Константин Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Константин Богомолов в своем телеграм-канале.

23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о том, что Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Любимова связала утверждение режиссера на пост с его предыдущей педагогической работой в Московской школе нового кино.

26 января выпускники Школы-студии опубликовали в соцсетях открытое письмо к министру культуры с просьбой о том, чтобы альма-матер возглавил человек, который продолжает традиции учебного заведения. Письмо выложила актриса Марьяна Спивак, а поддержали другие мхатовцы, в том числе Стася Милославская, Антон Шагин, Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Александра Кузенкина.

Константин Богомолов с 2019 года руководит Театром на Малой Бронной. В 2024 году он стал худруком Сцены «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка). Режиссер ставил спектакли в Московском театре Олега Табакова, театре «Ленком», БДТ, Театре наций. Среди его киноработ — сериалы «Содержанки», «Хороший человек» и «Кеша должен умереть». В Школе-студии он ранее не преподавал.

До Богомолова Школу-студию МХАТ возглавлял артист Игорь Золотовицкий. 14 января стало известно, что Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. Церемония прощания прошла 17 января в МХТ имени Чехова.