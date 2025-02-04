18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

«Холопы» Андрея Могучего — спектакль 2024 года по версии Ассоциации театральных критиков

В топе лучших — 26 финалистов, шесть из которых поставлены в петербургских театрах. Помимо громкой прошлогодней премьеры Андрея Могучего в БДТ, также отметили работы Льва Додина, Петра Шерешевского, Анатолия Праудина, Романа Габриа и Бориса Павловича. Публикуем полный список.

Марина Игнатова исполнила одну из ведущих ролей в «Холопах»
Фото: Дмитрий Егоров для Собака.ru

Марина Игнатова исполнила одну из ведущих ролей в «Холопах»

фото: Евгений Мохорев для Собака.ru

Лучшие спектакли по версии Ассоциации театральных критиков

  1. «Холопы» — режиссер Андрей Могучий, БДТ имени Товстоногова
  2. «Котлован» — режиссер Антон Федоров, «Старый дом», Новосибирск
  3. «Собачье сердце» — режиссер Антон Федоров, МТЮЗ, Москва
  4. «Калечина-Малечина» —режиссер Сойжин Жамбалова, Няганский ТЮЗ, Нягань
  5. «Палата №6» — режиссер Лев Додин, Малый драматический театр — Театр Европы
  6. «Медовый месяц в „Кукольном доме“» — режиссер Петр Шерешевский, МТЮЗ, Москва
  7. «Три сестры» — режиссер Андрей Маник, пространство «Внутри», Москва
  8. «Ленинградские сказки» — режиссер Филипп Гуревич, РАМТ, Москва
  9. «Борис Годунов» — режиссер Петр Шерешевский, Театр Наций, Москва
  10. «Закат» — режиссер Дмитрий Волкострелов, Дом культуры «ГЭС-2», Москва и «Три» — режиссер Петр Шерешевский, Камерный театр Малыщицкого

Что нужно знать о премьере «Холопов» в БДТ? Рассказываем о спектакле Андрея Могучего и самой пьесе

Лев Додин
Фото: Михаил Вильчук для Собака.ru

Лев Додин

  1. «Дачники» — режиссер Никита Кобелев, «Старый дом», Новосибирск
  2. «Саша, привет!» — режиссер Анатолий Праудин, Театр-фестиваль «Балтийский дом»
  3. «Голод»  — режиссер Елизавета Бондарь, МХТ имени Чехова, Москва
  4. «Долгин» — режиссер Сойжин Жамбалова, Бурятский театр драмы имени Намсараева, Улан-Удэ
  5. «Превращение» — режиссер Роман Габриа, «Мастерская»
  6. «Буря» — хореограф Вячеслав Самодуров, Большой театр, Москва
  7. «Е-ЕЕ-ЕЕ!» — режиссер Антон Федоров, «Старый дом», Новосибирск
  8. «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» — режиссер Сергей Женовач, «Студия театрального искусства», Москва
  9. «Бесы» — режиссер, «Красный факел», Новосибирск, 
  10. «Франкенштейн» — режиссер Надя Кубайлат, «Среда 21», Москва, 
  11. «Небо позднего августа» — режиссер Петр Шерешевский, Омский театр драмы, Омск
  12. «Риф» — режиссер Борис Павлович, «Такой театр»
  13. «Место во Вселенной» — хореографы Вячеслав Самодуров и Максим Севагин, МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
  14. «Графит» — хореограф Антон Пимонов, «Урал Опера Балет» и Дом культуры «ГЭС-2», Екатеринбург — Москва
  15. «Не только любовь» — режиссер Евгений Писарев, МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: