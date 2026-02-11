Константин Богомолов попросил освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Ранее и режиссер, и Минкульт отвергали критику его назначения. По информации ТАСС, Богомолов подал прошение об освобождении от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, потому что не мог совмещать руководящие должности.
«Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Константин Богомолов в своем телеграм-канале.
23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о том, что Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Любимова связала утверждение режиссера на пост с его предыдущей педагогической работой в Московской школе нового кино.
26 января выпускники Школы-студии опубликовали в соцсетях открытое письмо к министру культуры с просьбой о том, чтобы альма-матер возглавил человек, который продолжает традиции учебного заведения. Письмо выложила актриса Марьяна Спивак, а поддержали другие мхатовцы, в том числе Стася Милославская, Антон Шагин, Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Александра Кузенкина.
Константин Богомолов с 2019 года руководит Театром на Малой Бронной. В 2024 году он стал худруком Сцены «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка). Режиссер ставил спектакли в Московском театре Олега Табакова, театре «Ленком», БДТ, Театре наций. Среди его киноработ — сериалы «Содержанки», «Хороший человек» и «Кеша должен умереть». В Школе-студии он ранее не преподавал.
До Богомолова Школу-студию МХАТ возглавлял артист Игорь Золотовицкий. 14 января стало известно, что Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. Церемония прощания прошла 17 января в МХТ имени Чехова.
В первом большом интервью после назначения Богомолов отреагировал на критику: «Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил».
В Минкульте также после критики назначения заявили, что компетенции режиссера отвечают требованиям для исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Трудовой договор с ним заключали на срок до проведения выборов ректора. Позже на сайте Школы-студии появилась информация о том, что Богомолов наберет свой актерский курс.
В министерстве отказ Богомолова от должности пока не комментировали.
