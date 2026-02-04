Режиссер и актер НДТ Артем Злобин стал художественным руководителем Кабаре «Шум»

Команда Кабаре «Шум» назвала имя нового художественного руководителя — им стал театральный режиссер Артем Злобин, актер НДТ Льва Эренбурга, участник спектаклей Анастасии Паутовой (независимый театральный проект povod.ovod) и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

В февральскую афишу Кабаре попал дебютный продюсерский проект Злобина на новом посту — камерный перформанс «Сказка о царе стакане». Премьера стихотворного алкотрипа с юношеским максимализмом состоится 11 февраля в 19:00 и в 21:00 в баре «Чушь». В ролях — победительница «Актерской шапки»-2023, режиссер, актриса спектаклей Анастасии Паутовой «Мать» и «Меланхолия» Даяна Загорская, а также актер и режиссер Александр Хованский.