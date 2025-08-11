Рената Шакирова, Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского театра в рамках открытия 243-го сезона

2 сентября в Мариинском открывается 243-й театральный сезон, который соберет крупнейшие прошлогодние премьеры, репертуарные редкости и продолжение мемориальных событий к 185-летию Петра Чайковского. В хайлайтах — выступления лауреатов Международного конкурса Рахманинова, дебютная постановка «Эрнани» болгарского баса Орлина Анастасова на сцене театра, балетные звезды Виктория Терешкина, Рената Шакирова, Филипп Степин и Кимин Ким в ведущих партиях «Баядерки» Минкуса, а также многое другое.