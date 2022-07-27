«Ксюша великая» — о Ксении Раппопорт рассказывает ученик Сокурова Владимир Битоков, у которого она сыграла «маму» Юры Борисова

Мы никогда этого не проговаривали, но я понимаю, чем эта история ее тронула — драматизмом и свежестью темы. Об этом в кино ранее так прямо не заговаривали. В те еще спокойные времена, когда мы работали над фильмом, это было очень злободневно, а уж сейчас — что и говорить.

Ксюша — улыбчивая и дружелюбная, интеллигентная и образованная, да и в общении невероятно простая. У всех же из нас есть чувства, которые мы временно прячем в невидимый рюкзачок, но однажды они могут показаться наружу. Ксюша как раз сразу вела себя как человек без двойного дна. Работать с ней было крайне легко. Перед съемками некоторых сцен я заставлял ее бегать, прыгать, даже отжиматься, впрочем, она и сама перед дублями доводила себя до определенной степени усталости, изможденности — отчаяния, в котором находится ее Тоня. Иногда между сценами мы выходили во двор и просто говорили — о чем-нибудь отвлеченном, погоде, природе, жизни. Не знаю, что думает обо мне сейчас она, может, больше не желает меня видеть никогда в жизни, но мне кажется, что мы все-таки были и остаемся друзьями.