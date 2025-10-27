Не Виктор Цой, а Мефистотель: слушаем альбом «Л'» декаданс-проекта Васи Михайлова «Бомба-Октябрь»

Альбом «Л’» музыкального проекта «Бомба-Октябрь» вышел 24 октября на музыкальных стримингах.

Это глубоко личная история, почти биографические дневниковые записи, в которых лирический герой переживает тяжелейший разрыв. Конец отношений становится катализатором полного распада его идентичности. Он больше не видит себя живым, сравнивая себя с мертвыми кумирами — Яном Кертисом и Виктором Цоем, которые, парадоксальным образом, «живее» него. Тем не менее, «Л’» — это история о том, что после конца света жизнь не заканчивается, а начинает собираться из новых, подчас болезненных смыслов.

Четвертый студийник подарил 12 новых композиций, одну из которых — мрачно-меланхоличную «Дионис» Вася записал вместе с петербургской постпанк-легендой Лехой Никоновым из «Последних Танков в Париже».