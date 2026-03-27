​​Спектакль по пьесе Секисова, стендап Павловича, блатной концерт и посвящение Параджанову: Кабаре «Шум» открывает новый театральный сезон

Эклектичную программу готовил новый худрук «Шума» — режиссер и актер НДТ Артем Злобин.
Концерт-ликбез «Блатной код: музыка на краю закона»
Команда Кабаре «Шум» поделилась программой на новый театральный сезон. Шесть премьер готовили под художественным руководством режиссера и актера НДТ, лауреата премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Артема Злобина.
В программе — эротический спектакль по роману бывшей порноактрисы Сильвии Бурдон, инсценировка пьесы Игоря Витренко «Правила жизни», концерт-ликбез о феномене блатной песни в России, читка рассказов Алексея Комаревцева, пластический перформанс в эстетике Сергея Параджанова и постановка «Юмор гиперборейцев» по новой пьесе Антона Секисова. Также Кабаре работает над перформансом с участием актрисы Розы Хайруллиной — о нем объявят дополнительно.
Афишу дополняют спектакли, уже вошедшие в репертуар «Шума»: стихотворный алкотрип Даяны Загорской «Сказка о царе Стакане», «Звезды не гаснут» с артистом БДТ Геннадием Блиновым и новый эпизод иммерсивного спектакля по философским текстам Платона «Диалоги. Любовь». 22 апреля в 19:00 с интеллектуальным стендапом «Не в свое дело» выступит Борис Павлович. Режиссер, актер, дважды лауреат «Золотой маски» и создатель инклюзивных проектов расскажет о том, как неожиданно для себя стал драматургом. Павлович исполнит две монопьесы: вербатим «Красилка поэта Родионова» и философский триллер «Лес. Имя».
ПРЕМЬЕРЫ КАБАРЕ «ШУМ»
9 апреля, 20:00 «Правила жизни» — «читакль» по пьесе Игоря Витренко
Историю о посетителях бара «Правила жизни» режиссировал Тимур Салихов. В ролях: Алиса Золоткова, Евгений Анисимов, Анна Вартаньян, Юрий Дементьев и Анна-Магда Обершит.
15 апреля, 19:00 «Паша читает. Алексей Комаревцев» — читка рассказов и творческая встреча с писателем
Актер, режиссер, лауреат театральных премий «Прорыв» и «Золотая маска», автор проекта «Паша читает» Павел Михайлов читает рассказы современного писателя Алексея Комаревцева, который работает в жанре постироничных мокьюментари-историй.
6 мая, 19:00 и 21:00 «Блатной код: музыка на краю закона» — концерт-ликбез о становлении блатной песни в России
Музыкально-театральное исследование истории жанра, который долгое время существовал на границе запрета и народной популярности. Режиссер и автор сценария Юлия Вишневская прослеживает путь блатной песни от одесских шантанов начала XX века до «русского шансона» 90-х. Вокалистка Анастасия Солари, баянист Арсений Кирюхин, гитарист Дядя Вова и контрабасист Дмитрий Сизов исполнят песни, звучавшие в дореволюционных кабаре, лагерях сталинской эпохи и на кухнях семидесятых.
«Любовь — это праздник» — эротическая драма Артема Злобина по мотивам романа Сильвии Бурдон
Скандальный текст французской писательницы и бывшей порноактрисы стал манифестом сексуальной свободы. Героиня рассказывает о неудобных, табуированных и шокирующих фрагментах своей жизни. Спектакль исследует границы между эротикой и порнографией, честностью и провокацией, личной свободой и общественными запретами. В главной роли — Даяна Загорская, актриса независимого театрального проекта povod.ovod и исполнительница перформанса «Сказка о царе Стакане».
«Залог» — танцевальный перформанс Александра Челидзе в трех действиях
В основе проекта — тексты петербургского художника и поэта Вадима Тишина. Хореография Александра Челидзе вдохновлена эстетикой режиссера и художника Сергея Параджанова. Показ дополнит выставка коллажей Ксении Шульги «Посвящение Параджанову. Путь героя».
«Юмор гиперборейцев» — спектакль по новой пьесе писателя Антона Секисова
«Ансамбль Альбановой» — музыкально-театральная программа актеров и музыкантов НДТ Льва Эренбурга под руководством актрисы и певицы Ольги Альбановой («Лето», «История одного назначения»). Ансамбль играет в стиле инди-фолк-рок, исполняет авторские песни, русские и зарубежные каверы.
Спектакль «Любовь — это праздник» представят к 18-летию Кабаре «Шум» в конце мая. Даты остальных премьер появятся позже. Билеты на апрельские события в продаже.
18+
Комментарии (0)