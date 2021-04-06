«Happy End» не будет: Каким получился первый российский сериал про вебкам и порно?

На платформе more.tv стартовал сериал про вебкам и порно в эпоху тотального одиночества «Happy End» дебютанта Евгения Сангаджиева — актера «Гоголь-центра» и выпускника киношколы «Индустрия» Федора Бондарчука. «Собака.ru» разбиралась, почему проект стоит увидеть.
После нескольких вступительных розовых титров (цвета надежды, как все мы помним) камера фокусируется на обнаженном мужчине. Он мастурбирует. Обнаженная же женщина ему помогает скорее закончить — в первую очередь, съемку. Обычная комната с белыми простынями и бежевыми шторами на самом деле киноплощадка. Режиссер командует: «Стоп, все было *** (очень хорошо), осталось самое сладенькое». Камеру бережно протирают, намек на то, что акт смотрения равен акту соучастия считан. Пора все той же камере дальше скользить по квартире съемной и съемочной, выхватывая то как кто-то готовится к дублю в туалете, то ест на кухне, чтобы наконец сосредоточиться на хрупкой блондинке в просвечивающем белье. Режиссер дает ей последние наставление: «Ты не бойся, парни свое дело знают, все будет красиво — я знал, что ты позвонишь, у меня чуйка». В тапках с пушком она ковыляет до подиума, ее окружают три голых порноактера. Появляется надпись Happy End — и ее сразу перечеркивают. Одновременно спойлер и дисклеймер — счастливого финала тут ждать не приходится. Примерно, как и в одноименном фильме «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке (там спойлером было все предыдущее творчество режиссера).
Блондинка из заставки — это Лера (Лена Тронина). Вместе со своим парнем Максом (Александр Горчилин) и его другом Владом (Денис Власенко) она сбывает в небольшом провинциальном городе наркотики, привезенные карикатурной мафией откуда-то из Средней Азии. Но очередную партию крадут, Макс исчезает, а Лера и Влад бегут из обшарпанной «двушки» к столичным икеевским интерьерам, чтобы в них начать в тайне от взвинченной арендодательницы (Любовь Толкалина) заниматься вебкамом. Как и почему в их жизни возникнет порно, пока не ясно — критикам показали три серии из восьми. Зрителям пока доступна и вовсе одна (эпизоды выходят по четвергам) — в ее финале Лера и Влад едут на заднем сидении автобуса, воспроизводя знаменитую сцену из «Выпускника» с Дастином Хоффманом. Правда, и звучит не Simon & Garfunkel, а не опознаваемый Shazam электронный трек, подобранный музыкальным продюсером проекта — певицей Манижей. Она в равных пропорциях замиксовала в ДНК сериала фолк-рэп Эрики Лундомоен с фри-попом Super Collection Orchestra, рэпом же от дуэта Ямаджи и Фейджи и эстрадным «Вот так случилось, мама» Аллы Пугачевой.
Это роднит сериал «Happy End» с «Чиками» и «Психом» — откровенными сериалами из оригинальной линейки more.tv, сделавшими стриминг серьезным конкурентом других российских платформ, выпускающих собственный контент. От «Психа» «Happy End» досталась команда продюсеров и общие художественный подходы — режиссер Евгений Сангаджиев выпустился из школы «Индустрия» Федора Бондарчука. Сериал — его дебют в крупных киноформах и начало большой дружбы с сервисом. В их дальнейших совместных планах — проект про балет с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем.
Актеры Лена Тронина и Денис Власенко в кино не новички, но вряд ли знакомы широкому зрителю. Лена много снималась в Германии и жила в Берлине (возможно, оттуда же истинные корни искусственной леопардовой шубы в стиле Патриши Аркетт из «Настоящей любви» у ее героини), она же сыграла главную роль в сериале «Идентификация», который был на ММКФ, но почему-то после лег на полку. Денис дебютировал в фильме «Подбросы» Ивана И. Твердовского, в центре которого также были его сложные отношения с решительной блондинкой — его матерью.
Их молодая энергия и трогательность (по крайней мере, на отрезке в три серии) спасают проект и от дидактики и морализаторства, и от пошлости (в набоковском и всех других смыслах). И многое тут зависит от того, удастся ли создателям и дальше с честью (тоже во всех смыслах) выйти из логической ловушки — как же показывать довольно спорную индустрию в 2021 году, сохранив доверительную интонацию и избежав пафоса.
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