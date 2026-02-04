Режиссер и актер НДТ Артем Злобин стал художественным руководителем Кабаре «Шум»

Худрук начнет с премьеры перформанса Даяны Загорской «Сказка о царе стакане» в баре «Чушь».
Команда Кабаре «Шум» назвала имя нового художественного руководителя — им стал театральный режиссер Артем Злобин, актер НДТ Льва Эренбурга, участник спектаклей Анастасии Паутовой (независимый театральный проект povod.ovod) и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
В февральскую афишу Кабаре попал дебютный продюсерский проект Злобина на новом посту — камерный перформанс «Сказка о царе стакане». Премьера стихотворного алкотрипа с юношеским максимализмом состоится 11 февраля в 19:00 и в 21:00 в баре «Чушь». В ролях — победительница «Актерской шапки»-2023, режиссер, актриса спектаклей Анастасии Паутовой «Мать» и «Меланхолия» Даяна Загорская, а также актер и режиссер Александр Хованский.
Среди других пунктов февральской афиши — серия иммерсивных спектаклей «Диалоги», уже ставших бестселлером «Шума». 25 марта команда Кабаре обещает представить новый эпизод по мотивам текстов Платона, а 12 февраля покажут предыдущие части:
- 19:00 — «Диалоги. Справедливость» (Эпизод I). Разговор о справедливости — для кого она существует и возможна ли вообще. Формат предполагает участие зрителей.
- 21:00 — «Диалоги. Мнения» (Эпизод III). Размышление о природе знания, вкуса и прекрасного. Медитативное путешествие, в котором ответы рождают новые вопросы.
В ролях — Александр Худяков и Иван Вальберг.
18 февраля в 19:00 и 21:00 покажут спектакль Люсьен Фроловой «Алиса: исповедь во имя кармы» с участием голосового ассистента. Проект сосредоточен на внутреннем диалоге женщины в момент кризиса и поиска себя.
Кабаре «Шум» развивает продюсер Артем Балаев. С 2022 года бар с театрализованной программой в доме Маяковского возрождает славу легендарных петербургских арт-кафе серебряного века. Внутри Кабаре находится бар «Чушь», оформленный Покрасом Лампасом посвященный писателю Даниилу Хармсу. Сейчас команда готовится к открытию филиала «Шума» в Москве.
