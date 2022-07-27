«Ксюша великая» — о Ксении Раппопорт рассказывает ученик Сокурова Владимир Битоков, у которого она сыграла «маму» Юры Борисова

У актрисы МДТ премьера за премьерой: исторический сериал «Вертинский» Дуни Смирновой Раппопорт сменила пандемийной драмой Григория Добрыгина «На близком расстоянии», а с антивоенным фильмом «Мама, я дома» Владимира Битокова (и с Юрой Борисовым, сыгравшим ее якобы вернувшегося сына!) отправилась на Венецианский кинофестиваль. О совместной работе с примой российского кино мы попросили рассказать режиссера Владимира Битокова, выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике.
Ксения Раппопорт — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года в номинации «Кино».
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Владимир Битоков
Когда я вспоминаю свою работу с Ксенией, то первое, что мне приходит в голову, — это, как ни странно, та растерянность, которую я испытал, когда она только приехала на съемочную площадку к нам в Нальчик. Мне надо ставить ей задачи, говорить о замысле, а я молчу, как мальчишка, и чувствую тот самый комплекс самозванца, который в этот момент обострился как никогда. Помогло одно маленькое путешествие: вечером того же дня, когда Ксюша уже заселилась в гостиницу и передохнула, мы сели в машину и поехали на локацию — к месту Белая Речка, где по сюжету живет ее героиня Тоня, мать, которая отказывается верить, что ее сын, солдат-контрактник, пропал без вести. Мы посмотрели на домик, постояли во дворе, по-человечески поговорили и вдруг нашли общий язык, ту самую интонацию, с которой общались следующие месяцы.
Ксюша великая — и я говорю сейчас даже не о ее колоссальном опыте и актерском мастерстве, а именно о человеческом величии: теплая, открытая, добрая. Я в этом убедился еще во время нашего знакомства в Москве. Пригласить Ксению Раппопорт на роль Тони мне предложили продюсеры. Я сомневался, поскольку представлял себе эту героиню совсем не так и, как теперь понимаю, ошибочно. Но мы с Ксенией встретились, познакомились и пошли прогуляться по Москве. Начали обсуждать сценарий, характер Тони, и я вдруг увидел перед собой не известную актрису, а человека. Видимо, это было и нужно. После много переписывались, особенно когда поняли, что нам надо сильно менять внешность Ксюши для фильма. Она сама ходила к мастерам-гримерам, мерила парики, присылала мне фото.
Мы никогда этого не проговаривали, но я понимаю, чем эта история ее тронула — драматизмом и свежестью темы. Об этом в кино ранее так прямо не заговаривали. В те еще спокойные времена, когда мы работали над фильмом, это было очень злободневно, а уж сейчас — что и говорить.
Ксюша — улыбчивая и дружелюбная, интеллигентная и образованная, да и в общении невероятно простая. У всех же из нас есть чувства, которые мы временно прячем в невидимый рюкзачок, но однажды они могут показаться наружу. Ксюша как раз сразу вела себя как человек без двойного дна. Работать с ней было крайне легко. Перед съемками некоторых сцен я заставлял ее бегать, прыгать, даже отжиматься, впрочем, она и сама перед дублями доводила себя до определенной степени усталости, изможденности — отчаяния, в котором находится ее Тоня. Иногда между сценами мы выходили во двор и просто говорили — о чем-нибудь отвлеченном, погоде, природе, жизни. Не знаю, что думает обо мне сейчас она, может, больше не желает меня видеть никогда в жизни, но мне кажется, что мы все-таки были и остаемся друзьями.
Текст: Андрей Захарьев
Фото: Полина Набока
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Ольга Арманд
Волосы: Виола Пяк
Ассистент стилиста: Александра Скопина
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