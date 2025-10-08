Бенефис Боярской, премьера Ходченковой и фестиваль «Балтийский дом»: на какие спектакли сходить в Петербурге в октябре

«Ханума» (16+)

Где: «Балтийский дом»

Когда: 13 и 24 октября

Этой осенью «Балтийский дом» как будто бросает вызов наследию БДТ. В сентябре прошла премьера по «Фантазиям Фарятьева», в октябре на большой сцене выпускают «Хануму» — один из главных театральных хитов начала 1970-х, выдержавший несколько сотен представлений и увековеченный отечественным телевидением.

Над балтдомовской версией трудятся режиссер Лев Рахлин и художник Вячеслав Окунев, обещающие буйство цвета, яркость красок и взрыв эмоций. Роль предприимчивой и смекалистой Ханумы исполнит Наталья Парашкина.