У Мариинского театра новый премьер! Филипп Степин — о пути длиной в 20 лет, любимых балетных спектаклях и роли для Барышникова

Филипп, как вы встретили новость о назначении премьером Мариинского театра? Что это были за обстоятельства, кто был рядом?

Это случилось перед началом спектакля «Медный всадник»! Нам по громкой связи объявили, чтобы мы с третьим звонком вышли на сцену. Пришли мой педагог, близкие друзья — все были вместе со мной.

Обычно, когда назначают на новую должность, «проставляются». В Мариинке нет такой традиции?

У нас в последнее время принято приносить пироженки, фруктики. Я тоже принес.

И каково это ощущать себя премьером — какие эмоции?

Прекрасное чувство, ведь я шел к этому долгих 20 лет. Я наконец-то ощутил, что закрыл гештальт и не подвел своих родителей, тоже артистов балета. И были, конечно, простая человеческая радость и чувство удовлетворения, что все было не зря. Ведь мы тратим много сил и эмоциональной энергии — не только на сцене, но и репетициях. Очень хочется, чтобы тебе тоже что-то отдавалось.