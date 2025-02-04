«Холопы» Андрея Могучего — спектакль 2024 года по версии Ассоциации театральных критиков

В топе лучших — 26 финалистов, шесть из которых поставлены в петербургских театрах. Помимо громкой прошлогодней премьеры Андрея Могучего в БДТ, также отметили работы Льва Додина, Петра Шерешевского, Анатолия Праудина, Романа Габриа и Бориса Павловича. Публикуем полный список.