«Happy End» не будет: Каким получился первый российский сериал про вебкам и порно?

Блондинка из заставки — это Лера (Лена Тронина). Вместе со своим парнем Максом (Александр Горчилин) и его другом Владом (Денис Власенко) она сбывает в небольшом провинциальном городе наркотики, привезенные карикатурной мафией откуда-то из Средней Азии. Но очередную партию крадут, Макс исчезает, а Лера и Влад бегут из обшарпанной «двушки» к столичным икеевским интерьерам, чтобы в них начать в тайне от взвинченной арендодательницы (Любовь Толкалина) заниматься вебкамом. Как и почему в их жизни возникнет порно, пока не ясно — критикам показали три серии из восьми. Зрителям пока доступна и вовсе одна (эпизоды выходят по четвергам) — в ее финале Лера и Влад едут на заднем сидении автобуса, воспроизводя знаменитую сцену из «Выпускника» с Дастином Хоффманом. Правда, и звучит не Simon & Garfunkel, а не опознаваемый Shazam электронный трек, подобранный музыкальным продюсером проекта — певицей Манижей. Она в равных пропорциях замиксовала в ДНК сериала фолк-рэп Эрики Лундомоен с фри-попом Super Collection Orchestra, рэпом же от дуэта Ямаджи и Фейджи и эстрадным «Вот так случилось, мама» Аллы Пугачевой.

Это роднит сериал «Happy End» с «Чиками» и «Психом» — откровенными сериалами из оригинальной линейки more.tv, сделавшими стриминг серьезным конкурентом других российских платформ, выпускающих собственный контент. От «Психа» «Happy End» досталась команда продюсеров и общие художественный подходы — режиссер Евгений Сангаджиев выпустился из школы «Индустрия» Федора Бондарчука. Сериал — его дебют в крупных киноформах и начало большой дружбы с сервисом. В их дальнейших совместных планах — проект про балет с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем.