют о столкновении бездушного и живого.
Мария Мацель
«Звезда Соломона» (18+)
Где: «Летний театр» в Новой Голландии
Когда: 14 и 15 августа
Читка фантастической повести Куприна о том, что бывает, когда получаешь карт-бланш на исполнение желаний. Постановщиком выступил Александр Горчилин, а в касте замечена муза энигматичного режиссера Романа Михайлова Мария Мацель. Обещают минималистичную и литературоцентричную зарисовку, в которой существуют (и важны) только свет и максимально точная актерская игра.
«Гримм. Несказки» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 22 августа
Последняя возможность увидеть инсценировку произведений братьев Гримм в версии Варики Купоровой-Экономски. Интонация выбрана не слишком детская, а мрачная и даже суровая: ужасные испытания, дремучие леса, злые ведьмы и великаны — прилагаются.
«Нирвана» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 26 августа
Перформанс Тани Пшеничной, как следует из названия, сосредоточен вокруг освобождения от страданий и поиска умиротворения. За музыкальное сопровождение в жанре эмбиент отвечает композитор Илья SymphoCat, а за медиаискусство — британцы Alchemivision.
Зал театра "Балтийский дом"
«Рок-н-ролл на закате» (12+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 28, 29 и 30 августа
Ученик Георгия Товстоногова Юрий Цуркану воплощает лирическую комедию Михаила Хейфеца. «Рок-н-ролл на закате» — метафоричная история об отношениях мужчины и женщины, которые ищут взаимопонимание в танце и в жизни.
Настасья Хрущева
«Черная лихорадка» (16+)
Где: «Узел»
Когда: 29 августа
Театр «Тру» представляет обновленную версию спектакля «Гость из USA». В основе — пьеса лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой и Александра Артемова об американце Джастине Дугласе, который отправляется в Россию, чтобы избавиться от зависимостей и найти возможность оттолкнуться от экзистенциального дна.
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