Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков, сообщила министр культуры Ольга Любимова. С 2014 года Безруков занимает пост художественного руководителя Московского Губернского театра. Также он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

Худруком МХАТ имени Горького с декабря 2018 года до ноября 2021 года был Эдуард Бояков. По словам Боякова, он уволился по просьбе нового гендиректора театра Владимира Кехмана, которого назначили 27 октября 2021-го. Предполагалось, что кандидатуру нового худрука Министерству культуры предложит Кехман, но в конце октября 2025 года самого Кехмана сменила на должности Елена Булукова.

Ранее ТАСС со ссылкой на два источника писал, что Сергей Безруков может претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ. Сам актер 13 февраля заявил, что не собирается подавать свою кандидатуру на этот пост. Сегодня в том же посте, где говорилось о назначении Безрукова, Ольга Любимова сообщила, что и. о. ректора Школы-студии стал Константин Хабенский.