Главным лейтмотивом проекта стали слова самого режиссера: «Возможность быть самим собой — это то, что дает мне театр». На фотографиях собрана ретроспектива театральной жизни Юрия Николаевича: важные и счастливые моменты творчества, закулисные кадры с репетиций и гастролей. Среди них: работы Юлии Смелкиной, Юлии Кудряшовой, Виктора Васильева и Эдгара Зинатуллина.