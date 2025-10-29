Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выпускник Бутусова в ГИТИСе привезет в Петербург «Вий. Домыслы» — дипломный спектакль покажут вместе с архивными кадрами

Отчетная постановка в режиссерской мастерской Бутусова уже был представлена в Петербурге весной в рамках студенческих гастролей. Теперь его можно увидеть вновь вместе с мемориальной фотовыставкой — театральный постановщик и педагог погиб в начале августа. 7 ноября там же пройдет вечер памяти.

7 и 8 ноября на сцене петербургской площадки «Скороход» пройдут гастроли спектакля молодого режиссера Александра Церени «Вий. Домыслы». 

Это гоголевская мистерия и одновременно поэтическое переосмысление канонического сюжета на манер балетного класса. В основе сюжета — трагическая история Панночки — не просто жертвы, а «погибшей красоте, обманутой любви». Трагическое па-де-труа: безутешный отец, несчастная дочь и бурсак Хома, что «не то любил, не то забыл». Режиссер включает в действо и другой текст Гоголя — фрагмент «Женитьбы» в эпизоде «третьей ночи».

В спектакле заняты бутусовцы: Николай Рысев, Вера Енгалычева, Иван Орлов, Евгения Леонова, Ксения Галибина, Анна Потебня. Художником выступила Нанна Шех, хореографом — Александр Шуйский. За музыкальное сопровождение отвечала саунд-дизайнер Алия Гришель. Свет ведет Иван Шалаев.

В эти же даты — 7 и 8 ноября — в фойе «Скорохода» развернется фотовыставка архивных снимков, снятых во время работы Юрия Бутусова в ГИТИСе.

Гастроли организовывает театральная компания «Комната Света».

Напомним, первый режиссерский курс постановщика и экс-художественного руководителя Театра имени Ленсовета Юрия Бутусова собрался в столичном ГИТИСе в 2020-м с плотным костяком преподавателей: ведущей артисткой театра имени Пушкина, лауреатом премии «Золотая Маска» и «Золотой орел» Александрой Урсуляк и Олегом Долиным — лауреатом национальной премии «Ника», актером театра и кино, театральным режиссером. Студенты выпустились в 2024 году и уже показывали лучшие спектакли в Петербурге.

