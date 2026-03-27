​​Спектакль по пьесе Секисова, стендап Павловича, блатной концерт и посвящение Параджанову: Кабаре «Шум» открывает новый театральный сезон

Команда Кабаре «Шум» поделилась программой на новый театральный сезон. Шесть премьер готовили под художественным руководством режиссера и актера НДТ, лауреата премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Артема Злобина.

В программе — эротический спектакль по роману бывшей порноактрисы Сильвии Бурдон, инсценировка пьесы Игоря Витренко «Правила жизни», концерт-ликбез о феномене блатной песни в России, читка рассказов Алексея Комаревцева, пластический перформанс в эстетике Сергея Параджанова и постановка «Юмор гиперборейцев» по новой пьесе Антона Секисова. Также Кабаре работает над перформансом с участием актрисы Розы Хайруллиной — о нем объявят дополнительно.

Афишу дополняют спектакли, уже вошедшие в репертуар «Шума»: стихотворный алкотрип Даяны Загорской «Сказка о царе Стакане», «Звезды не гаснут» с артистом БДТ Геннадием Блиновым и новый эпизод иммерсивного спектакля по философским текстам Платона «Диалоги. Любовь». 22 апреля в 19:00 с интеллектуальным стендапом «Не в свое дело» выступит Борис Павлович. Режиссер, актер, дважды лауреат «Золотой маски» и создатель инклюзивных проектов расскажет о том, как неожиданно для себя стал драматургом. Павлович исполнит две монопьесы: вербатим «Красилка поэта Родионова» и философский триллер «Лес. Имя».