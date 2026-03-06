Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский занял пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

До января этого года Школу-студию МХАТ возглавлял артист Игорь Золотовицкий. 14 января Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет.

23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о том, что и. о. ректора Школы-студии МХАТ назначили Константина Богомолова. В ответ на назначение выпускники Школы-студии опубликовали в соцсетях открытое письмо к министру культуры с просьбой о том, чтобы альма-матер возглавил человек, который продолжает традиции учебного заведения. Письмо выложила актриса Марьяна Спивак, а поддержали другие мхатовцы, в том числе Стася Милославская, Антон Шагин, Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Александра Кузенкина.

11 февраля Константин Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии. По информации ТАСС, Богомолов подал прошение об отставке, потому что не мог совмещать руководящие должности: с 2019 года режиссер руководит Театром на Малой Бронной, а в 2024-м он стал худруком Сцены «Мельников». Богомолова освободили от должности к вечеру 11 февраля.

В статусе и. о. ректора Школы-студии Константин Хабенский продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени Чехова, пишет Ольга Любимова. Также глава Минкультуры сообщила, что художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков.