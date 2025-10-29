Выпускник Бутусова в ГИТИСе привезет в Петербург «Вий. Домыслы» — дипломный спектакль покажут вместе с архивными кадрами

7 и 8 ноября на сцене петербургской площадки «Скороход» пройдут гастроли спектакля молодого режиссера Александра Церени «Вий. Домыслы».

Это гоголевская мистерия и одновременно поэтическое переосмысление канонического сюжета на манер балетного класса. В основе сюжета — трагическая история Панночки — не просто жертвы, а «погибшей красоте, обманутой любви». Трагическое па-де-труа: безутешный отец, несчастная дочь и бурсак Хома, что «не то любил, не то забыл». Режиссер включает в действо и другой текст Гоголя — фрагмент «Женитьбы» в эпизоде «третьей ночи».

В спектакле заняты бутусовцы: Николай Рысев, Вера Енгалычева, Иван Орлов, Евгения Леонова, Ксения Галибина, Анна Потебня. Художником выступила Нанна Шех, хореографом — Александр Шуйский. За музыкальное сопровождение отвечала саунд-дизайнер Алия Гришель. Свет ведет Иван Шалаев.