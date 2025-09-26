Театр имени Ленсовета почтил память бывшего художественного руководителя фотовыставкой с редкими кадрами. Она будет доступна в течение двух месяцев.
С 24 сентября в Колонном фойе Театра имени Ленсовета открылась фотовыставка в память бывшего художественного директора Юрия Бутусова. В этот день режиссеру и автору хитовых «Макбет. Кино» и «Три сестры» могло бы исполнится 64 года. Увидеть экспозицию можно до декабря при наличии билета на любой спектакль Основной сцены.
Главным лейтмотивом проекта стали слова самого режиссера: «Возможность быть самим собой — это то, что дает мне театр». На фотографиях собрана ретроспектива театральной жизни Юрия Николаевича: важные и счастливые моменты творчества, закулисные кадры с репетиций и гастролей. Среди них: работы Юлии Смелкиной, Юлии Кудряшовой, Виктора Васильева и Эдгара Зинатуллина.
Напомним, 10 августа 2025 года стало известно о кончине Юрия Бутусова. Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова утонул. Одного из главных петербургских постановщиков не стало на 64 году жизни.
