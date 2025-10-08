Бенефис Боярской, премьера Ходченковой и фестиваль «Балтийский дом»: на какие спектакли сходить в Петербурге в октябре

А также Цветаева в постановке Молодой студии Льва Додина, «Орестея» с хореографией Юрия Смекалова, синтез кино и театра в «Мой друг Лапшин» с Иваном Трусом в главной роли, перформанс по Пелевину mader nort и гастроли балета «Светлый ручей» Большого театра — Собака.ru рассказывает о главных спектаклях второго месяца осени, которые точно стоит увидеть.
Спектакль «Я — Гамлет. Ошибка»
Фестиваль «Балтийский дом» (18+)
Где: «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ»
Когда: до 18 октября
В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом». В параллельной программе — встречи с Львом Додиным и Валерием Фокиным.
Спектакль «Брат Андрей»
Фестиваль «Театр без границ» (12+)
Где: «Особняк», «Упсала-Цирк», «Театр на Литейном», Большой театр кукол, музей + театр в Фонтанном доме, Театр им. Ленсовета, «Драм.Площадка», «Суббота», Молодежный театр на Фонтанке
Когда: до 30 ноября
Уже четвертый год в Петербурге проходит инклюзивный проект, который делает театр доступным для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих зрителей. На этот раз в программе 30 спектаклей от 15 театров. Среди хайлайтов — постановка Дмитрия Крестьянкина «Брат Андрей», в которой идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» переосмысляет чеховских «Трех сестер». В новаторской версии главным героем становится Андрей Прозоров, а не Ольга, Маша и Ирина Прозоровы.
«Настасья» (18+)
Где: «Суббота»
Когда: 8 и 30 октября
Достоевский, наравне с Чеховым и Толстым, по-прежнему в топе у театральных режиссеров. Владислав Тутак, нынче активно ставящий в Петербурге, Москве и регионах, решил посмотреть на сюжет романа «Идиот», пока еще не окончательно набившего оскомину, глазами Настасьи Филипповны. Причем зритель созерцает не только внешние события, но и метаморфозы подсознания и богатого внутреннего мира героини. Учитывая склонность режиссера к эффектным и емким визуальным образам, зрелище получается незабываемым.
«Светлый ручей» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 9, 10, 11, 12 октября
Большой театр представляет свою версию комедийного балета Шостаковича на либретто Лопухова и Пиотровского. Главные партии — у Анастасии Сташкевич и первого солиста Алексея Путинцева. В центре сюжета — приезд танцовщиков балета в колхоз «Светлый ручей».
Сериал «Путешествия Гулливера» 1996 года
«Ecce Homo» (18+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 9 октября
В следующем году исполнится аккурат 300 лет с момента издания первых двух томов «Путешествий Гулливера». В театре Karlsson Haus этот роман Джонатана Свифта адаптировали для сценического пространства два выдающихся мастера своего дела — режиссер Алексей Лелявский и театральный художник Эмиль Капелюш. Какие части войдут в спектакль, загадка до премьеры. Ключом к решению, вероятно, может послужить знаменитая реплика, служащая названием постановки, которая переводится как «Вот человек», а ее автором считается Понтий Пилат.
«Водонапорная башня» (16+)
Где: «Узел»
Когда: 10 октября
Петербургская премьера перформанса от творческого объединения mader nort, который сочетает текст Пелевина и минималистичный звук фортепиано и баяна. Особенность в том, что рассказ писателя-энигмы написан в формате потока сознания — без точек, как единое гигантское предложение.
«Ханума» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 13 и 24 октября
Этой осенью «Балтийский дом» как будто бросает вызов наследию БДТ. В сентябре прошла премьера по «Фантазиям Фарятьева», в октябре на большой сцене выпускают «Хануму» — один из главных театральных хитов начала 1970-х, выдержавший несколько сотен представлений и увековеченный отечественным телевидением.
Над балтдомовской версией трудятся режиссер Лев Рахлин и художник Вячеслав Окунев, обещающие буйство цвета, яркость красок и взрыв эмоций. Роль предприимчивой и смекалистой Ханумы исполнит Наталья Парашкина.
«Слово-Движение» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: 18 октября
Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — Молодая студия Льва Додина — а также режиссер Ярослав Васильев работают над экспериментом на стыке драматического и танцевального театра. В основе — очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин», который дополнит танго, поставленное хореографом Юрием Васильевым, и хор-исповедь о сильных чувствах и идеале любви.
Мультфильм "Хортон" 2008 года
«Слон Хортон» (6+)
Где: «Открытое пространство»
Когда: 18 и 26 октября
Однажды птичке Мэйзи надоело высиживать яйца, и она умчалась на поиски приключений, оставив еще невылупившихся птенцов на попечение добродушного слона Хортона.
«А мать у них был Новосельцев» — реплика из «Служебного романа» вполне могла бы послужить эпиграфом к премьере, которую готовит режиссер Борис Смелянец под чутким художественным руководством Екатерины Гороховской. История о Хортоне — не только сказка о терпении и ответственности, дружбе и верности. Еще она о радости игры, силе воображения и способности договариваться. Борис Смелянец и Катя Ионас на глазах у публики сотворят мир, в котором детская фантазия окажется главным инструментом творчества. Актеры и куклы, песни и театр теней, клоунада и лирика — спектакль про доверчивого, преданного и самоотверженного Хортона — настоящее признание в любви самой природе театра.
Юрий Смекалов
«Орестея» (16+)
Где: «Театр на Садовой»
Когда: 18 и 19 октября
Ученик Валерия Фокина молодой режиссер Глеб Черепанов для дебюта на сцене «Театра на Садовой» выбрал двух авторов — Эсхила и Сартра. Фрагменты древнегреческой трагедии соединят с отрывками из пьесы «Мухи», чтобы в итоге родилось нечто третье.
Мифологический сюжет режиссер перенес в постапокалиптическое будущее. Все действие вращается вокруг единственной выжившей семьи. Героям выпадает редкий шанс — начать все с чистого листа. О межчеловеческих отношениях, перипетиях и муках нравственного выбора авторы спектакля расскзывают в жанре веселой трагедии. Роль Ореста играют Дмитрий Бутеев и Максим Блинов. Хореограф — Юрий Смекалов.
Елизавета Боярская
«137. Сны о страсти и смерти», Дом Радио (16+)
Где: Дом Радио (Невский, 62)
Когда: 18 и 19 октября
Бенефис актрисы и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизаветы Боярской в постановке по архивным материалам, дневникам и письмам Марины Цветаевой. За режиссуру отвечает Алла Дамскер (автор документального фильма «Цветаева. Open»), а за пластику — Анастасия Пешкова, главный хореограф труппы musicAeterna Dance. Композитором выступил резидент Дома Радио Кирилл Архипов.
Фильм "Жестяной барабан" 1979 года
«Жестяной барабан» (18+)
Где: «Узел»
Когда: 20 октября
Спектакль Полины Алехиной по мотивам романа лауреата «Нобелевской премии» Гюнтера Грасса. Главный герой — мальчик Оскар — отрицает жестокий и враждебный мир взрослых, где идет Вторая мировая война и принимает решение никогда не становиться старше. В этом ему помогает барабан.
«Мой друг Лапшин» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 22 октября
Вторая работа Елены Павловой на Новой сцене Александринского театра — и снова в Черном зале. Чеховскую драматургию сменила проза Юрия Германа и сценарий Светланы Кармалиты. Елена Павлова оставила несколько сюжетных линий повести и романтический треугольник Лапшина, Адашовой и Ханина. Также показывают здесь и будни угрозыска 1930-х, и жизнь советского гражданина в ее коллективном изводе.
Первую постановку на Новой — «Чайку» — режиссер сделала в жанре саундрамы, где в музыкальное полотно вплетались и композиции, специально написанные Олегом Гудачевым, и хиты советской и российской эстрады. В «Лапшине» она создает аудиальное полотно, собирая его из реплик героев, звуков шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов, обрывков мелодий, песен, кусочков оперных арий, барабанной дроби и так далее. Через такие детали как раз и возникает чувство времени. А Елена Павлова, исследуя коллективную память, зовет в это путешествие зрителей.
«Зал ожидания» (18+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 23 октября
Петербургская премьера гастрольной постановки театра «Ателье» с дуэтом Светланы Ходченковой и Александра Метелкина в главных ролях. Режиссер Павел Пархоменко выбрал в качестве материала пьесу «Небесный вальс» драматурга Виктора Аима: по сюжету ангел определяет будущее человека после простой игры — необходимо предельно честно рассказать ему о событиях своей жизни.
Фильм "Рапунцель или чародейство слёз" 1988 года
«Рапунцель» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 25 октября
Сюжет про юную девицу, заточенную злой мачехой-колдуньей в высокую башню и спасенную оттуда прекрасным принцем, можно интерпретировать по-разному: насколько достанет фантазии и ресурсов. В версии режиссера Алексея Егорова героиня предстанет перед зрителям уже взрослой и свободной и сама расскажет свою историю. А длинная золотистая коса Рапунцель, по которой принц забирался к ней в башню, послужит основным художественным решением и главным элементом декорации. Основных персонажей сказки сыграют куклы, сделанные из лоскутков. Идея эта появилась тоже благодаря первоисточнику. Не зря же говорят: сказка — ложь, да в ней намек!
«На покое» (18+)
Где: Александринский театр
Когда: 25 и 26 октября
Режиссер Валерий Степанов обращается к одноименному рассказу Куприна о театре, написанному в те годы, когда писатель сам служил актером и суфлером. Авторы спектакля предлагают поразмышлять о судьбах артистов и (впервые!) заглянуть в тайное пространство закулисных переходов — именно там будет происходить краткий пролог. В главных ролях — Игорь Волков, Сергей Мардарь и Евгений Капитонов.
«Гудбай Китти» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 25 и 26 октября
У Егора куча проблем: он растет без отца, прогуливает школу, а когда нет, страсти к знаниям тоже не проявляет. Единственная отдушина — игра в рок-группе. Однажды он знакомится с Гелей, живущей в православной семье. Удивительным образом подростки находят точки пересечения, но на пути к вероятной благополучной развязке девочка тяжело заболевает. Сможет ли Егор справиться с таким испытанием и как? Удастся ли ему принять неизбежное и найти в себе силы продолжать жить? Спектакль Екатерины Шиховой из социальной драмы к финалу перерастает в символическую, где есть свой «обряд инициации» — превращение из игрушки в человека.
Руслан Кудашов
«Тараканище» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 26 октября
Корней Чуковский написал сказку про Тараканище не в самые подходящие для сказочных историй времена — только-только закончилась Гражданская война, по всей стране то там, то здесь поднимались восстания против новой власти, жизнь менялась молниеносно. А тут вдруг какие-то звери, пугающиеся ничтожного таракана. Однако это была еще и эпоха экспериментов и новаторства во всех видах искусства. Так что стихотворная сказка легко вписывалась в контекст эпохи.
Для Руслана Кудашова ключом к художественному решению спектакля послужил фильм Федерико Феллини «Клоуны» (1970). Игровая и цирковая природа событий заявлена Чуковским сразу: «Ехали медведи на велосипеде». А дальше останется только смотреть, как почти три десятка кукол — мягкие игрушки начала прошлого века, которых так любили их владельцы — подвергнутся страшному испытанию, но все-таки смогут превозмочь свой страх.
Комментарии (0)