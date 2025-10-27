Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Не Виктор Цой, а Мефистотель: слушаем альбом «Л'» декаданс-проекта Васи Михайлова «Бомба-Октябрь»

Актер, выпускник Мастерской Брусникина, поэт и композитор Вася Михайлов выпустил четвертую студийную пластинку — печальное декаданс-высказывание о личностном кризисе и попытке найти точку опоры после ухода любви.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой артиста. Фото: Роман Евдокимов

Альбом «Л’» музыкального проекта «Бомба-Октябрь» вышел 24 октября на музыкальных стримингах.

Это глубоко личная история, почти биографические дневниковые записи, в которых лирический герой переживает тяжелейший разрыв. Конец отношений становится катализатором полного распада его идентичности. Он больше не видит себя живым, сравнивая себя с мертвыми кумирами — Яном Кертисом и Виктором Цоем, которые, парадоксальным образом, «живее» него. Тем не менее, «Л’» — это история о том, что после конца света жизнь не заканчивается, а начинает собираться из новых, подчас болезненных смыслов. 

Четвертый студийник подарил 12 новых композиций, одну из которых — мрачно-меланхоличную «Дионис» Вася записал вместе с петербургской постпанк-легендой Лехой Никоновым из «Последних Танков в Париже». 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой артиста
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой артиста
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой артиста

Вася Михайлов

Актер, музыкант, лидер и идеолог проекта «Бомба-Октябрь»:

Сокращенная «Л» или мягкая «Л», которая может расшифровываться как заблагорассудится дешифратору: люди, любовь, люцифер и т.д. Альбом «Л’» — интимный лабиринт, который ведет по своим закуточкам от общего к частному. Попытка перевести фокус с внешнего на внутреннее. Мир, как заведено, исполняет агонию, и, кажется, это самое время тихо спросить у себя: «А могу ли я еще любить?».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой артиста. Фото: Роман Евдокимов

Услышать новые песни декаданс-проекта «Бомба-Октябрь» вживую можно 10 декабря на Новой сцене Александринского театра.

Выберите проект: