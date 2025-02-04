«Холопы» Андрея Могучего — спектакль 2024 года по версии Ассоциации театральных критиков

В топе лучших — 26 финалистов, шесть из которых поставлены в петербургских театрах. Помимо громкой прошлогодней премьеры Андрея Могучего в БДТ, также отметили работы Льва Додина, Петра Шерешевского, Анатолия Праудина, Романа Габриа и Бориса Павловича. Публикуем полный список.
Лучшие спектакли по версии Ассоциации театральных критиков
- «Холопы» — режиссер Андрей Могучий, БДТ имени Товстоногова
- «Котлован» — режиссер Антон Федоров, «Старый дом», Новосибирск
- «Собачье сердце» — режиссер Антон Федоров, МТЮЗ, Москва
- «Калечина-Малечина» —режиссер Сойжин Жамбалова, Няганский ТЮЗ, Нягань
- «Палата №6» — режиссер Лев Додин, Малый драматический театр — Театр Европы
- «Медовый месяц в „Кукольном доме“» — режиссер Петр Шерешевский, МТЮЗ, Москва
- «Три сестры» — режиссер Андрей Маник, пространство «Внутри», Москва
- «Ленинградские сказки» — режиссер Филипп Гуревич, РАМТ, Москва
- «Борис Годунов» — режиссер Петр Шерешевский, Театр Наций, Москва
- «Закат» — режиссер Дмитрий Волкострелов, Дом культуры «ГЭС-2», Москва и «Три» — режиссер Петр Шерешевский, Камерный театр Малыщицкого
Лев Додин
- «Дачники» — режиссер Никита Кобелев, «Старый дом», Новосибирск
- «Саша, привет!» — режиссер Анатолий Праудин, Театр-фестиваль «Балтийский дом»
- «Голод» — режиссер Елизавета Бондарь, МХТ имени Чехова, Москва
- «Долгин» — режиссер Сойжин Жамбалова, Бурятский театр драмы имени Намсараева, Улан-Удэ
- «Превращение» — режиссер Роман Габриа, «Мастерская»
- «Буря» — хореограф Вячеслав Самодуров, Большой театр, Москва
- «Е-ЕЕ-ЕЕ!» — режиссер Антон Федоров, «Старый дом», Новосибирск
- «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» — режиссер Сергей Женовач, «Студия театрального искусства», Москва
- «Бесы» — режиссер, «Красный факел», Новосибирск,
- «Франкенштейн» — режиссер Надя Кубайлат, «Среда 21», Москва,
- «Небо позднего августа» — режиссер Петр Шерешевский, Омский театр драмы, Омск
- «Риф» — режиссер Борис Павлович, «Такой театр»
- «Место во Вселенной» — хореографы Вячеслав Самодуров и Максим Севагин, МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
- «Графит» — хореограф Антон Пимонов, «Урал Опера Балет» и Дом культуры «ГЭС-2», Екатеринбург — Москва
- «Не только любовь» — режиссер Евгений Писарев, МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
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