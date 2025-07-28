Мария Мацель в постановке Горчилина, стендап Павловича и гастроли новосибирского «Красного факела»: на какие спектакли сходить в Петербурге в августе

Гастроли театра «Красный факел» (16+)

Где: БДТ им. Товстоногова

Когда: с 5 по 10 августа

Новосибирский театр везет в Петербург насыщенную программу: 5 и 6 августа покажет музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта» в режиссуре Марка Букина, а 7 и 8 августа — «Мертвые души» Андрея Прикотенко (постановщика «Обломова» в Александринке и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска»!). Завершатся гастроли 10 августа «Бесами» также в версии Прикотенко.