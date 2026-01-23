Константин Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов с 2019 года руководит Театром на Малой Бронной. В 2024 году он стал худруком Сцены «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка). Режиссер ставил спектакли в Московском театре Олега Табакова, театре «Ленком», БДТ, Театре наций. Среди его киноработ — сериалы «Содержанки», «Хороший человек» и «Кеша должен умереть».

До Богомолова Школу-студию МХАТ возглавлял артист Игорь Золотовицкий. 14 января стало известно, что Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. Церемония прощания прошла 17 января в МХТ имени Чехова.

Любимова связывает утверждение Богомолова на пост ректора с его предыдущей педагогической работой в Московской школе нового кино. В Школе-студии он ранее не преподавал.