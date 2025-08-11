Рената Шакирова, Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского театра в рамках открытия 243-го сезона

В фокусе начала этого сезона — произведения Петра Чайковского, чье 185-летие масштабной программой продолжает отмечать театр.
2 сентября в Мариинском открывается 243-й театральный сезон, который соберет крупнейшие прошлогодние премьеры, репертуарные редкости и продолжение мемориальных событий к 185-летию Петра Чайковского. В хайлайтах — выступления лауреатов Международного конкурса Рахманинова, дебютная постановка «Эрнани» болгарского баса Орлина Анастасова на сцене театра, балетные звезды Виктория Терешкина, Рената Шакирова, Филипп Степин и Кимин Ким в ведущих партиях «Баядерки» Минкуса, а также многое другое.
"Эрнани"
Афиша (субъективно!) ключевых событий сентября:
- 2 сентября, 19:00 — Открытие сезона в Концертном зале Мариинского театра. Выступления лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова: Вечер первый. В программе: «Рапсодия на тему Паганини» и Второй фортепианный концерт Рахманинова. Под аккомпанемент Симфонического оркестра солируют лауреаты премии первой степени и золотых медалей пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин. Дирижер — Олег Худяков. Место: Концертный зал.
- 5 сентября, 18:00 — опера Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в исполнении Ирина Чурилова, Станислав Трофимов, Гамид Абдулов. Место: Мариинский-2.
- 6 сентября, 19:00 — опера «Эрнани» Джузеппе Верди. Повтор: дважды (днем и вечером) 7 сентября. Место: Мариинский-2.
- 6 сентября, 19:00 — Концерт лауреатов Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова: Вечер второй. Место: Концертный зал.
- 10 сентября, 19:00 — балет Людвига Минкуса «Баядерка». Ведущие партии исполнят лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктория Терешкина, Кимин Ким, а также Дарья Куликова. Повтор: 11 сентября с примой Ренатой Шакировой и премьером Филиппом Степиным, 12 сентября — Марией Ильюшкиной, Эваном Капитеном. Место: Мариинский театр.
- 17 сентября, 19:00 — балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». На сцене — Виктория Терешкина и Роман Беляков. Повтор: 18 сентября с Оксаной Скорик и Никитой Корнеевым, 19 сентября — с Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном. Место: Мариинский театр.
- 17 сентября, 19:00 — опера Рихарда Вагнера «Тангейзер». За дирижерским пультом — Валерий Гергиев. Место: Мариинский-2.
- 21 сентября, 14:00 — балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». В главных партиях днем Мей Нагахиса и Филипп Степин, а вечером — Рената Шакирова и Кимин Ким. Место: Мариинский-2.
- 23 сентября, 19:00 — вечер одноактных балетов Михаила Фокина: «Шопениана», «Видение розы», «Лебедь» и «Шехеразада» при участии Виктории Терешкиной, Тимура Аскерова, Романа Белякова и других. Место: Мариинский театр.
- 25 сентября, 19:00 — балет и опера Белы Бартока «Чудесный мандарин. Замок герцога Синяя Борода». На сцене — Рената Шакирова и Кимин Ким. Место: Мариинский театр.
- 30 сентября, 19:00 — балет Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» в исполнении Филиппа Степина и Ренаты Шакировой. Место: Мариинский-2.
Программа и состав исполнителей обновляется. Подробнее с афишей можно ознакомиться здесь.
6+
Комментарии (0)